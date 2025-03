Restaurator de biserici, Mircea Lucescu așteaptă și ajutor divin pentru calificarea la CM 2026: ”Cu Bosnia n-am avut șansă”

Selecționerul României, Mircea Lucescu (79 de ani), se află sub o presiune uriașă după startul ratat al naționalei în preliminariile Campionatului Mondial 2026. , suferită vineri, 21 martie, pe Arena Națională, a amplificat miza meciului cu San Marino, programat luni, 24 martie, la Serravalle, de la ora 21:45.

Mircea Lucescu a restaurat două biserici

În timpul partidei cu Bosnia, fotoreporterii l-au surprins pe Lucescu într-un moment de introspecție, invocând ajutor divin, o imagine care reflectă profund legătura sa cu credința. O ipostază rară, având în vedere că antrenorul nu obișnuiește să își exprime public această latură.

”Credința nu este ceva cu care să-mi doresc să mă afișez. Eu cred că există și o altă perspectivă a relației cu divinitatea, mult mai personală. Până la urmă, credința e în fiecare dintre noi și cel mai bine se vede prin omenie. Omenia este o extraordinară formă a apropierii de Dumnezeu”, a mărturisit selecționerul pentru .

”Cu Bosnia n-am avut șansă!”

Mircea Lucescu a invocat lipsa norocului în partida cu Bosnia și Herțegovina. ”Această echipă a României a fost construită pe o stare de spirit emoțională foarte puternică, ajutată și de prezența publicului, că au jucat mult împreună, o stare de prietenie, de legătură între ei.

Dar trebuie să faci un pas înainte, să îți domini adversarii. Noi până acum am jucat pe această stare de spirit. Ne-am bătut, am recuperat, am jucat cu mingi lungi, ne-am dus peste ei acolo. Și am avut și șansă, să recunoaștem. Ceea ce n-am avut cu Bosnia!”, a declarat selecționerul României la .

Specialiștii au ajuns la concluzia că un rol important în calificarea României la EURO 2024 l-a avut

Sprijin pentru Biserica Fundenii Doamnei

Dincolo de cariera sa impresionantă în fotbal, Lucescu s-a remarcat și prin implicarea sa în conservarea patrimoniului cultural și religios. De-a lungul anilor, ”Il Luce” a sprijinit proiecte importante de restaurare a unor monumente istorice, printre care situată în satul Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov, și

În perioada în care antrena Brescia (1991–1996), Mircea Lucescu a donat fonduri pentru restaurarea Bisericii Fundenii Doamnei, un monument istoric din 1699, ctitorit de Mihail Cantacuzino. Ioan Chirilă, în cartea sa „Lucescu”, povestește cum antrenorul a trimis 1.000 de dolari pentru a ajuta la restaurarea lăcașului de cult, situat în satul Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov.

Pasiunea soției Neli

În martie 1993, după un meci pierdut cu AS Roma, 0-2, la Brescia, Mircea Lucescu l-a rugat pe jurnalist să-i facă un comision: ”Te rog, nea Ioane să iei acești 1.000 de dolari, să-i schimbi și să-i transmiți 800.000 de lei lui Mircea Deac, amicul nostru, care se ocupă de proiectul de restaurare a bisericii Fundenii Doamnei, din marginea Bucureștiului”.

”Și cât te va costa, Mircea?”. ”S-a vorbit de 22 de milioane. Se pare că va crește suma. E și dorința lui Neli. E o ctitorie a lui Șerban Cantacuzino, 1699. Trebuie refăcută în primul rând stucatura de pe pereții exteriori. Neli se pricepe. E pasionată după acea perioadă din istoria noastră: Brâncoveanu, Mavrocordat, Cantacuzinii…’”.

Mircea Lucescu a refăcut Biserica Sfânta Paraschiva din Istanbul

Pe lângă implicarea în România, Lucescu a sprijinit și Biserica Sfânta Paraschiva din Istanbul, frecventată de românii din Turcia. În perioada în care a antrenat Galatasaray, a oferit sprijin financiar pentru reparații esențiale, precum refacerea acoperișului și consolidarea structurii.

”Pe vremea când antrenam echipa de fotbal Galatasaray, am întâlnit la Istanbul mulți români plecați după ’90, într-un loc în care atunci ajungeai mai ușor decât în Occident. Le știam greutățile și știam cât de mult își doreau o biserică a lor, unde să se strângă, duminică de duminică, să mai schimbe o vorbă după slujbă.

În anii 2000, părintele Silviu State ținea slujbele pe unde apuca, în diverse bise­ricuțe, ba grecești, ba armenești. Era un om foarte pasionat de istorie și căuta tot timpul urme ale româ­nilor care trecuseră prin Istanbul. Cercetase Biserica „Sfânta Paraschiva” din Istanbul și docu­mentase foarte bine istoria ei, avea toate dovezile că era ctitoria Domnului Constantin Brâncoveanu”, a povestit Mircea Lucescu pentru Formula AS.

Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului era fan Galatasaray

Selecționerul a continuat: ”Româ­nii aveau nevoie de o biserică, iar aceasta era cea mai potrivită. La recomandarea sa, am ajuns la Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului. Afla­sem că este amator de fotbal – ținea tocmai cu echipa Galatasaray! M-a primit bucuros la el, ca apoi să mă invite adesea la masă.

Am avut astfel prilejul să discut cu Sfinția Sa despre cedarea bisericii brân­covenești, care aparținea comunității grecești, românilor din Istanbul. După mai multe intervenții, am reușit să o luăm de la greci. Când am văzut-o prima oară, biserica zăcea într-o mizerie cumplită! Am apelat la relațiile mele, pentru a face ceva”.

Ajutat de autoritățile din Istanbul

Lucescu a fost ajutat de autoritățile din Istanbul: ”Primarul cartierului Șișli, și el mort după echipa Galata, mi l-a pus la dispoziție pe arhitectul său șef. Împreună, am pus la punct minunata grădină din curtea bisericii, și ea într-o stare deplo­rabilă. M-am înțeles cu oamenii la un preț mai mic decât ar fi fost în condiții normale.

După ce am pus la punct grădina, au început lucrările pentru punerea în valoare a bisericii, pe care am avut bucuria să o înfrumusețez cu două icoane. Între timp, preotul State a plecat la Vicenza și a venit un preot mai tânăr, Sergiu Vlad, care a întărit legătura cu enoriașii în jurul bisericii „Sfânta Paraschiva”.

După cum ați putut vedea la Istanbul, lumea merge la biserică, apoi rămâne acolo, prânzește și stă la povești, lucruri care contează foarte mult. Sunt fericit că am avut și eu partea mea de contribuție la această frumoasă poveste”.

Programul grupei României

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru, San Marino – ROMÂNIA (21:45)

Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru, San Marino – Austria (21:45)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

