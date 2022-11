Rețeta de bezele a Andreei Bănică. Ingredientul secret folosit de vedetă

Rețeta de bezele a Andreei Bănică. Vedeta a spus care este secretul pentru ca dulciurile să iasă perfecte.

Cum prepară Andreea Bănică bezele

Andreea Bănică este o gospodină bună și de fiecare dată când are timp încearcă să își răsfețe familia. Aceasta a dezvăluit și propria ei rețetă de bezele.

ADVERTISEMENT

Vedeta are un ingredient secret pentru a le face foarte bune. Iată ce folosește pentru rețeta de bezele:

4 albușuri

250 gr zahăr

Un plic zahar vanilat

O linguriță oțet

Andreea Bănică începe prin a pune toate ingredientele într-un bol, iar apoi lasă bolul pe baie de aburi.

ADVERTISEMENT

Artista a dezvăluit și care este secretul pentru bezelele sale.

„Am pus cantitățile într-un bol amestecând cu un tel, apoi am pus compoziția cu castronul la bain marie( baie de abur) amestecând continuu, până s-a topit zahărul.

Secretul vine acum: Am pus mixerul în funcțiune și am amestecat câteva minute timp în care bezeaua s-a răcit, a devenit spumoasă, a crescut în volum și s-a întărit! 20-30 de minute la cuptor la 100 C și gata bezelele!”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Andreea Bănică a dezvăluit ce mănâncă într-o zi pentru a-și menține silueta

. Artista a spus că nu mănâncă niciodată micul dejun pentru că nu poate, iar la cină are doar un iaurt sau o masă foarte ușoară și deloc consistentă.

La prânz, vedeta mănâncă ouă fierte, avocado, somon și ardei graz. De asemenea, aceasta este și fana preparatelor la grătar cu legume.

ADVERTISEMENT

„Mănânc undeva pe la prânz, în jur de ora 12.00, chiar 13.00. Mănânc ouă fierte, somon cu avocado și un ou fiert, cu puțin ardei gras. Mai multe variante de mic dejun.

ADVERTISEMENT

La prânz mănânc un somon cu legume sau uneori nu apuc să mănânc deloc, sau un baton proteic, sau un grătar cu alte legume, iar seara evit să mănânc consistent, mănânc un iaurt.”, a explicat Andreea Bănică pe Instagram.