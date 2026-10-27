Sport

Rețetă financiară de vis pentru FCSB după victoria cu Rapid! Gigi Becali a încasat la un singur derby mai mult decât jumătate din SuperLiga într-un an întreg

Catalin Oprea
27.10.2026 | 10:55
Reteta financiara de vis pentru FCSB dupa victoria cu Rapid Gigi Becali a incasat la un singur derby mai mult decat jumatate din SuperLiga intrun an intreg
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Peluza Nord la meciul cu Rapid
Succesul categoric obținut în derby-ul de pe Arena Națională nu a adus doar trei puncte de aur și recordul de asistență din actuala stagiune, ci și o sumă colosală în conturile campioanei.
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Confruntarea dintre FCSB și Rapid, încheiată cu victoria entuziasmantă a roș-albaștrilor, scor 4-1, a reprezentat un succes total pentru clubul patronat de Gigi Becali. Pe lângă spectacolul sportiv și micșorarea distanței față de primele locuri ale clasamentului, campioana României a transformat derby-ul de pe Arena Națională într-o adevărată mină de aur.

Audiență record pe Arena Națională: lider absolut în SuperLiga

Meciul de sâmbătă a stabilit recordul absolut de asistență al actualei ediții de campionat, nu mai puțin de 38.353 de spectatori fiind prezenți în tribunele celui mai mare stadion din țară. Confruntarea a depășit categoric celelalte partide de top din acest sezon, precum Universitatea Craiova – FCSB 5-0 (27.696 spectatori) sau Dinamo – Farul 4-0 (14.779 spectatori). Mai mult decât atât, derby-ul FCSB – Rapid a depășit și cea mai urmărită partidă din campionatul trecut, Dinamo – Rapid 0-2, la care asistența a fost de 34.700 de privitori.

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Venituri uluitoare: 400.000 de euro dintr-o singură lovitură

Afluența masivă de public a generat o rețetă financiară spectaculoasă pentru roș-albaștri. Încasările obținute exclusiv din vânzarea biletelor s-au ridicat la aproximativ 400.000 de euro, o cifră uriașă pentru nivelul campionatului intern raportată la un singur joc, conform golazo.ro. Dimensiunea acestei sume este cu atât mai impresionantă cu cât reprezintă o cifră pe care multe formații din prima ligă nu reușesc să o adune nici măcar pe parcursul unui an calendaristic întreg.

Discrepanta financiară dintre FCSB și restul competitorilor devine evidentă la o simplă analiză a raportărilor financiare pe anul 2025. Jumătate dintre echipele din SuperLiga au înregistrat încasări din bilete pe un an întreg inferioare sumei obținute de roș-albaștri sâmbătă seara. Un exemplu concludent este cel al echipei Farul Constanța, o formație cu o susținere consistentă din partea fanilor locali, care în tot anul 2025 a raportat venituri totale din bilete de aproximativ 336.000 de euro, cu 64.000 de euro mai puțin decât a strâns FCSB la un singur meci cu Rapid.

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Borna istorică stabilită la meciul de titlu cu Craiova

Masa masivă de suporteri venită pe cel mai mare stadion al țării reconfirmă faptul că duelurile dintre FCSB și Rapid rămân una dintre principalele atracții pentru iubitorii fotbalului din România. Performanța de sâmbătă nu se apropie însă de maximul istoric al ultimilor ani în prima ligă, stabilit tot de roș-albaștri la meciul cu Universitatea Craiova 1-0 din mai 2025, când 53.135 de fani au celebrat cucerirea titlului pe Arena Națională.

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