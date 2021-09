Restricţii impuse de maternităţile private din cauza COVID-19! Tatăl își vede copilul abia la externare. La stat, unele unități se închid pentru pacientele non-COVID

Pandemia de coronavirus a dat peste cap întreaga lume medicală și nu puține au fost deciziile care au contrariat. Cu toate acestea, de-a lungul timpului doctorii au precizat că totul a fost făcut pentru a proteja pacienții sau personalul medical. O astfel de decizie a stârnit din nou aprigi controverse.

FANATIK a aflat că maternitățile private n-au ezitat o clipă și au închis accesul tuturor pe o perioadă nelimitată. Nu este pentru prima oară când aceste unități decid ca în interior să intre strict pacienta, fără ca aceasta să mai aibă suportul familiei.

Restricţii impuse de maternităţile private din cauza coronavirusului!

Concret, în cazul unei nașteri, mama se internează în spital singură, trece prin operație, după care urmează pachetul de 3 sau 5 zile de îngrijire, pachet pentru care a optat. În tot acest timp, familia poate să primească vești strict prin telefon.

Nici măcar tatăl nou-născutului nu are voie să intre în unitatea medicală, acesta urmând să-și vadă copilul abia la externarea soției. Cu toate acestea, există spitale care au transmis că medicul curant, medicul care se ocupă de mama, va încerca să-l țină la curent pe tată cu tot ceea ce s-a petrecut.

Rețeaua Medlife este una dintre primele unități care au transmis că se aplică această decizie încă de la jumătatea lunii septembrie atunci când numărul infectărilor a început să crească. Astfel, cei care au plătit pentru posibilitatea prezenței unui însoțitor, membru al familiei, și care urma să beneficieze de trei mese pe zi, cu meniu la alegere, au primit banii înapoi.

„În cadrul Maternităţilor MedLife au fost implementate măsuri de protecție și prevenție și ne dorim ca viitoarele mămici să se simtă în deplină siguranță astfel încât să se bucure la maxim de experiența nașterii și de primele momente petrecute alături de nou născut. Astfel, în ultima perioadă am reușit să asistăm mii de nașteri în condiții sigure atât pentru mamă, cât și pentru bebeluș”, au transmis reprezentanții Medlife.

Ce le-a transmis Regina Maria pacientelor și viitoarelor paciente

Dacă la Medlife, accesul familiei este interzis din 20 septembrie, o altă rețea privată importantă, Regina Maria a decis să reaplice această decizie începând cu ultima zi a lunii. Culmea, lucrul acesta se întâmplă, indiferent dacă tatăl este vaccinat sau dacă

„Din cauza evoluției pandemiei, începând cu 30 septembrie 2021, Spitalul Băneasa restricționează accesul tuturor vizitatorilor, inclusiv accesul taților la vizita post naștere sau în sala de naștere, indiferent dacă aceștia sunt vaccinați sau pot face dovada unui test PCR negativ.

Măsurile de siguranță sunt impuse de situația actuală și vor fi actualizate odată cu evoluția ei, siguranța pacienților și a personalului medical și non-medical având prioritate.

Imediat ce va fi disponibil, medicul curant va lua legătura cu tatăl pentru a oferi informații despre naștere. Vizitele vor putea să fie reluate atunci când situația epidemiologică o va permite”, a fost mesajul primit de viitoarele mămici conform informațiilor FANATIK.

Ce se întâmplă cu maternitățile de stat

Se schimbă situația și în privința . Astfel, după numai trei luni de funcționare în regim mixt, medicii îngrijind şi paciente COVID, dar şi paciente non -COVID, Maternitatea Bucur din Capitală se transformă din nou în spital dedicat exclusiv îngrijirii gravidelor care au fost infectate cu coronavirus.

Vă readucem aminte că unitatea a fost una exclusiv COVID din 15 martie 2020 până pe 3 iulie 2021, dată la care a trecut într-un sistem mixt. Concret, din acest moment, la Maternitatea Bucur nu mai pot fi aduse urgenţele non-COVID şi nu va mai avea loc aici nicio naştere şi nicio intervenţie chirurgicală non-COVID.

Medicii ridică din umeri și spun că, deși au în evidenţă gravide care trebuie să nască în următoarele zile, pacientele sunt nevoite acum să caute alt doctor care să le preia cazul din mers şi implicit altă unitate sanitară unde să poată naşte. „Este foarte posibil ca toate femeile însărcinate, sau cele care au născut deja, împreună cu bebeluşii să fie externate în perioada imediat următoare, pe rând”, a zis și doctorul Manuela Predilă, medic primar obstetrică-ginecologie la Maternitatea Bucur pentru .

“De ieri nu mai internăm şi de astăzi nu va mai avea loc nicio naştere şi nicio intervenţie chirurgicală non-COVID în maternitatea Bucur. Maternitatea a fost redeschisă şi pentru pacientele non-COVID din 3 iulie, când am primit prima pacientă non-COVID cu mare bucurie din partea tuturor, şi până acum, la sfârşitul lui septembrie.

Maternitate exclusiv COVID înseamnă că noi, ca medici angajaţi ai acestei maternităţi, nu avem voie să îngrijim decât paciente cu test SARS-CoV-2 pozitiv, ori antigen rapid ori PCR.

Noi nu am cerut să ne ocupăm doar de non-COVID vrem însă să ne putem îngriji şi pacientele noastre non-COVID. Nu există nicăieri în lume maternitate sau spital exclusiv COVID”, a mai spus Manuela Predilă.

Circuit special pentru celelalte maternități de stat

Medicul Predilă a transmis că la celelalte maternități din București există circuite special adaptate pacientelor infectate cu coronavirus, dar și pentru cele non-COVID. Situație în care medicii pot să urmărească sarcinile până la naștere.

„Din câte ştim noi, toate maternităţile au circuite, au locuri pentru îngrijirea pacientelor COVID din câte ştim noi, a fost un Ordin al Ministrului Sănătăţii de câteva luni, înainte ca noi să ne redeschidem şi pentru non-COVID.

Știu sigur că Spitalul Universitar are, ştiu sigur că are şi Spitalul Cantacuzino, Polizu, Giuleşti, aceste maternităţi cu siguranţă au şi locuri non-COVID, şi noi avem locuri COVID, noi nu am cerut să ne ocupăm doar de non-COVID.

Ne dorim însă să ne putem îngriji şi pacientele noastre non-COVID, să fim micşti, aşa cum este în toată lumea. Nu există nicăieri în lume maternitate sau spital exclusiv COVID, din nou la noi s-a luat această hotărâre”, a adăugat Predilă.

Cum sunt afectaţi de coronavirus gravidele și bebelușii

Prin natura ei, sarcina aduce cu sine modificări imunologice și fiziologice care le pot face pe viitoarele mame mai susceptibile la infecțiile respiratorii virale, inclusiv la COVID-19. Deși observațiile de până acum arată că femeile însărcinate nu sunt mai afectate de COVID-19 decât alte persoane, ele trebuie să continue să beneficieze de acces la servicii de sănătate, monitorizare și analize medicale, pre și post natale.

Totodată, nou-născuții depistați cu infectie, necesită asistență de urgență, putând avea risc ridicat de deces. Nou-născutul va fi izolat, în condițiile în care mama este pozitivă și va fi testat prin exudat oro-nazo-faringian. Nu se vor accepta vizite ale aparținătorilor la mama și la copil.

Tratamentul este de tip suportiv și simptomatic și se continuă până la negativarea infectiei, prin test PCR. Concret, vor fi făcute o serie de investigații de laborator, ce includ: hemoleucograma completă, proteina C reactivă, testare PCR, mai multe probe din locuri diferite, căi respiratorii superioare și inferioare, sânge, materii fecale. Nu în ultimul rând, examen radiologic și/sau ecografic, teste hepatice și renale.