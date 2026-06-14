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Republica Democrată Congo, apariție de senzație pe aeroport înainte de debutul la Campionatul Mondial! Cum au fost îmbrăcați jucătorii africani. Video

Republica Democrată Congo a avut parte de o apariție de senzație pe aeroportul din Houston înainte de debutul la Campionatul Mondial. Ce ținute inedite au purtat fotbaliștii africani.
Iulian Stoica
14.06.2026 | 13:08
Republica Democrata Congo aparitie de senzatie pe aeroport inainte de debutul la Campionatul Mondial Cum au fost imbracati jucatorii africani Video
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Republica Democrată Congo, apariție de senzație pe aeroport înainte de debutul la Campionatul Mondial! Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din acest an va avea, în premieră, 48 de echipe naționale. Turneul final se desfășoară în trei țări diferite: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, astfel că loturile echipelor și zecile de mii de suporteri au fost repartizați în orașe diferite, în funcție de locul unde sunt programate partidele din faza grupelor.

Congo, apariție de senzație pe aeroport înainte de debutul la Campionatul Mondial

Printre naționalele calificate la turneul final se numără și Republica Democrată Congo. Fotbaliștii convocați de Sebastien Desabre au aterizat deja pe aeroportul din Houston, în condițiile în care primul lor meci din faza grupelor, contra Portugaliei, este programat pe „NRG Stadium” din statul Texas.

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Fotbaliștii din Congo au întors toate privirile în momentul debarcării. Motivul? Aceștia au sosit îmbrăcați în ținute inedite, care au scos în evidență simbolurile naționale ale țării africane. Întreg lotul a purtat costume elegante de culoare neagră, completate de sacouri cu imprimeu de leopard – animalul emblemă al naționalei din Congo. Mai mult decât atât, felina a fost reprezentată vizibil și printr-un ecuson aplicat pe piept.

Apariția fotbaliștilor a stârnit mii de reacții în mediul online, suporterii apreciind că tradițiile statului au fost respectate, cât și imaginea de ansamblu, jucătorii africani arătând impecabil în aceste ținute. De menționat este faptul că Republica Democrată Congo se află doar pentru a doua oară la un Campionat Mondial, ultima prezență fiind în 1974.

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Costumele purtate de jucătorii Republicii Democrate Congo.
Costumele purtate de jucătorii Republicii Democrate Congo. Foto: Instagram

Când debutează Republica Democrată Congo la Campionatul Mondial

Republica Democrată Congo a fost repartizată în grupa K a Campionatului Mondial, alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan. Debutul elevilor lui Sebastien Desabre se va produce miercuri, 17 iunie, de la ora 20:00, atunci când vor da peste naționala lui Cristiano Ronaldo, Portugalia. Ulterior, africanii se vor duela cu Columbia, pe 24 iunie, și Uzbekistan, pe 28 iunie.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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