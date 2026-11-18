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Lukasz Szukala vine cu planuri mari la FCSB! Fostul fundaș polonez vrea să transforme scoutingul roș-albaștrilor într-o afacere de milioane de euro și a găsit inspirație în Germania și Belgia. Hoffenheim și Union Saint-Gilloise au făcut profituri uriașe din fotbaliști cumpărați pe bani puțini și vânduți ulterior pe sume amețitoare.

Szukala visează la transferuri de zeci de milioane la FCSB! Rețeta din Germania și Belgia

. Fostul fundaș polonez își dorește ca roș-albaștrii să construiască un sistem de recrutare extrem de puternic, prin care să descopere jucători de mare perspectivă, pe care ulterior să îi vândă pentru sume importante. La conferința de presă, Szukala a dat drept exemple două cluburi care au transformat scoutingul într-o adevărată afacere: Hoffenheim și Union Saint-Gilloise.

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„Sunt niște cluburi în Germania care lucrează bine. Modelul lui Hoffenheim este fantastic, și pe partea de căutare de jucători. La fel și Saint-Gilloise, care are un sistem extrem de bun. Sunt multe sisteme noi, trebuie să găsim drumul nostru”, a declarat Lukasz Szukala la conferința de presă.

Hoffenheim, clubul care a transformat scoutingul într-o afacere de sute de milioane de euro

Hoffenheim ușor atipică în fotbalul german. Reprezintă o localitate cu numai câteva mii de locuitori, dar joacă de aproape două decenii în Bundesliga și a ajuns să negocieze transferuri de zeci de milioane de euro cu Liverpool, Newcastle sau Borussia Dortmund. Ascensiunea a început odată cu investițiile lui Dietmar Hopp, miliardarul care a cofondat SAP și care a transformat un club din ligile inferioare într-un colosal.

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Momentul de cotitură a venit în 2006, când Ralf Rangnick a preluat echipa. a promovat în Bundesliga în numai doi ani, iar investițiile au crescut enorm. La Zuzenhausen a fost dezvoltat un centru modern de pregătire, în timp ce academia și departamentele de analiză au căpătat un rol crucial. Clubul a început să caute fotbaliști pe piețe unde concurența pentru talente era spre zero.

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Roberto Firmino a fost una dintre primele lovituri. În 2011, Hoffenheim a plătit aproximativ patru milioane de euro pentru un brazilian de 19 ani de la Figueirense. Patru sezoane mai târziu, Liverpool a venit cu o ofertă de 41 de milioane de euro. Firmino a plecat din Germania și a devenit ulterior campion al Angliei și câștigător al Ligii Campionilor.

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Cu Joelinton, nemții au avut și mai multă răbdare. Atacantul a fost cumpărat de la Sport Recife, apoi trimis două sezoane la Rapid Viena, unde a acumulat experiență. Revenit la Hoffenheim, a atras atenția celor de la Newcastle, care au plătit aproximativ 44 de milioane de euro în 2019. Georginio Rutter a fost o altă afacere reușită. Francezul a costat mai puțin de un milion de euro când a fost adus de la Rennes, în 2021. În 2023, Leeds a plătit aproximativ 28 de milioane de euro pentru el, iar Hoffenheim a beneficiat ulterior și de clauzele incluse în contract. Maximilian Beier, format în academia clubului, a ajuns în 2024 la Borussia Dortmund pentru 28,5 milioane de euro.

Cea mai spectaculoasă afacere a venit însă în 2026. Bazoumana Touré, adus de la Hammarby pentru aproximativ nouă milioane de euro în februarie 2025, a fost vândut la Newcastle pentru 50 de milioane de euro. În numai un an și jumătate, nemții au obținut un profit 41 de milioane de euro. Hoffenheim începe să caute viitori fotbaliști uneori înainte ca aceștia să împlinească zece ani. Clubul german are o rețea de scouteri care urmăresc competițiile de juniori, dar colaborează și cu antrenori și echipe din regiune. Prin programul KPT, copiii cu vârste între opt și 11 ani pot participa săptămânal la antrenamentele organizate de Hoffenheim, fără să fie nevoiți să își părăsească echipele.

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O altă componentă importantă a strategiei o reprezintă împrumuturile. Hoffenheim preferă să trimită unii dintre tineri la echipe unde pot juca regulat, în loc să îi țină pe banca de rezerve. Joelinton a petrecut două sezoane la Rapid Viena înainte să revină în Bundesliga, iar Maximilian Beier a fost împrumutat la Hannover. Primul a fost vândut la Newcastle pentru aproximativ 44 de milioane de euro, în timp ce al doilea a ajuns la Borussia Dortmund pentru 28,5 milioane.

Fotbalist Transferat la Preț achiziție Preț vânzare Profit Bazoumana Touré (2026) Newcastle 10 mil. € 50 mil. € +40 mil. € Georginio Rutter (2023) Leeds 0,75 mil. € 40,5 mil. € +39,75 mil. € Maximilian Beier (2024) Borussia Dortmund Academie 28,5 mil. € +28,5 mil. €* David Raum (2022) RB Leipzig Gratis 26 mil. € +26 mil. € Christoph Baumgartner (2023) RB Leipzig Academie 25,5 mil. € +25,5 mil. €*

Union Saint-Gilloise, revelația Belgiei! Cum a ajuns un club de ligă secundă să câștige milioane din transferuri

Clubul din Bruxelles a petrecut aproape jumătate de secol în afara primei ligi belgiene, înainte ca un om de afaceri britanic să îi schimbe complet direcția. În 2018, Tony Bloom, proprietarul lui Brighton și un nume important în lumea analizelor statistice, a preluat controlul echipei și a pus bazele unui proiect construit în jurul datelor.

Union a început să caute fotbaliști ignorați de alte echipe. Bugetul nu permitea transferul unor vedete, astfel că belgienii s-au orientat către jucători tineri, cu o marjă importantă de creștere. Au început să aducă fotbaliști din campionate precum cele din Norvegia, Elveția sau Olanda. Rezultatele au apărut aproape imediat. Union a promovat în prima ligă în 2021, iar în sezonul imediat următor s-a luptat pentru titlu. În 2024 a câștigat Cupa Belgiei, iar un an mai târziu a devenit campioană, după o pauză de 90 de ani.

Au cumpărat un atacant din Norvegia cu două milioane de euro și l-au vândut de zece ori mai scump

Victor Boniface este unul dintre cele mai bune exemple pentru modul în care funcționează recrutarea la Union Saint-Gilloise. În vara lui 2022, belgienii au plătit aproximativ două milioane de euro pentru atacantul nigerian de la Bodø/Glimt. La vremea respectivă, campionatul Norvegiei nu se bucura de atenția de astăzi din partea marilor echipe europene. Un an mai târziu, Bayer Leverkusen a plătit peste 20 de milioane de euro pentru el.

Belgienii au repetat operațiunea cu Mohamed Amoura. Algerianul a fost cumpărat de la Lugano în 2023, pentru aproximativ patru milioane de euro. A impresionat după numai un sezon, iar Wolfsburg l-a adus în Bundesliga. Transferul a ajuns să aducă aproximativ 14,5 milioane de euro pentru Union.

În vara lui 2025, clubul din Bruxelles a dat alte două bombe. Franjo Ivanović a plecat la Benfica pentru 22,8 milioane de euro, iar Noah Sadiki a fost cumpărat de Sunderland pentru 16,5 milioane. În total, aproape 40 de milioane de euro încasate din numai doi fotbaliști!

Fotbalist Transferat la Preț achiziție Preț vânzare Profit Anan Khalaili (2026) Crystal Palace 6,5 mil. € 24,5 mil. € +18 mil. € Franjo Ivanović (2025) Benfica 4 mil. € 22,8 mil. € +18,8 mil. € Victor Boniface (2023) Bayer Leverkusen 6,1 mil. € 22,6 mil. € +16,5 mil. € Noah Sadiki (2025) Sunderland 0,9 mil. € 17 mil. € +16,1 mil. € Cameron Puertas (2024) Al-Qadsiah 1,16 mil. € 15,3 mil. € +14,14 mil. €

Pe 27 octombrie 2026, conducerea lui Union Saint-Gilloise a publicat un bilanț financiar care spune multe despre succesul proiectului. Clubul a încheiat exercițiul financiar 2025-2026 cu un profit net de 42 de milioane de euro. Și mai impresionant este faptul că vânzările de jucători au avut un rol crucial în obținerea acestei cifre. Fără veniturile din transferuri, clubul ar fi înregistrat pierderi. Între timp, o parte din banii câștigați sunt reinvestiți. Clubul a alocat peste trei milioane de euro academiei, cu scopul de a descoperi noi fotbaliști pe care să îi dezvolte și, în viitor, să îi vândă pentru sume importante.

Interesant este și procesul prin care belgienii trec înainte să plătească pentru un jucător. Departamentul de scouting lucrează cu o bază de date uriașă, care cuprinde sute de nume. Unii fotbaliști sunt urmăriți chiar și un an înainte ca oficialii să ia o decizie. Sunt realizate comparații și analize detaliate, iar în final este ales jucătorul care se potrivește cel mai bine echipei, poate intra rapid în primul 11 și are potențial de creștere. Pe scurt, transferurile nu sunt făcute la nevoie. Fiecare mutare este analizată atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

Cum ar putea arăta un asemenea sistem la FCSB

Pentru FCSB, aplicarea unor astfel de metode ar însemna, în primul rând, o schimbare a modului în care sunt identificați și evaluați fotbaliștii. În locul unor transferuri decise după câteva evoluții bune, așa cum s-a tot obișnuit în ultimii ani, clubul ar putea construi o bază de date cu sute de jucători din campionate mai puțin urmărite. Este, cel mai probabil, una dintre direcțiile pe care Lukasz Szukala își dorește să le dezvolte la gruparea roș-albastră. Un asemenea proiect ar necesita însă timp, investiții și o strategie respectată pe termen lung. Hoffenheim și Union Saint-Gilloise nu au ajuns să încaseze zeci de milioane de euro din transferuri peste noapte. Pentru FCSB, adevărata provocare ar fi să adapteze aceste modele la propriul buget și la realitățile fotbalului românesc.