„Respect pentru suporteri!” Fanatik, campanie împotriva „Legii 4”, care alungă fanii de pe stadioane!

ADVERTISEMENT

Noile modificări ale Legii 4, cea care reglementează comportamentul spectatorilor la evenimentele sportive, au fost votate în Senat. FANATIK se declară împotriva acestor amendamente, care îngrădesc drepturile suporterilor şi nu fac altceva decât să îi alunge de pe stadion.

FANATIK lansează campania „Respect pentru suporteri” împotriva modificărilor din Legea 4

În acest sens, redacţia FANATIK porneşte o campania: „Respect pentru suporteri!”. Primul pas este deschiderea unei platforme dedicate prin care fanii îşi pot exprima opinia vis-a-vis de amendamentele „Legii 4”, care a trecut de Senat şi urmează să fie supusă la vot în Camera Deputaţilor.

ADVERTISEMENT

Aşadar, fanii care vor să îşi facă auzită vocea vis-a-vis de amendamentele „Legii 4/2008” sunt invitaţi să îşi exprime opiniile la adresa de mail: . De asemenea, FANATIK vă pune la dispoziţie şi unde puteţi trimite mesaje în privat sau puteţi scrie în comentarii la postările legate de această campanie. Site-ul nostru va publica în perioada următoare o serie de materiale prin care să atragă atenţia asupra problemelor existente cu modificările acestei legi.

au reacţionat dur faţă de modificările aduse Legii 4 şi votate deja în Senat. la adoptarea acestei legi, cei din opoziţie acuzând că, fiind vorba de o lege organică, nu a fost întocmit cvorumul. Camera Deputaţilor va avea ultimul cuvânt, fiind for decizional.

ADVERTISEMENT

Puteri sporite pentru autorităţi, control total al suporterilor!

Deşi una dintre prevederi este posibilitatea ca berea să fie din nou comercializată pe stadioane, considerăm că amendamentele sunt făcute pentru un control total al suporterilor de către autorităţi, care vor avea puteri sporite. În plus, există foarte multe formulări interpretabile prin care reglementările pot fi aplicate discreţionar, iar de aici la abuz e doar un singur pas:

ADVERTISEMENT

Berea poate fi comercializată pe stadioane, dar nu de unde se vede meciul. În plus, fanii vor fi monitorizaţi video în aceste zone:

„Comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice sunt pemise numai în spaţiile special amenajate de către organizator, dotate cu un sistem electronic de monitorizare, pe baza datelor personale colectate cu ocazia comercializării biletelor, date care trebuie puse la dispoziţia subiectelor de drept public, la solicitarea motivată a acestora”

ADVERTISEMENT

„Este interzis consumul băuturilor alcoolice în orice spaţiu din arena sportivă care oferă vedere directă asupra terenului de joc, pe durata evenimentului sportiv, inclusiv accesul în incinta tribunelor cu băuturile alcoolice achiziţionate.

ADVERTISEMENT

Cluburile sunt obligate să supravegheze video toţi spectatorii. Imaginile devin probe:

„Să asigure înregistrarea şi supravegherea video în mod simultan şi continuu a comportamentului tuturor participanţilor în arena sportivă şi în zona punctelor de acces, în zonele unde se comercializează şi/sau se consumă băuturi alcoolice, precum şi pe timpul desfăşurării competiţiei, printr-un sistem propriu, conectat în punctul de comandă şi deservit de către un tehnician, sub îndrumarea unui reprezentant al forţelor de ordine, imaginile constituie mijloc de probă în sensul legii contravenţionale şi penale”

Spectacolele pirotehnice ale fanilor, permise doar înainte şi după meci:



„Organizatorul de jocuri sportive poate desfăşura jocuri cu articole pirotehnice doar înainte de fluieml de debut sau după fluieml de final şi cu îndeplinirea cumulativă a umătoarelor condiţii:

a) prin intemediul unei persoane juridice autorizate confom Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în locurile anume stabilite de către autorităţile competente;

c) cu avizul unităţii de poliţie pe raza căreia umează a se executa jocul sau spectacolul cu articole pirotehnice”

Amenzi de până la 10 ori mai mari. Plângerea împotriva procesului verbal nu suspendă executarea: sancţionăm şi apoi mai vedem!

„Art.22.- Săvârşirea, de către spectatori sau de către oficiali, în incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevăzute la art. 20 constituie contravenţii, dacă nu sau produs vătămări ale integrităţii corporale sau ale sănătăţii ori pagube materiale, şi se sancţionează după cum umează:

a) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art.20 lit.a), b), h)’ r), s) şi ţ);

b) cu amendă de la 1500 lei la 4.000 lei, faptele prevăzute la art.20 lit. g), k), m), n) şi t);

c) cu amendă de la 2.500 lei la 7.500 lei, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni, faptele prevăzute la art.20 lit.c), d), e), D, h])j), o), u) v) şi y);

d) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an, faptele prevăzute la art.20 lit. i),1), p), ş) şi x)”

Sunt doar câteva dintre amendamentele care alungă spectatorii de pe stadioane. Cluburile din SuperLiga au transmis că nu au fost consultate în niciun moment referitor la prevederile din „L89/2026”, propunerea pentru modificările pentru Legea 4/2008, iar aceste prevederi sunt în contradicţie cu legile similare din vestul Europei.