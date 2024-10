Rețeta cu care Elena Lasconi a câștigat Masterchef. Prăjitura cu ciocolată care îți lasă gura apă

Rețeta cu care Elena Lasconi a câștigat Masterchef este una delicioasă. Vorbim despre o prăjitură cu ciocolată, care însă necesită o atenție sporită. Cum prepară aceasta desertul și ce are atât de special?

Rețeta cu care Elena Lasconi a câștigat Masterchef

Elena Lasconi a câștigat “MasterChef – Proba Celebrității” cu ani în urmă. , care i-a uimit pe jurați. Cum se face prăjitura însă și care este ingredientul secret din ea?

Elena Lasconi le-a explicat celor de la cum o prepară. Astfel, se pare că prima oară se topesc 250 de grame de ciocolată neagră, alături de 200 de grame de unt cu 80% grăsime, la bain marie.

Ulterior se pun și 3 linguri de piper roz. Acesta este de altfel un ingredient pe care nu multe gospodine îl folosesc. Elena Lasconi a mai dezvăluit că la final strecoară compoziția, astfel încât să poată elimina piperul.

„Am topit 250 gr de ciocolată neagră, 200 gr unt cu 80% grăsime pe bain marie în care am adăugat și 3 linguri de piper roz. Când s-a omogenizat am luat compoziția de pe abur, am strecurat-o că să elimin piperul și am lăsat compoziția să se domolească puțin.

Când a devenit călduță am adăugat pe rând 5 gălbenușuri. După fiecare gălbenuș am amestecat cu țelul până s-a omogenizat perfect. Este foarte important că gălbenușurile să fie bine separate că să nu fie nicio urmă de albuș.

Am bătut bine 7 albușuri cu 200 gr zahăr, am adăugat pe rând 2 gălbenușuri, 100 gr făină, alune de pădure prăjite și tăiate (cam 2-3 linguri). Am copt la 220 grade aproximativ 15 min. E important că această coca să rămână puțin umedă in mijloc”, a explicat aceasta, pentru sursa citată.

Tehnica folosită de aceasta

Rețeta cu care Elena Lasconi a câștigat Masterchef nu se încheie doar aici. Mai departe, aceasta a bătut 5 albușuri separat alături de 150 de grame de zahăr, dar și de un strop de lămâie.

În momentul în care compoziția s-a întărit, la bain marie, a lăsat-o deoparte. Separat a făcut și un sirop din fructul pasiunii cu puțin zahăr pe care l-a dat în clocot. Iar când bezeaua a fost de asemenea gata, a adăugat siropul cald deasupra.

Bezeaua a fost adăugată peste prăjitură, iar ulterior, din zahăr ars, Elena Lasconi a făcut broderia. Rețeta cu care Elena Lasconi a câștigat a fost completată cu creme anglaise cu vanilie.

Și pentru acestea a fost nevoie de o tehnică aparte, a mai povestit ea. Deși la prima vedere poate fi destul de complicat însă, desertul este unul destul de simplu de făcut, iar gustul nu poate fi comparat cu altceva.

Rețeta cu care Elena Lasconi a câștigat Masterchef mai are un ingredient secret

Elena Lasconi a povestit și cum a făcut crema anglaise. Pentru aceasta a avut nevoie de mai multe ingrediente. Totodată, sunt niște reguli importante care trebuie respectate și la prepararea unei astfel de creme.

„Iată cum am făcut creme anglaise: am încălzit la foc foarte mic 150 ml lapte cu 200 ml frișcă lichidă, am adăugat 2 batoane de vanilie. Am oprit focul și am lăsat să se infuzeze aprox 15-20 min. Într-un bol am amestecat bine cu țelul 4 gălbenușuri cu 90 gr zahăr aproximativ 5 min-până când gălbenușurile încep să se deschidă la culoare.

Am adăugat puțin câte puțin laptele infuzat amestecând continuu apoi le-am pus pe foc la foc foarte mic. Aici e nevoie de mare atenție: trebuie amestecat continuu că să nu se prindă și să nu se branzeasca. Tehnică e așa: se amestecă în formă de opt in patru direcții iar temperatura compoziției pe foc nu trebuie să depășească 80 de grade celsius.

În momentul in care crema a devenit onctuoasa e gata. Se probează foarte simplu. Se ridică lingură de lemn din compoziție și se trasează cu degetul o dară pe spatele lingurii. Dacă compoziția nu se unește imediat crema e gata. Apoi se strecoară și asta e tot”, a mai adăugat ea.