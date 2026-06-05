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Restricţii de trafic în Piaţa Unirii din 6 iunie. Lucrările la Planşeul Unirii intră în ultima etapă de execuţie

Lucrările la Planşeul Unirii au depăşit 60% stadiu de execuţie, iar din 6 iunie intră în vigoare noi restricţii de trafic. Şoferii vor fi direcţionaţi pe rute ocolitoare în zona şantierului.
Daniel Spătaru
05.06.2026 | 20:10
Restrictii de trafic in Piata Unirii din 6 iunie Lucrarile la Planseul Unirii intra in ultima etapa de executie
Traficul în Piaţa Unirii va fi restricţionat pe perioada verii Foto: ps4.ro
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Cel mai important proiect de infrastructură urbană din București, Planșeul Unirii, intră în ultima fază de execuţie. Lucrările se vor desfăşura în proximitatea Pasajului Rutier Unirii, iar pe perioada verii circulaţia în zona şantierului va fi parţial restricţionată.

Cum se va circula prin Piaţa Unirii, după restricţiile ce vor intra în vigoare pe 6 iunie

Începând de sâmbătă, 6 iunie, șoferii care vin dinspre Splaiul Independenței sau Bd. Unirii și doresc să ajungă la Universitate, pe Bd. Corneliu Coposu ori să îşi continue deplasarea pe Bd. Unirii către Biblioteca Națională, vor putea ocoli șantierul pe partea dreaptă, iar apoi, în zona cunoscută drept „la Horoscop”, vor vira la stânga și vor circula înainte, prin fața Magazinului Unirea, după cum informează Primăria Sectorului 4. În schimb, nu vor fi afectate celelalte căi de acces în Piața Unirii, nici dinspre Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Unirii sau dinspre Bd. I.C. Brătianu.

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Pentru o cât mai bună fluenţă a traficului, Poliţia Rutieră şi Primăria Sectorului 4 au instituit rute alternative. De asemenea, a fost adaptată semnalizarea rutieră temporară, care urmează să fie verificată și actualizată permanent în funcție de evoluția lucrărilor. „Cum urmează ca elevii să intre în vacanță, iar traficul rutier din timpul verii să fie mai lejer, constructorul și-a propus să fructifice la maximum perioada următoare și termine și această ultimă etapă a proiectului până la începutul următorului an școlar”, a transmis Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi preşedinte al PSD Bucureşti.

Lucrările la Planşeul Unirii au fost executate în proporţie de peste 60%

Stadiul actual al execuţiei lucrărilor la Planşeul Unirii este estimat la peste 60%, iar în momentul de faţă lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Din cei 380 metri liniari ai vechiului planşeu a fost demolată deja aproximativ 65% din structură, fiind executaţi în acelaşi timp 88% dintre piloții necesari consolidării structurii și peste jumătate din grinzile de coronament și radierul noii construcții.

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De asemenea, au fost finalizate 11 tronsoane ale noului planșeu, opt dintre ele au fost deja post-tensionate, adică aproximativ 40% din lungimea totală a structurii. În paralel, continuă lucrările de hidroizolație, de relocare și protejare a rețelelor edilitare, de realizare a sistemelor de drenaj și de refacere a infrastructurii rutiere și pietonale din zonele deja eliberate de șantier. Astfel, în zona Hanul lui Manuc au fost deja executate lucrări importante de refacere a carosabilului și trotuarelor, inclusiv montarea de borduri și pavaje din granit, precum și realizarea noii structuri rutiere.

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Conform constructorilor, având în vedere ritmul susținut al execuţiei, lucrările la Planşeul Unirii au toate șansele să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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