Restaurantul de lux cu care Cosmin Olăroiu a dat lovitura în Dubai: „Îți vinzi locul la masă cu 300 de dolari!”

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Cosmin Olăroiu nu a avut succes doar în fotbal, ci și în afaceri. Antrenorul român este coproprietar al restaurantului Amelia Lounge din Dubai, o locație de lux despre care Dumitru Dragomir a vorbit în termeni elogioși. Invitat la „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a relatat ce l-a impresionat în timpul vizitei sale și a povestit că, potrivit celor observate de el, unii clienți ar fi dispuși să ofere 300-400 de dolari pentru a prelua o masă.

Cosmin Olăroiu, coproprietar al unui restaurant exclusivist din Dubai

Pe lângă cariera sa de antrenor, Cosmin Olăroiu a investit și în domeniul restaurantelor. Amelia Lounge, localul din Dubai în care tehnicianul român este coproprietar, este cunoscut pentru conceptul său de lux și pentru decorul spectaculos. după ce Olăroiu a aflat că se află în Dubai. Experiența l-a impresionat atât prin varietatea preparatelor, cât și prin atmosfera și numărul mare de oameni care încercau să obțină un loc.

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„Restaurantul lui Olăroiu e chiar în centrul Dubaiului, e tare, tare de tot. Vai de capul meu, cinci stele, super. Mănânci toate bunătățile omenirii. Are niște bucătari de pe toată suprafața pământului, dar oricum, el nu e singur, e împreună cu niște turci. Restaurantul e de mare lux, nu de gloată”, a povestit Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir, surprins de coada uriașă de la restaurantul lui Olăroiu: „Te apucă pandaliile“

că aglomerația l-a surprins în momentul în care a părăsit restaurantul. Deși ajunsese la ora stabilită și a putut lua masa fără să aștepte, la plecare a văzut numeroși oameni care încercau să intre, dar nu găseau locuri disponibile.

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„Stai la coadă de te apucă pandaliile să intri înăuntru. Dacă nu ai loc, îți vinzi locul, gen. Ieși de acolo și îți vinzi locul. Am fost invitat acolo. A aflat că sunt în Dubai, că el e prieten cu fiul meu. Mi-a spus că am masă mâine la ora 21.00. Când am ieșit din restaurant la ora 23.00, era coadă de aici până la mașina de afară. Toți voiau să intre și nu aveau unde”, a relatat Dragomir.

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Cum ar putea ajunge o masă rezervată să valoreze 300 de dolari

Cea mai surprinzătoare parte a relatării lui Mitică Dragomir a fost legată de o practică pe care spune că a observat-o la fața locului. Potrivit acestuia, un client care are deja o rezervare ar putea renunța la masă în favoarea unei persoane care așteaptă afară, în schimbul unei sume de bani. Dragomir a susținut că, în anumite situații, suma oferită poate ajunge la 300 de dolari sau chiar la 400 de dolari pentru o masă de patru persoane. Este însă relatarea sa despre ceea ce a văzut, nu o regulă oficială a restaurantului.

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„De exemplu, dacă ai rezervare, stai cinci minute și pleci. Unul de afară îți dă 300 de dolari ca să-i dai masa ta. Iei ușor 300 de dolari, sunt mulți care fac asta. Îți dă o masă pe numele tău, nu primești mai multe. Stai cinci minute și te scuzi: «Păi, în locul meu vine cineva de afară»”, a povestit fostul șef al LPF.

Acesta a continuat descriind modul în care, potrivit relatării sale, ar funcționa înțelegerea dintre clienți: „Când ieși, întrebi cine vrea masă cu patru locuri și că îi costă 300-400 de dolari. Ai luat banul și ai plecat, intră ăia în locul tău. Am văzut pe viu, că de unde să știi așa ceva?”, a spus Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.