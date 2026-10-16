Restanțe uriașe, chiar și din 2018, în sportul românesc! O singură federație are de primit peste 33 de milioane de lei de la stat!

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Agenția Națională pentru Sport are premii restante în valoare totală de 169,13 milioane de lei pentru performanțele obținute de sportivii români în competițiile internaționale. Dintre acestea, 125 de milioane de lei figurează în evidența federațiilor neolimpice, unde cele mai mari sume sunt asociate federațiilor de Karate, Arte marțiale și Karate WUKF. Numai 12,9 milioane de lei din restanțele aferente federațiilor neolimpice reprezintă sume aprobate prin procedura administrativă, dar neachitate integral sau parțial din lipsa fondurilor.

Federația de Karate este cea mai neîndreptățită

Situația centralizată de Agenția Națională pentru Sport (ANS), actualizată la 17 august 2026, arată că oficiale se ridică la 169.129.482 de lei. Din această sumă, 44.118.914 lei sunt aferenți federațiilor sportive naționale olimpice, iar 125.010.569 de lei revin federațiilor neolimpice, se arată într-un document semnat de președintele Agenției, Constantin-Bogdan Matei.

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Documentul, consultat de FANATIK, face o distincție clară între solicitările de premiere care se află încă în curs de soluționare, sumele aprobate prin state de premiere semnate, dar neachitate, și diferențele rămase după efectuarea unor plăți parțiale.

Federația de Karate ocupă primul loc în clasamentul federațiilor neolimpice, cu o valoare totală restantă de 33.087.877 de lei. Din acest total, 29.474.353 de lei reprezintă solicitări neaprobate, iar 3.613.524 de lei figurează în state de premiere semnate, dar neachitate. Pe locul al doilea se află Federația de Arte Marțiale, cu 19.951.233 de lei. Suma cuprinde 17.207.880 de lei solicitați, dar încă neaprobați, 1.913.364 de lei aprobați prin state de premiere semnate și neachitați, precum și 829.989 de lei rămași de plată după efectuarea unor plăți parțiale. Federația de Karate WUKF completează primele trei poziții, cu 14.708.495 de lei. Din această valoare, 10.789.411 lei reprezintă solicitări neaprobate, 3.054.838 de lei sunt aprobate prin state de premiere semnate, dar neachitate, iar 864.246 de lei constituie diferențe rămase de achitat după plăți parțiale.

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Pe următoarele locuri se situează Federația de Taekwondo ITF, cu 10.722.084 de lei, și cea de Culturism și Fitness, cu 10.445.096 de lei. În ambele cazuri, întreaga valoare este înscrisă la solicitări neaprobate. Federația de Wushu Kungfu figurează cu 6.444.996 de lei, dintre care 5.976.721 de lei sunt solicitați, dar neaprobați, iar 468.275 de lei reprezintă diferențe rămase după plăți parțiale. Federația de Sambo are restanțe totale de 5.299.893 de lei, inclusiv 627.000 de lei aferenți unor plăți parțiale.

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Alte sume importante apar în evidența Federației Române de Radioamatorism, cu 4.934.018 lei, și a Federației Române de Kempo, cu 3.850.164 de lei. În cazul celei din urmă, 105.000 de lei sunt aprobați prin state de premiere semnate, dar neachitați, iar 3.745.164 de lei reprezintă solicitări neaprobate.

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Conform documentului, Federația de Sambo are de încasat 5.299.893 lei, cea de Modelism 2.681.550 lei, iar cea de Powerlifting 2.087.898 lei. Federația de Chanbara trebuie să primească 1.274.534 lei pentru două competiții europene din 2022 și, respectiv, 2023. Federația de Dans sportiv are de luat 1.153.985 lei, cea de Skandenberg-Armwrestling 474.563 lei, iar cea de Bowling 344.000 lei. Federațiile de Șah, Padbol, Pangration Athlima, Bridge, Karting, Go, Snooker au de primit sume de ordinul zecilor de mii sau chiar a miilor de lei.

La data de referință a evidenței centralizate, valoarea totală a premiilor restante aferente performanțelor sportive obținute în competițiile internaționale oficiale este de 169.129.482 lei, structurată astfel:

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Cea mai veche obligație de plată neachitată vizează o performanță sportivă din 2018!

Potrivit evidenței centralizate, cea mai veche solicitare neachitată este cea înregistrată la instituție sub nr. 3306/21.09.2020, aferentă Campionatului European de Karate Shotokan WSF, desfășurat în perioada 25–29.10.2018 în Bulgaria, în valoare de 1.751.607 lei. Totodată, evidența cuprinde și o solicitare aferentă unei performanțe din anul 2018, înregistrată ulterior, respectiv solicitarea nr. 9948/10.08.2022, aferentă Campionatului Mondial de Pangration Athlima (05–08.09.2018, Rusia), în valoare de 81.090 lei, se spune în documentul intrat în posesia FANATIK.

Sursa amintită arată că ”la nivelul federațiilor sportive naționale neolimpice există 19 poziții pentru care procedura administrativă de aprobare a fost parcursă, dar plata nu a fost efectuată sau a fost efectuată doar parțial, ca urmare a insuficienței creditelor bugetare aprobate cu această destinație, valoarea totală rămasă de achitat fiind de 12.903.447 lei.” ”Precizăm că existența acestor obligații nu reprezintă o renunțare la plata drepturilor aferente performanțelor sportive, achitarea lor fiind condiționată de asigurarea resurselor bugetare necesare”, se mai spune în document.

și a atras atenția asupra responsabilității statului român de a recompensa performanțele sportive și de a achita premiile restante. El a spus că banii pe care îi așteaptă numeroși sportivi le-ar putea îmbunătăți considerabil situația financiară și condițiile de viață.

Nicio plată pentru premiere în 2025 și 2026

Potrivit răspunsului instituției, în 2024 au fost achitate premii în valoare totală de 42.658.708 lei. În 2025 și în 2026, până la data de referință a evidenței, nu au fost efectuate plăți pentru premierele aferente performanțelor sportive, motivul invocat fiind lipsa prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

Pentru solicitările înregistrate în 2024, documentul indică 71 de cereri neachitate, cu o valoare de aproximativ 30,5 milioane de lei. Pentru 2025 sunt menționate 47 de solicitări, în valoare de aproximativ 21,7 milioane de lei, iar pentru 2026, până la 17 august, alte 13 solicitări, însumând aproximativ 5,9 milioane de lei.

Aceste cifre sunt raportate la anul înregistrării solicitărilor la ANS și nu reprezintă neapărat anul în care au fost obținute rezultatele sportive. Agenția precizează că evidența este organizată pe solicitări de premiere, fiecare dintre acestea putând cuprinde mai mulți sportivi, antrenori și alți specialiști. Din acest motiv, numărul total al beneficiarilor afectați nu este centralizat în situația transmisă.

ANS invocă lipsa fondurilor bugetare

Președintele Constantin-Bogdan Matei susține în documentul citat că Agenția Națională pentru Sport a întreprins și continuă să întreprindă demersuri instituționale pentru identificarea și asigurarea resurselor bugetare necesare achitării premiilor restante, după cum urmează:

a) au fost transmise solicitări către Secretariatul General al Guvernului în vederea identificării soluțiilor pentru asigurarea fondurilor destinate stingerii obligațiilor de plată existente; b) prin Ordinul Agenției nr. 377/14.07.2026 a fost aprobată Procedura operațională PO-DGS-02, care stabilește criterii obiective de verificare a solicitărilor, termene de depunere și un regim tranzitoriu pentru soluționarea solicitărilor depuse anterior, în scopul clarificării situației acestora și al prevenirii acumulării de noi restanțe.

„Achitarea premiilor restante se va realiza în funcție de creditele bugetare aprobate și puse la dispoziția Agenției Naționale pentru Sport, cu respectarea cadrului legal aplicabil și pe baza documentațiilor aferente fiecărei solicitări”, se arată în încheierea documentului.

Premiile pentru performanțele deosebite obținute în competițiile internaționale oficiale se acordă în temeiul Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și al Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de acordare este reglementată, în prezent, prin Procedura operațională „Acordarea premiilor pentru performanțele deosebite obținute în competițiile internaționale oficiale” aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 377/14.07.2026, care cuprinde și dispoziții tranzitorii pentru soluționarea solicitărilor depuse anterior intrării sale în vigoare.

Premiile se acordă la solicitarea federațiilor sportive naționale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. Sumele prevăzute de Normele financiare constituie plafoane maxime, iar dreptul de creanță al beneficiarului se naște la data emiterii ordinului președintelui Agenției prin care premiul este individualizat.