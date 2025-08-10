Restricții de circulație pentru camioane, din cauza Codului roșu de caniculă. Care sunt județele vizate 

Poliția anunță restricții de circulație pentru camioane după ce ANM a emis un Cod roșu de caniculă. Două județe din România sunt vizate chiar în prima zi a săptămânii viitoare.

ADVERTISEMENT

Din cauza valului de căldură, autoritățile impun restricții de circulație pentru camioane

Sunt vizate autovehiculele cu masa totală maximă autorizată . Restricția va fi valabilă luni, 11 august, între orele 12.00 și 20.00, pe toate drumurile naționale și expres din județele Mehedinți și Dolj.

Potrivit , pe fondul avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), circulația autovehiculelor din categoria menționată va fi interzisă în județele Dolj și Mehedinți.

ADVERTISEMENT

“Exceptate de la aceste restricții vor fi: transporturile de persoane; transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală; vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră; transporturi funerare; transporturi poștale; transporturi de echipamente de prim ajutor; transporturi pentru distribuire de carburanți; transporturi de mărfuri sub temperatură controlată; transporturi pentru tractări vehicule avariate; transporturi pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;

transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării; transporturi apă îmbuteliată; transporturi produse provenite din exploatări agricole; transporturi militare implicate în exerciții multinaționale; produse alimentare diverse ș.a.

În funcție de evoluția condițiilor meteorologice, restricțiile pot fi ridicate, menținute sau prelungite.”, mai anunță autoritățile.

ADVERTISEMENT

Sfaturi importante pentru șoferi

Șoferilor li se recomandă ca, înainte de a porni la drum, să verifice . De asemenea, este esențial să se asigure că sistemele de climatizare funcționează corespunzător.

ADVERTISEMENT

Starea de oboseală poate fi accentuată de temperatura ridicată din habitaclu. Aceasta se manifestă prin întârzierea reacțiilor și dificultate în concentrare, dar și căscat repetat, clipire foarte deasă și chiar posibilitatea de a adormi la volan. Mai mult, reflexiile razelor solare foarte puternice pot provoca dificultăți pentru conducătorii auto, care nu mai pot percepe la fel de bine obstaolele.

ADVERTISEMENT

Conducătorii auto ar trebui să evite, dacă este posibil, călătoriile după-amiaza. Recomandarea este valabilă mai ales pentru cei care se confruntă cu probleme de sănătate. Dacă, totuși, deplasarea este necesară, este recomandat ca șoferul să aibă alături un însoțitor.

Polițiștii au făcut câteva recomandări pentru șoferii care se deplasează pe distanțe lungi. Acestora li se recomandă să facă opriri mai dese, în spațiile de servicii sau în parcările amenajate, pentru a se odihni și hidrata corespunzător. De altfel, opririle regulate ajută la prevenirea apariției stării de oboseală.

Este necesar ca șoferii să păstreze o distanță potrivită față de autoturismul din față. În acest fel, vor putea reacționa în siguranță dacă este nevoie. Conducătorii auto trebuie să folosească centura de siguranță și dispozitivele de fixare pentru a proteja pasagerii.

“Încercaţi să vă păstraţi calmul pe toată durata deplasării şi să manifestaţi respect în trafic, întrucât comportamentul agresiv va spori major riscul de a fi implicat într-un eveniment rutier cu urmări tragice”, mai transmit autoritățile.