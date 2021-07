Află cum poți face cea mai bună rețetă de porumb fiert. Vezi ce trucuri trebuie să urmezi pentru ca preparatul să-ți iasă ca la carte.

Anotimpul cald aduce numeroase preparate pe care le putem consuma, iar porumbul fiert este unul dintre ele. Există anumite trucuri pentru ca această gustare simplă și delicioasă să iasă perfect.

Rețetă porumb fiert. Ce trucuri trebuie să urmezi ca să-ți iasă ca la carte

Află cum poți pregăti cea mai bună Citește în continuare și vezi care sunt trucurile care te vor ajuta să obții un preparat gustos, cum nu ai mai mâncat până acum.

Vara este anotimpul multor fructe și legume, dar și a porumbului, mai ales dacă este fiert. Dacă ții cont de trucurile prezentate mai jos, porumbul fiert îți va ieși ca la carte.

În anotimpul cald putem încerca numeroase rețete, iar porumbul fiert este de neratat. Iată care sunt cele trei ingrediente necesare pentru acest preparat.

Ingrediente

Porumb

Sare

Unt

Cum se prepară rețeta de porumb fiert? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este de frunze și de mătase. Poți tăia capetele, iar frunzele se vor desface, lucru care te ajută să scutești din timp.

Se pun câteva frunze pe fundul oalei unde va fierbe porumbul, astfel încât acesta să nu atingă fundul oalei. Știuleții se pun în oală fie întregi, fie tăiați în două.

Se pune o farfurie deasupra pentru ca porumbul să nu se ridice la suprafață și să fiarbă uniform. Se completează cu apă, după care se pun la fiert.

Se verifică după jumătate de oră. Știuleții se înțeapă cu o furculiță, iar dacă boabele sunt pătrunse, porumbul se scoate din oală.

Se servește cu sare și se unge fiecare știulete cu o cantitate mică de unt. Se acoperă cu un ștergar și se lasă 10 minute, apoi se poate mânca.

Există două trucuri dacă vrei să obții cea mai bună rețetă de porumb fiert. Sarea se pune pe porumb imediat după ce acesta fierbe, însă nu se gustă imediat. Porumbul va fi mai aromat, iar boabele vor fi mai moi și mai dulci.

De asemenea, porumbul poate fi servit și cu alte condimente, în funcție de preferințe: piper, paprika, vanilie, scorțișoară sau condimente pentru pizza, potrivit

Cum alegi porumbul pentru fiert

Este foarte important să știm să alegem porumbul pentru fiert. Cel mai bun porumb pe care să îl fierbi este cel tânăr, potrivit specialiștilor. Se înțeapă o boabă cu unghia dacă vrei să descoperi cât de tânăr e știuletele. În cazul în care e moale și curge un lichid din el, înseamnă că porumbul e tânăr.

Porumbul nu îngrașă, însă trebuie consumat în cantitățile potrivite ca să eviți kilogramele în plus. Este bogat în fibre, iar porumbul mic fiert are doar 96 de calorii. Cel mediu are 111 calorii, iar cel mare poate ajunge până la 127 de calorii.