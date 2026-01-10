Republica Moldova, transfer de senzație în Serie A! E eligibil și pentru naționala României

ADVERTISEMENT

Veste mare pentru fotbalul din Republica Moldova. Daniel Tonica, căpitanul naționalei U19 a selecționatei de peste Prut, a fost prezentat oficial la FC Torino, formație din Serie A. Fundașul central va evolua inițial la echipa Primavera, urmând ca ulterior să încerce să facă pasul către lotul de seniori. Stoperul are și pașaport românesc și poate alege să joace sub steagul României.

Daniel Tonica, căpitanul naționalei U19 a Moldovei, s-a transferat în Serie A!

În ultimii ani, tot mai mulți fotbaliști din România și Republica Moldova ajung în academiile cluburilor din Italia. Daniel Tonica a reușit și el să ajungă la o înțelegere cu o echipă de tradiție din fotbalul peninsular. FC Torino l-a prezentat oficial pe fotbalistul din Republica Moldova.

„Torino Football Club anunță cu plăcere că a achiziționat definitiv de la FC Legnago Salus drepturile sportive ale fundașului Daniel Tonica, jucător născut în 2007”, au scris cei de la FC Torino pe site-ul oficial.

Cine este Daniel Tonica, noul fotbalist al celor de la FC Torino

Daniel Tonica este un fundaș central de 18 ani, cotat la 75.000 de euro de site-urile de specialitate. Până să semneze cu Torino, stoperul din Republica Moldova a evoluat la Chievo Verona și Legnago, echipă pentru care a adunat în acest sezon 16 apariții, în majoritatea meciurilor fiind integralist.

În plus, fundașul central are și nouă selecții la naționala de juniori U19, pentru care a înscris de două ori. Daniel Tonica a fost căpitanul reprezentativei de peste Prut în partidele jucate în 2025, în calificările pentru EURO, cu Italia, Bosnia și Polonia.

Tonica nu este singurul fotbalist basarabean din lotul celor de la FC Torino. Și . Mai mult, cei doi se cunosc încă din copilărie. Au locuit în același bloc, iar ambii au jucat la nivel de juniori pentru Zimbru Chișinău, una dintre cele mai importante academii din Republica Moldova.

Noul jucător de la FC Torino poate reprezenta naționala României. Ce spune regulamentul FIFA

Daniel Tonica are pașaport românesc. Fotbalistul ar putea alege în viitor să reprezinte naționala României, dacă va considera că acest lucru îi este benefic în carieră. Federația Română de Fotbal ar putea intra la discuții cu jucătorul în perioada următoare.

prevede că un fotbalist care deține mai multe cetățenii se poate orienta către una dintre naționale, chiar dacă a jucat anterior pentru alta, în anumite limite clare. Conform normelor stabilite de FIFA, un jucător nu este legat definitiv de o selecționată atâta timp cât nu a depășit trei meciuri oficiale la nivel de seniori, aceste apariții au avut loc înainte de împlinirea vârstei de 21 de ani și nu a participat la un turneu final major.

Mai exact, FIFA permite o singură schimbare de națională dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: maximum trei meciuri oficiale la seniori pentru prima națională, niciunul disputat la Campionat Mondial sau la un turneu continental final, iar ultima apariție a avut loc cu cel puțin trei ani înainte de solicitarea schimbării.