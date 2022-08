Joseph Hadad este unul dintre cei mai apreciați bucătari. Celebrul bucătar, care respiră artă culinară, este recunoscut pentru preparatele delicioase pe care le face. El a dezvăluit care este rețeta secretă de cartofi dulci a la Joseph Hadad. Simpaticul bucătar are o povestea de viață impresionantă.

Rețeta secretă de cartofi dulci de la chef Joseph Hadad. Atât de simpli și incredibil de gustoși!

spune că de multe ori mâncarea simplă, poate fi de multe ori și cea mai bună variantă pentru o masă delicioasă. Află cum prepară cartofii dulci celebrul bucătar și care este secret lor! Ei se pot servi ca garnitură la pește sau la friptura de vită.

ADVERTISEMENT

„Simplitatea în ceea ce privește mâncarea, de multe ori poate fi și cea mai delicioasă variantă. Am băgat cîțiva cartofi dulci la Josper, în staniol, apoi i-am așezonat simplu: cu ulei de măsline, sare și pătrunjel. O gustare sănătoasă și delicioasă, ce se poate transforma foarte ușor în garnitură, pentru pește sau carne de vită”, a scris pe Instagram.

Cine este Chef Hadad și unde s-a născut

care a fost la Masterchef s-a născut pe 7 decembrie 1959 în Ierusalim, într-o familie cu tradiție în gastonomie, cu mama de origine marocană și tatăl tunisian.

ADVERTISEMENT

A făcut şcoala de bucătari la îndemnul tatălui său, care a fost bucătar al premierului din Israel. Bucătarul are o carieră frumoasă în domeniu, începută în 1996 în România.

La 19 ani a făcut armata, iar după stagiul militar, el este angajat la Dan Carmel Hotel ca ajutor de bucătar. După 3 ani chest angajat ca Chef Garde-Manger la Jordan River Hotel, un hotel de 450 camere din Tiberias, pentru ca în 1989 să fie promovat ca Executive Chef la faimosul King David Hotel din Ierusalim.

ADVERTISEMENT

Hadad ascunde o dramă

Deși este mereu zâmbitor, Chef Joseph Hadad, care a fost jurat la Masterchef ascunde o dramă îngrozitoare.

În anul 2007, Joseph Hadad şi-a pierdut soția, pe cea care i-a dăruit trei copii. Gila a decedat după o îndelungată suferință. Femeia a fost diagnosticată de cancer la numai 42 de ani.

ADVERTISEMENT

„Soţia mea a murit de cancer la sân. Atunci am simţit cum se prăbuşeşte totul… Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Am avut şi în copilărie momente grele, dar acesta a fost cel mai greu moment din viaţa mea. A fost foarte dificil să cresc copiii, care au suferit enorm pentru moartea mamei lor”, mărturisea celebrul Chef Hadad.

ADVERTISEMENT

El își face și acum reproșuri că nu a dus-o mai repede la medic. Soția lui a suferit trei ani de zile. Deși a vândut un apartament scump și o mașină nu a reușit să își salveze soția.

„Eu am fost numai cu munca şi eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor… A început tratamentul şi trei ani de zile a suferit.

Am vândut apartamentul, am vândut maşina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc nişte medicamente pentru ea şi nu am reuşit s-o salvez. Am rămas gol…”, a mărturisit Hadad.