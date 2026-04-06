„Respect pentru suporteri!” Fanatik, campanie împotriva „Legii 4”, care alungă fanii de pe stadioane!

Noile modificări ale Legii 4, cea care reglementează comportamentul spectatorilor la evenimentele sportive, au fost votate în Senat. FANATIK se declară împotriva acestor amendamente, care îngrădesc drepturile suporterilor şi nu fac altceva decât să îi alunge de pe stadion.
În acest sens, redacţia FANATIK porneşte o campania: „Respect pentru suporteri!”. Primul pas este deschiderea unei platforme dedicate prin care fanii îşi pot exprima opinia vis-a-vis de amendamentele „Legii 4”, care a trecut de Senat şi urmează să fie supusă la vot în Camera Deputaţilor.
Aşadar, fanii care vor să îşi facă auzită vocea vis-a-vis de amendamentele „Legii 4/2008” sunt invitaţi să îşi exprime opiniile la adresa de mail: respectpentrufani@fanatik.ro . De asemenea, FANATIK vă pune la dispoziţie şi pagina de facebook Horia Ivanovici unde puteţi trimite mesaje în privat sau puteţi scrie în comentarii la postările legate de această campanie. Site-ul nostru va publica în perioada următoare o serie de materiale prin care să atragă atenţia asupra problemelor existente cu modificările acestei legi.
Majoritatea echipelor din SuperLiga au reacţionat dur faţă de modificările aduse Legii 4 şi votate deja în Senat. Vă reamintim că, în primă fază a fost un scandal uriaş în Parlament la adoptarea acestei legi, cei din opoziţie acuzând că, fiind vorba de o lege organică, nu a fost întocmit cvorumul. Camera Deputaţilor va avea ultimul cuvânt, fiind for decizional.
Deşi una dintre prevederi este posibilitatea ca berea să fie din nou comercializată pe stadioane, considerăm că amendamentele sunt făcute pentru un control total al suporterilor de către autorităţi, care vor avea puteri sporite. În plus, există foarte multe formulări interpretabile prin care reglementările pot fi aplicate discreţionar, iar de aici la abuz e doar un singur pas:
„Comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice sunt pemise numai în spaţiile special amenajate de către organizator, dotate cu un sistem electronic de monitorizare, pe baza datelor personale colectate cu ocazia comercializării biletelor, date care trebuie puse la dispoziţia subiectelor de drept public, la solicitarea motivată a acestora”
„Este interzis consumul băuturilor alcoolice în orice spaţiu din arena sportivă care oferă vedere directă asupra terenului de joc, pe durata evenimentului sportiv, inclusiv accesul în incinta tribunelor cu băuturile alcoolice achiziţionate”
„Să asigure înregistrarea şi supravegherea video în mod simultan şi continuu a comportamentului tuturor participanţilor în arena sportivă şi în zona punctelor de acces, în zonele unde se comercializează şi/sau se consumă băuturi alcoolice, precum şi pe timpul desfăşurării competiţiei, printr-un sistem propriu, conectat în punctul de comandă şi deservit de către un tehnician, sub îndrumarea unui reprezentant al forţelor de ordine, imaginile constituie mijloc de probă în sensul legii contravenţionale şi penale”
„Organizatorul de jocuri sportive poate desfăşura jocuri cu articole pirotehnice doar înainte de fluieml de debut sau după fluieml de final şi cu îndeplinirea cumulativă a umătoarelor condiţii:
a) prin intemediul unei persoane juridice autorizate confom Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) în locurile anume stabilite de către autorităţile competente;
c) cu avizul unităţii de poliţie pe raza căreia umează a se executa jocul sau spectacolul cu articole pirotehnice”
„Art.22.- Săvârşirea, de către spectatori sau de către oficiali, în incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevăzute la art. 20 constituie contravenţii, dacă nu sau produs vătămări ale integrităţii corporale sau ale sănătăţii ori pagube materiale, şi se sancţionează după cum umează:
a) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art.20 lit.a), b), h)’ r), s) şi ţ);
b) cu amendă de la 1500 lei la 4.000 lei, faptele prevăzute la art.20 lit. g), k), m), n) şi t);
c) cu amendă de la 2.500 lei la 7.500 lei, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni, faptele prevăzute la art.20 lit.c), d), e), D, h])j), o), u) v) şi y);
d) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an, faptele prevăzute la art.20 lit. i),1), p), ş) şi x)”
Sunt doar câteva dintre amendamentele care alungă spectatorii de pe stadioane. Cluburile din SuperLiga au transmis că nu au fost consultate în niciun moment referitor la prevederile din „L89/2026”, propunerea pentru modificările pentru Legea 4/2008, iar aceste prevederi sunt în contradicţie cu legile similare din vestul Europei.