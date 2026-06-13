Reședința de lux a lui Jurgen Klopp din perioada Liverpool s-a vândut. Cum arată vila cu 6 dormitoare, sală de cinema, piscină și saună

ADVERTISEMENT

Între 2015 și 2024, Jurgen Klopp, 58 de ani, a fost antrenorul celor de la Liverpool. Cu ”cormoranii”, germanul a câștigat cele mai importante trofee interne și internaționale. Amintim aici Premier League, UEFA Champions League, Campionatul Mondial al Cluburilor, Cupa Angliei sau SuperCupa Europei. Tehnicianul a primit, în perioada sa pe Anfield, o reședință de lux unde să locuiască. Impresionanta vilă s-a vândut în 2026.

Fosta reședință a lui Jurgen Klop din Anglia, evaluată la 5 milioane de euro, s-a vândut. Casa are 6 dormitoare, sală de cinema, piscină și saună

În toți cei 9 ani pe care i-a petrecut pe banca galonatei echipe din insulă, Jurgen Klopp a locuit într-o vilă de 5 stele. Din 2015 mai exact, germanului i s-a oferit ca reședință o casă de lux din Formby. Proprietatea, un exclusivista, este situată pe Victoria Road din Formby, locație care mai este cunoscută drept ”Millionaire’s Row” (Aleea Milionarilor) din Merseyside.

ADVERTISEMENT

În 2019, vila ca investiție. Apoi, în 2024, după plecarea germanului, imobilul a fost scos la vânzare. Casa a fost listată pe piață la 5,67 milioane de dolari (n.r. circa 5 milioane de euro), în octombrie 2024. Acum, la mijlocul lui 2026, fosta reședință a lui Klopp și-a găsit în sfârșit un cumpărător, la aproape doi ani după ce germanul a plecat de la Liverpool.

Deocamdată, identitatea noilor proprietari ai prestigioasei case rămâne necunoscută. Nu se știe nici valoarea tranzacției. Interesant este faptul că vânzarea are loc la doar câteva zile după (43 de ani). Reședința grandioasă are o piscină impresionantă și un complex de sală de fitness, șase dormitoare, șapte băi și patru săli de recepție.

ADVERTISEMENT

Ce alte facilități mai are impresionante vilă din Anglia

Amplasată într-o zonă cu grădini împrejmuite de gard viu și impecabil întreținute, proprietatea mai dispune de un hol de intrare impunător, o zonă open-space cu bucătărie, sufragerie și spațiu familial. La etaj sunt două dressing-uri, o baie proprie și un balcon cu vedere spre grădină. Printre alte facilități mai putem include o sală de cinema, un spa de lux, sală de cinema, gym pe două niveluri, jacuzzi, saună, grădină mare cu acces privat.

ADVERTISEMENT

Când a fost scoasă inițial la vânzare, agenția imobiliară Berkeley Shaw a descris-o ca fiind ”o casă frumoasă, ascunsă în prestigioasa zonă Freshfield, pe un teren privat, cu grădini impresionante și acces securizat prin poartă”.

ADVERTISEMENT

Jurgen Klopp a locuit în această proprietate prestigioasă de pe ”Aleea milionarilor” din 2015, împreună cu soția sa Ulla Sandrock și copiii lor. Cei doi s-au integrat rapid în comunitatea din Formby, fiind deseori văzuți la pub-ul The Freshfield pentru cină sau plimbându-și câinele în parcurile din apropiere și pe plajă.

Potrivit publicației , fostul căpitan al lui Liverpool, Steven Gerrard, a cumpărat casa în 2005, după ce a fost construită de un dezvoltator local. După ce Gerrard a plecat la LA Galaxy (MLS) în 2015, acesta a vândut proprietatea noului antrenor Brendan Rodgers.

ADVERTISEMENT

Rodgers a fost demis ulterior de la club, dar a păstrat casa și i-a închiriat-o lui Klopp. În 2019, Liverpool a cumpărat-o ca investiție și i-a permis lui Klopp să rămână fără chirie.