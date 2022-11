Republica Moldova, în fața unui blackout masiv. Oficial de la Chișinău: ”Există riscul de deconectări de la energie în toată țara”

Vicepremierul Guvernului de la Chișinău face un anunț alarmant pentru cetățenii din statul vecin.

Risc uriaș de blackout în Republica Moldova. Oficial de la Chișinău: ”Există riscul de deconectări de la energie în toată țara”

Andrei Spînu a scris, pe pagina sa de , că zilele de marți și miercuri, 29 și 30 noiembrie, în Republica Moldova sunt posibile deconectări de la energie electrică în toată țara.

Anunțul oficialului moldovean vine la mai puțin de o săptămână de când o , inclusiv la Chișinău.

Spînu pune avertismentul de marți pe seama informațiilor conform cărora Moscova pregătește să lanseze noi atacuri puternice asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

”Stimați cetățeni, azi și mâine, 29 – 30 noiembrie, din cauza posibilelor atacuri masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, există riscul de deconectări de la energia electrică în toată țara.

În caz de o astfel de situație, toate serviciile statului sunt pregătite să intervină și să restabilească livrarea de energie electrică în termeni restrânși. Rog să fim precauți și pregătiți. Vă mulțumesc”, a scris Spînu, care e și ministru al Infrastructurii.

Reamintim că luni, 28 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că rușii pun la cale noi atacuri cu rachete asupra Ucrainei.

Republica Moldova a anunțat un deficit energetic de 74% pentru ziua de marți

Tot marți, compania de stat Moldelectrica a transmis că pentru ziua în curs nu a fost contractată întreaga cantitate prognozată a consumului de energie electrică în republică, anticipând un deficit de circa 74%.

Această lipsă va fi acoperită printr-un contract de livrare a energiei de urgență, a anunțat compania.

De precizat că, din România peste 80% din volumul necesar de energie electrică. S-au încheiat contracte cu două companii românești.

Luni, ministrul Andrei Spînu a explicat că ”s-a produs o creştere semnificativă a preţului la energia electrică pe pieţele europene, inclusiv în România”.

”Vom vedea care este preţul. Permanent am spus că în cazul energiei de avarie, din păcate, nu putem şti din timp care este preţul. Energocom cumpără pe bursa română a electricităţii în fiecare zi.

Astăzi am avut un fenomen care încă nu este clar, am avut o creştere semnificativă a preţului la energia electrică pe pieţele europene, inclusiv în România. Practic am avut creşteri de 30-40%”, a afirmat ministrul moldovean, notează .