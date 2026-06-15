Restaurantul de 5 stele unde fiica lui Cristi Borcea și-a făcut ziua de naștere. Câți ani a împlinit Melissa

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Melissa, fiica lui Cristi Borcea, din mariajul cu Mihaela, a avut un mare motiv de sărbătoare. Află care este restaurantul de 5 stele unde tânăra care locuiește peste Ocean și-a făcut ziua de naștere. Spațiul este unul aranjat cu bun gust.

Fiica lui Cristi Borcea și-a făcut aniversarea în avans

Cristi Borcea este la al treilea mariaj, având 9 copii din 4 relații diferite. Fostul acționar de la Dinamo are o legătură apropiată cu toți urmașii, în timp ce pentru actuala parteneră de viață numai cuvinte de laudă. A făcut recent o . Fostul model i-a dăruit un băiat și două fete gemene.

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Din prima căsnicie afaceristul are încă o pereche de gemeni, Mihai Angelo și Melissa Antonia. De asemenea, mai are un băiat pe nume Patrick. Cea mai mare fiică este o tânără care nu apare prea des în lumina reflectoarelor. Locuiește peste Ocean, unde se bucură de un trai de lux și opulență datorită figurii paterne.

Bărbatul i-a cumpărat un apartament evaluat la 1,3 milioane de dolari. Frumoasa șatenă o duce excelent din punct de vedere material. Are o familie care o sprijină în tot ce face și o gașcă de prieteni cu care se distrează. Amicii i-au fost alături la ziua de naștere pe care a sărbătorit-o în avans. Petrecerea s-a desfășurat într-o locație de top.

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Pentru a se bucura de propria aniversare fără bătăi de cap a făcut rezervare la un restaurant de 5 stele. Acesta se numește CASA NEOS și are specific inedit. Stilul și verile mediteraneene sunt reintepretate în Miami de proprietarii acestui loc. Ei au gândit totul ca un refugiu rafinat, direct pe malul râului. Relaxarea și voia bună sunt cuvintele de ordine.

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„Petrecere de ziua de naștere înainte de termen”, este descrierea care apare pe o poză postată la InstaStory de fata lui Cristi Borcea. Cu această ocazie, s-a aflat și câți ani împlinește. Melissa, care studiază arhitectura în Statele Unite ale Americii, a fost imortalizată într-o altă imagine cu un tort pe care le află numărul 23.

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Ce oferă restaurantul

„CASA NEOS vă invită într-o călătorie prin bogata cultură culinară și aromele vibrante ale Mediteranei. Vă oferă o bucătărie modernă delicioasă, inspirată de țărmurile Mediteranei. Restaurantul de pe râul Miami este deschis pentru cină și brunch în weekend și este ușor accesibil cu barca de pe râu, prin CASA NEOS Beach Club.

Printre preparatele noastre emblematice se numără crudos delicate, pește aromat la grătar și paste făcute manual, toate create pentru a transporta oaspeții pe coastele Mediteranei. Ne mândrim cu faptul că oferim cele mai pure și proaspete produse, selectate cu grijă de bucătari de la mici producători agricoli locali și regionali, pentru a crea o experiență culinară care încântă simțurile.

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Spațiul este disponibil și pentru evenimente private, oferind un cadru uimitor la malul apei pentru sărbători și reuniuni de orice dimensiune”, se arată pe , unde Melissa Borcea și-a aniversat cu mare fast împlinirea celor 23 de ani.

Cristi Borcea nu apare în nicio fotografie, semn că aniversarea a avut loc doar în prezența tinerilor. Cu toate acestea, afaceristul merge des în vizită la fiica sa, împreună cu actuala familie. În altă ordine de idei, fostul acționar de la Dinamo a povestit că se ocupă de educația tuturor, investind sume uriașe în ultimii ani.

Totodată, într-un interviu mai vechi a dezvăluit ce a pățit când a ajuns în SUA. , după ce a descoperit că este intoxicat cu mercur. Afaceristul avea în sânge o cantitate mare din acest metal, care i-ar fi putut fi fatală. Din fericire, a trecut cu bine datorită unui tratament care a costat zeci de mii de euro.