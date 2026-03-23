Rețeta Ceaușescu, aplicată la Budapesta: de ce blocarea Ucrainei e o criză falsă. Fost consilier prezidențial: „Oamenii nu mai sunt atât de proști”

Premierul ungar Viktor Orban a blocat ajutorul pentru Ucraina, adică acel împrumut european în valoare de 90 de miliarde de euro. Acesta a declarat că așteaptă repararea conductei cu petrol rusesc Drujba, însă în spatele acestei decizii sunt motive politice. Experții spun, în contextul alegerilor care urmează în Ungaria, că electoratul nu va mai fi păcălit.

Liderii Uniunii Europene nu au reușit, joi, să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să renunțe la blocarea acordării Ucrainei unui împrumut european de 90 de miliarde de euro. După un summit de la Bruxelles, mai mulți lideri și-au exprimat frustrarea profundă față de Orban, conform .

În același timp, Orban și-a motivat această alegere de a bloca sprijinul pentru Ucraina spunând că așteaptă, mai întâi, să fie reparată conducta cu petrol rusesc Drujba, avariată în contextul războiului Rusia-Ucraina, iar mai apoi va da acordul. Cât despre summit, oficialul ungar a precizat că s-a confruntat cu o „dezbatere dificilă”, Ungaria menținându-și, totuși, poziția.

„Atâta timp cât Zelenski nu ridică blocada petrolieră, nu vor primi bani de la Bruxelles”, a scris Orban pe X. În același timp, premierul a susținut că dorește și garanții cum că aprovizionarea cu petrol nu va fi întreruptă din nou. De menționat este că acea conductă este avariată din ianuarie. „Poziţia Ungariei este foarte simplă: vom ajuta Ucraina când vom avea acces la petrolul nostru”, a mai punctat premierul ungar.

Liderii europeni sunt revoltați

În acest context, cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe premierul ungar, care menține legături strânse cu Rusia, că a dat dovadă de „lipsă de loialitate gravă”, afectând reputația Uniunii Europene. „Acest lucru își va lăsa amprenta. Este o încălcare gravă a principiului loialității statelor membre unele față de altele și dăunează statutului Uniunii Europene”, a declarat el.

Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a insistat pe faptul că Viktor Orban ar fi trebuit să-și mențină promisiunea de sprijin pentru Ucraina. „Un acord este un acord, iar toți liderii trebuie să respecte acest cuvânt. Și nimeni nu poate șantaja Consiliul European”, a declarat Costa. Unii lideri și-au exprimat speranța că Ungaria își va schimba poziția după alegerile de luna viitoare sau după repararea conductei.

De asemenea, președinta Comisie Europene, , a declarat că va găsi modalități prin care va oferi sprijinul de 90 de miliarde de euro Ucrainei, în ciuda blocajelor Ungariei. „Vom reuși într-un fel sau altul”, a spus ea reporterilor, după un .

Electoratul nu va fi influențat de strategia lui Viktor Orban

FANATIK a discutat despre această situație cu Iulian Fota, fostul consilier pe politică externă al președintelui Băsescu. Acesta a afirmat faptul că Ucraina mai are resurse până după alegerile din Ungaria, care se vor desfășura pe data de 12 aprilie, și nu va fi semnificativ afectată, momentan. „Nu le place situația, dar nici nu disperă”. În același timp, în scenariul în care premierul Viktor Orban nu-și va da acordul nici după alegeri, rămâne ca cele două țări să găsească o soluție, a afirmat Iulian Fota. Cu toate acestea, confirmă faptul că este afectată imaginea UE.

„Niciodată nu dă bine să vezi că unul e împotrivă, mai ales după ce a promis că nu blochează. Că ăsta e reproșul pe care îl fac europenii. „Dom’le, ține-te de ce ai promis”. Banii ăia sunt esențiali pentru supraviețuirea Ucrainei, mai ales dacă Statele Unite nu mai ajută cu nimic. Că știm foarte bine că americanii nu fac decât să vândă armamente, nu mai ajută cu nimic. Deci, pe termen scurt, plecând de la declarația Kievului, nu ne panicăm. Pe termen mediu și lung, în funcție de rezultatul alegerilor, putem avea dificultăți în a sprijini Ucraina”, a declarat Fota.

În același timp, fostul consilier prezidențial a confirmat și că această decizie a lui Orban este strict politică, legată de alegeri, pentru a-și mobiliza electoratul. Astfel, Iulian Fota a comparat strategia lui Orban cu cea practicată de Nicolae Ceaușescu, dar și cu cea a fostului președinte sârb Slobodan Milosevic.

„Cum de altfel, se vede un pic și pe la Belgrad. Că și pe acolo se inventează din nou, pe baza unor memorii istorice, niște adversari imaginari că poate, poate. Asta e o practică. Milosevic a folosit-o în mod constant, Ceaușescu a folosit-o. Deci, conducătorii autoritari inventează sau exagerează probleme externe pentru a mobiliza electoratul în jurul său. La Orban nu ține, că înțeleg în continuare este o diferență mare între el și competitorul principal. Ca și în politica noastră, oamenii nu mai sunt atât de proști să poată fi manipulați cu chestii de-astea antice și de demult”, a subliniat fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, pentru FANATIK.