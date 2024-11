Republican convins, milionarul Nick Rădoi se teme de fraudă la alegerile din SUA: „E imposibil ca Trump să piardă”

Românul Nick Rădoi este unul dintre posesorii de cetățenie americană care știu exact pe cine susțin pentru funcția de președinte. Milionarul în vârstă de 63 de ani este un partizan înrăit al lui Donald Trump şi nu concepe o victorie a Kamalei Harris.

Nick Rădoi crede că Trump va câştiga alegerile prezidenţiale

De 44 de ani Nick Rădoi trăieşte visul american, deşi nu a dus întotdeauna viaţa bună de acum. a luat-o de zero încă din adolescenţă, printre străini. De-a lungul anilor, bărbatul a prins zece runde de alegeri prezidenţiale şi ştie ce schimbări a făcut fiecare preşedinte în parte.

Miercuri, 5 noiembrie 2024, au loc alegerile alegerile prezidenţiale în . Bătălia dintre Trump şi Harris a ajuns la final, iar Nick Rădoi dă verdictul despre ce se petrece peste ocean, în aceste ore.

„Kamala va câştiga cu acele voturi false”

Contactat de FANATIK, Nick Rădoi ne-a relatat ce se petrece în cel mai important stat al lumii. Milionarul susţine că America şi restul planetei va avea de câştigat doar dacă iese la conducerea Statelor Unite ale Americii.

Pe lângă asta, bărbatul spune despre Kamala Harris că nu reprezintă o alternativă pentru viitorul Americii. El e de părere că situaţia este extrem de gravă în ţara tuturor posibilităţilor și acuză tabăra democraților că ”fură voturi”.

„Trump va câștiga dacă democrații se opresc din a mai frauda. La acest moment, sunt deja peste 25 de state care au depus dosar la Curtea Supremă împotriva voturilor false. În Pennsylvania, numai într-un singur comitat, s-au găsit peste 250.000 mii de voturi false într-o săptămână (n.r. potrivit , mai multe mesaje catalogate drept false, referitoare la fraudarea alegerilor din SUA, au circulat în social media, mai ales pe platforma X, în ultima săptămână). Dacă Kamala va câștiga cu acele voturi, tot globul pământesc va avea de suferit. Dacă Dumnezeu se îndură de noi, ca și popor și națiune, vom câștiga. Globaliștii sunt împotriva lui Trump pentru că este singurul care nu este de acord cu ideile lor.

În cei 44 de ani, de când sunt în America, am prins zece alegeri. Prima a fost când președintele Ronald Reagan a fost la al doilea mandat. Pe când am ajuns aici, el deja îl câștigase pe primul. Oricine crede sau spune că este creștin, de orice confesiune, nu poate vota decât cu Președintele Donald J. Trump. Kamala va aduce din nou comunismul, de care noi, toți cei din diaspora, am plecat în alte țări”, a declarat Nick Rădoi pentru FANATIK.

Nick Rădoi prevede un viitor crunt dacă Trump va pierde alegerile

Milionarul stabilit peste ocean prevede un viitor abrupt pentru întreaga planetă dacă Trump va pierde alegerile prezidenţiale. Nick Rădoi este de părere că nu vede vreun scenariu prin care democrata Kamalei Harris ar putea ajunge la Casa Albă. El mai susține că, din punctul lui de vedere, balanța electorală s-a înclinat deja în favoarea lui Trump.

Românul mai arată că, din punctul lui de vedere, Donald Trump este o adevărată problemă pentru democraţi. De asemenea, milionarul este conştient că nici Trump nu va rezolva problemele peste noapte, însă, cu el la putere, lucrurile vor merge spre bine.

„Este imposibil ca Trump să piardă. Nu există. (…) Este o mare problemă acest om pentru ei. Dacă Dumnezeu vrea să fie bine pentru acest glob, va fi președinte. Aștept această zi cu nerăbdare să văd finalul. Ne rugăm la Dumnezeu să-l protejeze pe Trump. Dacă nu va ajunge, tot globul va suferi. America va suferi și viața se va schimba. Cursul vieții noastre, de atâți ani, nu mai va fi cum a fost.

Chiar dacă Trump va ajunge președinte, eu sunt convins 100% că lucrurile nu se vor repara într-o zi sau două. America este într-o poziție foarte proastă. Nu spun că în doar câteva luni totul va fi bine, dar eu sunt convins că acest om va lupta. Are 80 de ani acest om. Ce-i mai trebuie lui bani? Nu este corupt, precum toți cei de la guvernare”, a continuat milionarul.

„Dacă America o duce bine, totul va fi bine peste tot”

Republican convins, Nick Rădoi crede că odată ce democraţii vor ajunge la putere, nu mai există cale de întoarcere, corupţia va înflori.

„Un lucru, cel mai important, pe care vreau să îl subliniez. Eu cred că America este punctul principal, de unde se ghidează toate țările. Dacă America o duce bine, totul va fi bine peste tot. Dacă președintele Trump nu va câștiga, democrații vor face în așa fel încât niciodată să nu mai piardă. Ei au de gând să dea drept de vot oricui. De ce crezi că au lăsat atâtea milioane de oameni să intre în țara asta? Aș vrea să știe lumea asta întreagă. Dacă Donald Trump nu va câștiga, corupția va fi atât de mare că America nu va mai avea nicio șansă. Eu nu văd să mai existe vreo șansă pentru lumea asta dacă Donald Trump pierde”, a încheiat Nick Rădoi.

FANATIK a stat de vorbă, astăzi, cu mai multe persoane publice născute în România și care locuiesc, în prezent, în Statele Unite. Am încercat să aflăm direct de la sursă informații la cald referitoare la alegerile prezidențiale în care se înfruntă Donald Trump și Kamala Harris. Intenția noastră a fost de a surprinde cât mai fidel atmosfera din ziua alegerilor din SUA, inclusiv faptul că o parte a electoratului ar putea fi influențat de unele mesaje diseminate prin social media. Opiniile românilor care au drept de vot în SUA nu reprezintă o poziție pro sau contra unui candidat din partea FANATIK. Citește aici ce spune sau despre alegerile din SUA.