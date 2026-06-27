Sport

Resortul fabulos pe care îl construiește Dumitru Dragomir. E la 10 minute de București, este unic în România și se va întinde pe 14.000 mp. „O să faci bine oamenilor”

Dumitru Dragomir construiește un resort fabulos. Va fi la doar 10 minute de București, este unic în România și va fi un adevărat paradis pentru oamenii în vârstă, dar și pentru cei care au nevoie de ajutor
Cristian Măciucă
27.06.2026 | 17:46
Resortul fabulos pe care il construieste Dumitru Dragomir E la 10 minute de Bucuresti este unic in Romania si se va intinde pe 14000 mp O sa faci bine oamenilor
EXCLUSIV FANATIK
Resortul fabulos pe care îl construiește Dumitru Dragomir. E la 10 minute de București, este unic în România și se va întinde pe 14.000 mp. „O să faci bine oamenilor”. FOTO: Fanatik
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Dumitru Dragomir (80 de ani) va da startul unui proiect fără precedent în România. „Oracolul de la Bălcești” a dezvăluit că a cumpărat un teren imens lângă București, unde intenționează să construiască un resort dedicat atât oamenilor în vârstă, cât și recuperării tinerilor dependenți de droguri.

Dumitru Dragomir, proiect unic în România. Cum vrea să ajute bătrânii și dependenții de droguri

Octogenarul Dumitru Dragomir nu mai e interesat de afaceri și profit. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal vrea să lase în urmă un proiect care să îi ajute pe oameni. „Oracolul de la Bălcești” a cumpărat un teren imens în apropierea Bucureștiului și vrea să ridice acolo un complex ultra-modern pentru seniori și pentru dependenții de droguri.

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„Vreau să fac cel mai grozav cămin, nu zic altceva, cămin de bătrâni, cel mai grozav care a existat vreodată în România și va exista pe viitor. Într-o zonă absolut demențială. Și nu doar atât. Un corp îl fac pentru bătrâni și un corp îl fac pentru recuperarea tinerilor drogați că nu există la noi în țară așa ceva. Dezintoxicare! Am apă termală, cu piscine, cu tot ce există pe lumea asta. Pădure aici, pădure aici, pădure aici (n.r. – de jur împrejur). 

Știi unde are Vântu casa? De la aeroport 2-3 kilometri mai încoace (n.r. – spre București), în pădure. În spatele casei lui Vântu e un câmp și eu acolo am luat azi 14.000 de metri pătrați”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ. „Ai dat lovitura! O să facă și bine oamenilor”, i-a transmis Horia Ivanovici.

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Centru de dezintoxicare pentru tinerii dependenții de droguri

Proiectul lui Mitică Dragomir va fi unic în România prin prima faptului că va fi și un centru destinat recuperării tinerilor toxicomani. Viitorul complex de lângă București va beneficia de medici și de toate facilitățile necesare pentru un proces de recuperare complet. „I-am zis lui fiu-meu. Tată, să nu fugi de munca asta. Pentru că faci atât bine multor tineri și bătrâni. Un corp îl faci pentru recuperarea dependenților de droguri, cu medici, cu tot ce trebuie. E un concept… Am niște arhitecți foarte ok. (n.r. – O să faci o mare afacere) Eu am 80 de ani. Eu nu mai vreau afacere. E la 15 kilometri de București, în pădure. Să ai așa ceva? La câțiva metri de Institutul Ana Aslan. La 10 minute de București? În pădure, nu în trafic să îi înnebunească ăia. E la 7-8 sute de metri de trafic. E ceva extraordinar. Mă rog la Dumnezeu să îl văd terminat. Acum încep proiectul că azi tocmai ce am luat pământul”, a adăugat fostul președinte LPF.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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