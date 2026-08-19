Restart spectaculos în fotbalul românesc! Echipa cu o tradiție de 81 ani revine cu ajutorul fanilor

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Nume de tradiție în fotbalul românesc, ori Adrian Cristea, se încăpățânează să nu dispară. După ce Primăria Iași a decis să susțină financiar o altă formație locală, „pepenii verzi” de la ACS USV, ultrașii ieșeni s-au regrupat în jurul unei alte echipe, Steaua Magică.

Echipa de tradiție din fotbalul românesc o ia de la capăt în Liga a 4-a

Steaua Magică, care a avut în ultimii ani doar echipe de juniori, s-a înscris în această vară în Liga a 4-a ieșeană. Detaliul care i-a făcut pe fani să vină lângă formația care este antrenată de Florin Croitoru este faptul că aceasta va folosi prima siglă din istoria grupării din Copou, cea a AS Politehnica Iași, din 1945.

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Florin Croitoru, este în relații foarte apropiate și cu firma Zecro, cea care deține palmaresul FC Politehnica 1945 și ultima siglă a acestei grupări. Emblema acesteia, cu doi căluți, e considerată de Daniel Pancu drept cea mai frumoasă din România.

Cu o scurtă perioadă de pauză, însemnele FC Politehnica 1945 au fost folosite, începând cu 2017 de ACSM Politehnica Iași. ACSM Poli, născută în 2010, când FC Poli s-a retras din competiții, nu s-a înscris în acest sezon în Liga a 2-a, din cauza problemelor financiare. Foarte probabil, și ultima Politehnica va falimenta, la fel ca gruparea de tradiție.

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Ce urmează pentru echipa care va juca cu însemnele lui AS Politehnica Iași

Fost fotbalist la FCM Bacău, Poli Iași ori FC Vaslui, Florin Croitoru a explicat de ce a demarat noul proiect: „Când au aflat că intenționez să înscriu Steaua Magică în Liga a IV-a, mai mulți suporteri m-au căutat, pentru a găsi o soluție ca Politehnica, gruparea de suflet a Iașului, să nu dispară. Împreună, am găsit această variantă, să jucăm în acest sezon cu emblema AS Politehnica Iași. Nu vrem să-i deranjăm pe cei de la USV, nu vrem să deranjăm pe nimeni, nu facem concurență nimănui, vrem doar ca un brand al Iașului să nu dispară. Pe viitor, avem în plan să jucăm sub denumirea Poli și cu sigla iubită de tot orașul, cea cu doi căluți. Totul depinde însă de cum vor evolua lucrurile, de susținerea pe care o vom avea, de bugetul pe care-l vom obține de la sponsori, de clarificările legate de ce riscuri sunt legate de datoriile ACSM Politehnica”.