Resursa rară din România pe care toată lumea o caută. Ministrul Economiei susține că valoarea ei crește de la o zi la alta

România ascunde în subteran o adevărată comoară. Este vorba despre un mineral rar a cărui valoare crește de la o zi la alta. Ministrul Economiei a declarat că interesul pentru această resursă a crescut.

ADVERTISEMENT

Mineralul pe care toată lumea îl caută și pe care România îl va putea exploata în curând

România are multe bogății naturale, iar una dintre ele se află chiar la Baia de Fier. Recent, ministrul Economiei a declarat la Antena 3 CNN că țara noastră a făcut un pas important pentru valorificarea unei adevărate comori. Și anume, a obținut licența pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier. De asemenea, Radu Miruță a declarat că deși țara noastră are tehnologia necesară pentru a exploata grafitului, îi lipsește tehnologia de a-l transforma în grafen prin exfoliere.

din Europa, ceea ce l-a motivat pe ministrul Economiei să garanteze că țara noastră va intra în posesia tehnologiei care îi lipsește. Astfel, în curând, nu doar că grafitul din mina de la Baia de Fier va fi exploatat, însă va fi și valorificat. În prezent, mina este în ruină, deoarece a fost închisă vreme de mai mulți ani.

ADVERTISEMENT

„Avem un avantaj major prin faptul că pentru a face aceste lucruri nu-i neapărat nevoie de ceva ce România încă n-are, autostrăzi, spitale, infrastructură grea. Ai un zăcământ, un mineral pe care toată lumea asta îl caută înnebunită și nu-l caută afaceri mici. Acel ceva este foarte rar. Acel ceva este în România într-un singur loc, grafitul de la Baia de Fier. În Europa (se găsește n.red) în puține locuri și mai slab calitativ.”, a spus Radu Miruță la

Grafitul din mina de la Baia de Fier este o adevărată comoară

În momentul în care țara noastră va avea tehnologia necesară, , cel din mina de la Baia de Fier, va fi transformat în grafen. Grafenul are o conductivitate mai mare decât siliciul și permite dezvoltarea unor circuite de comunicație mult mai rapide. De asemenea, acest zăcământ poate fi folosit în robotică sau pentru crearea dispozitivelor medicale AI-driven.

ADVERTISEMENT

O singură tonă de grafit valorează aproximativ 200.000 de euro. Potrivit ministrului Economiei, exploatarea zăcămintelor din mina de la Baia de Fier va începe destul de repede, având în vedere că primul și cel mai important pas a fost deja făcut. Și anume, obținerea licenței. Deși grafitul este o adevărată comoară, Radu Miruță a evitat să spună cu subiect și predicat valoarea reală a grafitului din mina de la Baia de Fier.

ADVERTISEMENT

„Zăcământul în sine are o valoare care crește de la o zi la alta, valoarea lui e prin prelucrare. Despre costurile de prelucrare, faptul că nu avem tehnologia de extrage grafenul nu pot să fac un calcul. Însă dacă în lume e puțin, din acel puțin e cel mai pur, iar grafitul în sine e valoros, al nostru e cel mai valoros.”, a mai spus Radu Miruță, pentru sursa menționată.