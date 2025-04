Rețetă de drob de miel de la Chef Sorin Bontea. Ce meniu are vedeta în fiecare an, de Paște. Exclusiv

Chef Sorin Bontea petrece de Paște în sânul familiei, așa cum face de ani buni. Pentru el, această sărbătoare se petrece în familie, acasă.

La evenimentul de lansare al noului show marca VOYO, “Pe drumul gustului”, Sorin Bontea a făcut câteva dezvăluiri despre acest nou proiect. Dar și despre planurile sale de Paște. Pe 19 aprilie, el va viziona primul episod “Pe drumul gustului”, realizat de alături de chefii Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, iar de Paște își așteaptă rudele la masă.

ADVERTISEMENT

Chef Sorin Bontea, meniu complet pentru masa de Paște

Sorin Bontea a mărturisit, pentru FANATIK, faptul că are același meniu în fiecare an, de Paște, în plus, a dezvăluit și rețeta lui de drob de miel.

Sorin, o nouă emisiune, de această dată pe VOYO. Cum e “Pe drumul gustului”?

Nu pot să mă bucur neapărat de proiect și nu m-am bucurat niciodată la maximum așa, de emisiunile pe care le-am făcut. Pentru că întotdeauna m-am uitat la… . am stat drept, mi-a stat părul bine, am vorbit corect, am fost agramat, aici puteam să spun altceva. Uite, aș fi putut să fac altceva, cred că era mai interesant să…

ADVERTISEMENT

Sau de ce am pierdut și ce trebuia să fac ca să câștig. Nu pot să mă bucur neapărat 100% de emisiune, știi? Așa sunt eu.

Dar ceilalți care au fost în jurul nostru, au râs. Eu am învățat ceva, în experiența mea de filmări. Când operatorul râde, cel care îți ia interviu râde și ceilalți operatori care sunt pe lângă, râd, înseamnă că ai făcut ceva mișto și că e funny ce ai făcut. Și așa îmi dau seama dacă fac ce trebuie sau nu.

ADVERTISEMENT

. Și cu bune, și cu rele, și cu frici, și cu tot felul de fobii și așa mai departe. Am aflat că am și rău de înălțime, nu știam.

ADVERTISEMENT

A și trebuit să mai și urc ceva, ceea ce n-a fost ușor deloc. Dar măi, în România, e pălinca, e horinca, e rachiul. Băi, e la putere. Pe unde mergi, toată lumea te întreabă dacă bei ceva și dacă mănânci ceva. Am pus câteva kilograme pe mine, doar așa, cutreierând prin țară și prin Europa puțin.

Sorin Bontea: “Eu, de Paște, nu schimb meniul. La mine există ciorbă acrită cu zeamă de varză”

Spune-mi, ați avut parte de peripeții la filmări?

N-a existat episod în care să nu avem ba ploaie, ba frig, ba ninsoare, ba îngheț, ba vânt, ba furtună. Întotdeauna ceva s-a întâmplat, zici că a fost făcut. Am fost în zone în care n-a mai plouat de nu știu câți ani, a plouat atunci când am fost noi. N-a mai plouat în deșert de nu știu câți ani, a plouat la noi atunci.

Acum urmează o perioadă de liniște și relaxare, că se apropie Paștele. Ce planuri ai? pentru cititorii FANATIK?

Eu, de Paște, de fiecare Paște, nu schimb meniul. Nu am schimbat niciodată. La mine există ciorbă acrită cu zeamă de varză, am zeamă de varză păstrată. Și ciorba de miel va fi cu zeamă de varză, clar. Apoi, drobul de miel, pe care eu îl fac diferit, nu fierb organele, le înăbuș practic. Pun ceapă verde, pun ceapă multă. Secretul ăsta îl știu de la nevastă-mea, la drob este ceapă multă.

Ea pune ceapă foarte multă în mâncare. Adică în tocane și în tot ce face ea, ceapa e de baza. Este foarte gustoasă mâncarea datorită cepei. Și nevastă-mea gătește destul de bine.

Și friptură de miel la cuptor în sos de vin, așa îi place nevestei. Și ouăle roșii, ceapă verde, brânză, ridichi nu lipsesc, desigur. Și cam asta pregătim, adică nu mare lucru.

“Stau acasă mereu de Paște. Am și un cățel, nu pot să-l las pe colo, pe colo”

Stau acasă mereu de Paște. Am și un cățel, nu pot să-l las pe colo, pe colo. Dar întotdeauna ne-a plăcut să stăm acasă. Când trăiau ai mei mergeam la ei, acum au mai venit pe la mine, ba un frate, ba cumnatul, ba finii.

Atunci când intri într-un restaurant, la ce te uiți prima dată? Ce te-ar face să rămâi să iei masa acolo?

Prima oară mă uit la cum arată restaurantul. Vreau să văd cum e lumea din restaurant. De fapt, acolo te uiți, cum este lumea din restaurant.

În cazul în care nu e restaurantul gol. Vezi lumea care stă la masă și te uiți la fețele lor și îți dai seama dacă mâncarea e bună sau nu. Lumea, dacă zâmbește, dacă e relaxată și dacă vorbește la masă înseamnă că mâncarea e bună. Dacă îi vezi relaxați la masă, mănâncă, înseamnă că ești unde trebuie.

Dacă aș face un restaurant, așa ar trebui să fie, să simți că ești unde trebuie.

Ce spune despre vizitele șefului ANPC Piedone, în bucătăriile restaurantelor?

Ai apucat să vezi filmările cu domnul Piedone și vizitele lui în diferite bucătării?

E funny tare. Nici nu-mi mai fac restaurant. (râde – n.r. ). No offence, să știi că în unele dintre ele are dreptate, și la filmări să știi că am mai făcut și noi de astea, mai făceam glume pe seama asta.

N-am nimic cu nimeni, Doamne ferește, nu. Fiecare își duce prăvălia cum vrea el și așa… dar unele lucruri trebuie să fie făcute cum trebuie.

Tu, atunci când intri într-o bucătărie, la ce ești atent?

La primul pas mă uit să văd cum sunt puse lucrurile și cum sunt aranjate și dacă e curat, că despre asta este vorba. Îți dai seama dacă o bucătărie este organizată, dacă este curată, cum arată bucătarii, ținutele lor, dacă sunt murdari, dacă sunt curtați. Dacă se lucrează curat, dacă e organizat. Tocatoarele pe masă… cum arată.

Sunt multe. Dar în ani de experiență, le vezi pe toate odată și-ți faci o impresie imediată. Așa sunt foarte multe de enumerat, dar în prima privire îmi dau seama cam cum arată un restaurant.