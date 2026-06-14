Republica Democrată Congo, apariție de senzație pe aeroport înainte de debutul la Campionatul Mondial! Cum au fost îmbrăcați jucătorii africani. Video

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Campionatul Mondial din acest an va avea, în premieră, 48 de echipe naționale. Turneul final se desfășoară în trei țări diferite: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, astfel că loturile echipelor și zecile de mii de suporteri au fost repartizați în orașe diferite, în funcție de locul unde sunt programate partidele din faza grupelor.

Congo, apariție de senzație pe aeroport înainte de debutul la Campionatul Mondial

Printre naționalele calificate la turneul final se numără și Republica Democrată Congo. Fotbaliștii convocați de Sebastien Desabre au aterizat deja pe aeroportul din Houston, în condițiile în care primul lor meci din faza grupelor, contra Portugaliei, este programat pe „NRG Stadium” din statul Texas.

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Fotbaliștii din Congo au întors toate privirile în momentul debarcării. Motivul? Aceștia au sosit îmbrăcați în ținute inedite, care au scos în evidență simbolurile naționale ale țării africane. Întreg lotul a purtat costume elegante de culoare neagră, completate de sacouri cu imprimeu de leopard – animalul emblemă al naționalei din Congo. Mai mult decât atât, felina a fost reprezentată vizibil și printr-un ecuson aplicat pe piept.

DR Congo national football team 🇨🇩 arrive in Houston for the World Cup in leopard 🐆 skin fashion🔥🔥….. This will be their first appearance at the tournament since 1974 when the came as Zaire — NEDU (@Nedu_brazil01)

Apariția fotbaliștilor a stârnit mii de reacții în mediul online, suporterii apreciind că tradițiile statului au fost respectate, cât și imaginea de ansamblu, jucătorii africani arătând impecabil în aceste ținute. De menționat este faptul că Republica Democrată Congo se află doar pentru a doua oară la un Campionat Mondial, ultima prezență fiind în 1974.

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Când debutează Republica Democrată Congo la Campionatul Mondial

Republica Democrată Congo a fost , Columbia și Uzbekistan. Debutul elevilor lui Sebastien Desabre se va produce miercuri, 17 iunie, de la ora 20:00, atunci când vor da peste , Portugalia. Ulterior, africanii se vor duela cu Columbia, pe 24 iunie, și Uzbekistan, pe 28 iunie.