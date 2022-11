“Republicanii nu se pot bucura de tsunami-ul roşu la care au visat”. Reacţia presei occidentale, după alegerile din SUA

Americanii au ales pe 8 noiembrie întreaga componență a Camerei Reprezentanților (435 de congresmani), aproape o treime dintre senatori (35 de mandate din 100), precum și un număr de guvernatori, dar rezultatele finale vor fi cunoscute abia după câteva zile, dacă nu chiar săptămâni. Totuşi, analiştii s-au grăbit să tragă deja primele concluzii în marile publicaţii occidentale.

“Valul roşu seamănă cu o ploicică roz”

În agitaţia lor electorală, cele două mari partide, Republican şi Democrat, s-au sprijinit pe lucruri fundamental diferite, lărgind practic falia uriaşă care divizează în momentul de faţă societatea americană.

“Sondajele și previziunile independente pentru alegerile de la jumătatea mandatului pentru Congres s-au diferențiat sălbatic în ultimele luni. Alegătorii s-au confruntat cu inflație aproape de maximul ultimilor 40 de ani și, de asemenea, au digerat o hotărâre a Curții Supreme care a pus capăt dreptului fiecărui american la avort. Drept urmare, republicanii s-au concentrat pe economie, iar democrații pe dreptul la avort”, scrie Bloomberg. Judecând după sondaje , aceste două subiecte au devenit cheie pentru alegători.

Alegerea subiectelor principale și promovarea lor au fost logice, pentru că administrația Biden a eșuat în a redresa economia americană. Din cauza greșelilor sale s-a produs atât saltul inflației, cât și criza energetică din Statele Unite. Prin urmare, singurul lucru rămas de făcut a fost să se concentreze asupra valorilor, așa cum scrie The New York Times: “Democrații au putut să-și unească baza electorală în jurul subiectului avortului“.

În acest moment, rezultatele votului nu sunt finale, dar este evident că republicanii au preluat controlul Camerei Reprezentanților. Încă nu sunt date concrete despre Senat, în condiţiile în care voturile din mai multe state trebuie numărate unul câte unul. Diferența în unele părţi poate fi zecimi de procent, ceea ce înseamnă că este posibil să existe o renumărătoare sau chiar apeluri la instanțele de judecată. “Ca urmare, ce partid va controla Senatul, putem afla după mai multe zile sau chiar săptămâni“, scrie BBC.

Cu toate acestea, unele concluzii ale alegerilor au fost conturate deja de presa americană. În primul rând se remarcă faptul că republicanii nu au obținut un “val roșu” – adică o victorie totală, care să le ofere un avantaj semnificativ. “Până acum, rezultatele par departe de ‘tsunamiul roșu’ la care au visat republicanii. Aceștia pot încă recăpăta Camera, dar este puțin probabil să domine acolo, și este prea devreme pentru a trage o concluzie în ceea ce priveşte Senatul“, scrie The New York Times, publicaţie cu simpatii Democrate. “Valul roșu seamănă mai degrabă cu o ploicică roz“, subliniază şi The Time . “Tsunami-ul roșu nu a reușit să-i măture pe democrați din Camera Reprezentanților, iar șansele de a câștiga zdrobitor Senatul par să fi scăzut de la un uragan până la burniță“, continuă analiza publicaţiei.

Republicanii vor începe piedicile

“Republicanii nu mărșăluiesc pe străzile Romei ca o armată de cuceritori“, este de acord cu presa democratică şi canalul fidel al Partidului Republican, Fox News. Dar, în același timp, sugerează să nu se subestimeze semnificația victoriei partidului în alegeri. Traiectoria administrației Biden se va schimba pentru totdeauna. Zilele stăpânirii democratice nestingherite, a cheltuielilor nesăbuite și a distrugerii energiei americane s-au încheiat. Republicanii ar putea să nu poată rederesa imediat țara. La urma urmei, Joe Biden este încă președinte, dar Partidul Republican va fi o pedală de frână foarte eficientă, sunt de părere analiştii Fox.

Și nu este vorba doar despre un fel de inhibiție a celor mai radicale inițiative ale actualei administrații – în toate problemele cheie. “Soarta speranțelor prezidențiale ale lui Biden de a-și continua primul mandat depinde de echilibru“, subliniază Vocea Americii . “O majoritate republicană într-una sau ambele camere ale Congresului ar pune capăt controlului total al democraților asupra Washingtonului, ceea ce duce la creșterea ciocnirilor partizane și la impas politic. Administrația Biden se va confrunta cu o serie de investigații ale președinților comisiilor republicane din Camera Reprezentanților, precum și citații în instanță“, scrie Bloomberg.

Toate aceste investigații și sabotaj se vor face cu efect cumulativ în 2024, când fostul președinte Trump, actualul guvernator al Floridei Ron DeSantis sau vreun alt reprezentant al Partidului Republican se vor confrunta cu candidatul democrat (posibil cu același Biden) la alegerile prezidenţiale.

În concluzie, pentru , dar, cu toate acestea, americanii își vor aminti pentru totdeauna aceste alegeri, cel puţin pentru două momente. În primul rând, prin alegerea primului guvernator de culoare din statul Maryland, Wes Moore. În al doilea rând, Maura Healey devenit prima femeie aleasă guvernator al statului Massachusetts și prima guvernator lesbiană din istoria Statelor Unite .