Reţea de spionaj descoperită pe teritoriul Republicii Moldova. Era finanţată din străinătate pentru a răsturna conducerea ţării

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova investighează o rețea în care sunt implicaţi cetățeni moldoveni, dar și ai altui stat, sub suspiciune de acțiuni de trădare de patrie și spionaj, după cum se arată într-un comunicat al Serviciului.

Acţiunile grupului sunt investigate din 2020

În momentul de faţă se află în curs de investigare cinci persoane – cetățeni ai Republicii Moldova – dintre care două au fost reținute și plasate în arest încă din luna decembrie 2022, iar celelalte trei persoane au statut de suspect.

“Acestea au fost cooptate de către exponenți ai serviciilor speciale dintr-un stat terț, cu rol de asistare a acestora, rol descris în Codul penal ca acțiuni care țin de ‘înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova’ – inclusiv acțiuni de destabilizare și de schimbare a ordinii constituționale în stat, prin violență”, se arată în comunicatul SIS.

Suplimentar, în baza probelor acumulate, în vizorul oamenilor legii sunt și cetățeni ai altui stat, cercetați pentru spionaj, care dirijau și finanțau activitățile subversive ale persoanelor din Moldova. Comunicatul nu dezvăluie naţionalitatea celorlalte persoane implicate în această tentativă de răsturnare a puterii legitime. Codul penal stabilește pentru aceste fapte pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de la 12 la 20 de ani.

“Acțiunile sunt investigate începând din 2020 – atât acțiuni planificate, cât și parțial realizate – care țin de facilitarea transferurilor financiare, incitarea urii interetnice, animarea spiritelor destabilizatorii și intoleranță față de anumite categorii de cetățeni, inclusiv recrutarea persoanelor pentru participarea la proteste în masă, de natură să degenereze în acte de violență în interesul unui stat străin”, mai transmit cei din Serviciul de Informaţii şi Securitate al Moldovei.

Ultima acţiune a contraspionajului moldovean vine în contextul în care autorităţile de la Chişinău au fost informate că . Volodimir Zelenski declara că i-a spus președintelui moldovean Maia Sandu despre un presupus plan al Rusiei. “Am interceptat un plan al serviciilor secrete ruse pentru distrugerea Republicii Moldova. Documentul arată cine, când și cum va distruge democrația Republicii Moldova și va prelua controlul asupra Republicii Moldova.

Când am primit documentul și am înțeles de unde vine am avertizat imediat Republica Moldova.Nu știm însă dacă Moscova a dat într-adevăr ordin să fie urmat acest plan, dar noi l-am interceptat, l-am recunoscut și ne-am dat seama că au încercat să implementeze un plan asemănător Ucrainei”, declara Volodimir Zelenski.

La scurt timp de la declarațiile făcute de președintele ucrainean, Serviciul de Informații și Securitate din . SIS a confirmat că, atât din informațiile prezentate de ucraineni, cât și în urma activității operative a Serviciului, au fost identificate activități ce ar duce la subminarea statului, de destabilizare și de încălcare a ordinii publice.

Ulterior, nu mai departe de marţi, Zelenski a avertizat conducerea Republicii Moldova că Rusia vrea să preia controlul Aeroportului din Chişinău. El declara într-un interviu că planul Rusiei este de a înlocui conducerea prooccidentală a Moldovei, iar pentru asta Moscova ar dori să preia controlul Aeroportului din Chişinău, pentru a putea transporta soldaţi şi echipamente ca să deschidă un nou front în Ucraina, dinspre Transnistria.