Restanță uriașă pentru un bucureștean la întreținere: ”A trebuit să fac credit să plătesc”

După aproape două luni de iarnă, Capitala nu se poate plânge că a traversat o perioadă cu temperaturi foarte scăzute. Ba dimpotrivă, ultimele săptămâni au adus o vreme de primăvară. În ciuda acestui lucru, întreținerea costă dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Un bucureștean a acumulat o restanță uriașe la întreținere. A făcut credit la bancă pentru a plăti

În acest debut de an 2023, . Cel mai mult au de suferit cei care, din diferite motive, au adunat restanțe.

Se află în această situație destul de ingrată și Ștefan. Acesta a adunat o restanță uriașă.

Acum, temându-se să nu rămână în mijloc de iarnă fără apă caldă, căldură sau curent, bărbatul a făcut un credit la bancă, pentru a-și putea achita întreţinerea.

”Eu am avut şi 10.000 lei restanţă şi am plătit. Am făcut un credit, plătesc pentru el acum. Trebuie plătită pentru că cu întreținerea e nasol.

Dacă rămâi cu o lună în urmă automat îţi vine şi următoarea lună și îți va fi deosebit de greu să o plăteşti”, spune cetățeanul din Capitală pentru .

Creșterea tarifului gigacaloriei a dublat costurile cu întreținerea în București

Dată fiind perioada extrem de dificilă din punct de vedere economic, cu prețuri uriașe și o inflație pe măsură, bucureștenii încearcă să facă economii la sânge pentru a se achita de plata întreținerii.

În decembrie 2021, întreţinerea pentru o garsonieră era de 115 lei. În prezent, , costul ajunge la 230 de lei.

În cazul unui apartament cu 2 camere, suma estimată în prezent este de peste 600 de lei.

Iar tarifele cresc odată cu numărul de camere. Astfel, cei care au apartamente cu 3 camere vor avea de achitat aproape 900 de lei, iar cei care locuiesc în imobile cu 4 camere ar trebui să se aştepte la facturi asemănătoare, poate chiar mai mari.

Într-o conferință de presă susținută marți, primarul Nicuşor Dan a afirmat că toţi locuitorii Capitalei ar trebui să contribuie la buna funcţionare a reţelei de termoficare.

”Dacă vrem să rezolvăm problema căldurii în Bucureşti trebuie să alocăm bani. Asta înseamnă bani şi de la oameni şi de la Primăria Capitalei”, declară edilul.