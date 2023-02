Reţeta de eclere care a declanşat un adevărat război. Scandal total, procese și amenințări între Jamila și Laura Laurențiu. De la ce a plecat, de fapt, totul

Jamila, cunoscuta vloggeriță care face rețete de ani de zile pe Youtube a ajuns la tribunal pentru renumita rețetă de ecler la tavă. Care este secretul eclerelor care au declanşat un adevărat război, descoperiți în rândurile de mai jos.

Reţeta de eclere care le-a dus în fața judecătorilor pe Jamila și Laura Laurențiu

În 2019 pe site-ul ei personal, . Apetisantul desert era realizat în trei pași. Inițial era nevoie să se prepare blatul din următoarele ingrediente: 190 ml de apă, 150 g de făină, 3 ouă, 75 ml de ulei și puțină sare.

Apa se adaugă într-o cratiță, peste care se pune uleiul și puțină sare. Se lasă lichidele la fiert după care se amestecă făina, toată odată, și se omogenizează până se formează un aluat dens. Se lasă la răcorit pentru aproximativ cinci minute. Apoi se sparg ouăle unul câte unul și se încorporează bine. La final, cu mâinile umezite cu apă se întinde în toată tavă. Se pune la copt la 200 de grade pentru aproximativ 30-40 de minute.

Secretul prăjiturii ecler la tavă al Jamilei

Pentru cremă, al doilea pas în pregătirea prăjiturii de ecler la tavă, sunt nesesare: 100 g de amidon de porumb, 1 l de lapte, 3 gălbenușuri, 1 lingură superesență vanilie Coseli și 100 g zahăr pudră Coseli.

Laptele se pune la fiert cu zahărul pudră, cu esența de vanilie, cu amidonul și cu cele trei gălbenușuri. Crema se va găti amestecând încontinuu cu un tel, până când se va îngroșa. Când crema este gata o luăm de pe foc, o acoperim cu o folie de plastic și o lăsăm să se răcească până ajunge la temperatura camerei. Peste blat vom adăuga crema de vanilie pe care o nivelăm foarte bine. Punem prăjitura la frigider cât ne vom ocupa și de frișcă.

În final, pentru frișcă este nevoie doar de 500 ml smântână pentru frișcă și 50 zahăr pudră. Cele două se amestecă și se bat cu mixerul la viteză mare până când se va întări. Peste cremă și blat vom pune frișca și lăsăm la rece peste noapte! Poftă bună!

De la ce a plecat scandalul dintre Jamila și Laura Laurențiu?

, pe motiv că a blocat-o timp de 17 zile pe Youtube. Vloggerița a motivat în fața instaței faptul că video-ul ei era realizat în cadrul unei campanii publicitare și că a fost prejudiciată cu peste 2.000 de euro.

Deoarece nu a avut câștig de cauză la Tribunalul București, Jamila a mers la Curtea de Apel. Magistrații de acolo nu i-au dat câștig de cauză Jamilei și, pe lângă asta, au obligat-o să îi plătească Laurei 25.000 de lei cheltuieli de judecată, pe lângă cei 5.000 de lei de la fond.

Imediat după această sentință Jamila a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care explică nemulțumirea sa, și, de asemenea, precizează de ce este hotărâtă să facă recurs și să meargă la nivel european.

”Rețetele nu au drepturi de autor!”

”Nu am dat pe nimeni în judecată pentru o rețetă sau pentru că aș fi inventat eu o rețetă. Eu am deschis o acțiune pentru că mi s-a blocat pe nedrept un clip după ce s-a trimis către Youtube un raport pentru încălcarea drepturilor de autor pentru titlul rețetei, nu pentru rețetă, cele două rețete având gramaje diferite pentru toate ingredientele.

În presă apar tot felul de inepții și este lăsat să se înțeleagă că eu aș fi spus că e rețeta mea. Nimic mai neadevărat. Rețetele nu au drepturi de autor! Acest proces a fost deschis pentru că eu am considerat că acel report la Youtube a fost unul abuziv și că am avut clipul blocat fără ca persoana respectivă să aibă drept de autor pe titlu (se poate verifica la OSIM, nu trebuie să mă credeți pe mine), fără să fie prima persoană care a făcut rețeta în România (primele fiind Floridemandari și încă o bloggeriță, Ștefania)”, scria Jamila pe rețeaua personală de social media.

”A umplut paharul, având parte de tot felul de șicane, critici, postări publice cu păreri necerute”

Celebra vloggeriță Jamila continuă declarația susținând: ”Youtube-ul nefiind instanță de judecată i-a lăsat doamnei răgaz 14 zile lucrătoare pentru a mă putea da în judecată și în felul acesta clipul rămânea închis până la pronunțarea instanței. Ei bine, lucrul acesta nu s-a întâmplat, clipul mi-a fost redeschis, deci raportul respectiv nu a avut nicio finalitate. Pentru ce s-a dat reportul dacă nu s-a întâmplat nimic cu el?

Pentru mine acest report nu a fost decât picătura care a umplut paharul, în trecut având parte de tot felul de șicane, critici, postări publice cu păreri necerute, iar lucrurile acestea sunt știute de cei care activează în acest domeniu. Am considerat că un astfel de comportament poate afecta întreaga comunitate de creatori de conținut de pe Youtube pentru că oricine se poate trezi să raporteze un titlu similar, susținând că el a folosit primul respectivul titlu. Am trimis atâtea petiții către Youtube ca în momentul acesta Youtube-ul nu mai acceptă rapoarte pentru titluri. Măcar atâta lucru am reușit să obțin.

Procesul va continua la recurs, iar dacă nu-mi voi găsi dreptatea în România, voi merge și la nivel european. Asta pentru că am simțul dreptății foarte dezvoltat și pentru că vreau să mă apăr atât cât se poate din punct de vedere legal. Tot ceea ce am făcut a fost să-mi apăr munca, imaginea și tot ceea ce am clădit în acești 11 ani. Nu mi-e frică de nimeni, decât de Dumnezeu și mi-am promis mie însămi că nu o să mai las pe nimeni să-și bată joc de mine”, a mai adăugat Jamila, pe Facebook.