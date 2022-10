Republica Moldova poate decreta mobilizare dacă războiul se apropie de granițele sale. Anunțul Chișinăului

este departe de final. Ostilitățile din statul vecin par a se intensifica pe zi ce trece. Aproape de zona de conflict, Republica Moldova e gata să ia măsuri de securitate.

O extindere a războiului din statul său vecin, Ucraina, va face ca .

Ministrul apărării de la Chișinău, Anatolie Nosatîi, a anunțat că Chișinăul va decreta mobilizarea în cazul în care războiul din Ucraina se va schimba ”radical”.

Decizia mobilizării va fi luată dacă luptele se vor apropia de granițele statului sau acestea vor duce la o creștere puternică a fluxului de refugiați.

”Pentru a trece la un așa scenariu, trebuie să fie niște schimbări radicale, în primul rând, pe frontul din Ucraina. Ceea ce ar însemna că acțiunile militare ar fi foarte aproape de hotarele Republicii Moldova, respectiv ar fi niște schimbări ce țin de migrarea refugiaților, ceea ce ar fi resimțit pentru o mișcare masivă a forțelor militare în zonele de operații.

Și atunci ar fi clar că și noi o să fim nevoiți să întreprindem măsurile respective pentru a reacționa adecvat la scenariu. Nu o să așteptăm până la ultima zi când o să fie deja târziu”, a declarat Nosatîi, conform .

La debutul lunii octombrie, pe rețeaua Telegram apărea un scenariu al propagandiștilor ruși care spunea că Republica Moldova se pregătește să declare mobilizarea generală în rândul cetățenilor săi.

”Urgent! Maia Sandu pregătește mobilizarea militară în Moldova!

Acest lucru este raportat de surse de încredere ale proiectului @wargonzo din Chișinău.

Potrivit informațiilor noastre, curatorii au însărcinat-o deja pe Sandu să cerceteze măsura unei mobilizări militare de amploare în Moldova – pentru a deschide un front suplimentar pentru Rusia împreună cu trupele române. Nu este exclusă opțiunea ca moldovenii mobilizați să fie trimiși să lupte în interesele grupării teroriste UG („Statul Ucrainean”) la Nikolaev și alte zone fierbinți”, se preciza în mesajul contului WarGonzo.

Pro-Russian wargonzo claims Moldova is preparing military mobilization to invade Transnistria together with Romanian troops.

[There is no reason to believe this is even remotely true]

— marqs (@MarQs__)