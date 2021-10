Rețetă simplă de ștrudel cu dovleac. Nu vei mai cumpăra niciodată din comerț

Această legumă delicioasă și parfumată este perfectă în tot felul de preparate culinare, de la supă cremă până la ștrudel, cel din urmă fiind un de care nu te vei mai sătura.

Dovleacul merge de minune în numeroase rețete, însă cea recomandată de FANATIK este una simplă și delicioasă. Nu vei mai cumpăra niciodată din comerț ștrudel.

Rețetă de ștrudel cu dovleac. Un desert simplu și delicios

Dovleacul are foarte multe beneficii pentru sănătate pe care unii oameni nu le știu deloc. Conținutul de vitamina A este ideal pentru o vedere mai bună, în plus conferă o protecție în plus organismului.

De asemenea, are un conținut scăzut de calorii și reduce colesterolul. Totodată, dovleacul conţine beta-caroteni antioxidanţi, care previn cancerul.

Ingrediente pentru ștrudel cu dovleac:

foi de plăcintă

600 grame de dovleac ras

150 grame de zahăr

50 grame de unt la temperatura camerei

1 ou

scorțișoară.

Mod de preparare ștrudel cu dovleac. Pașii de care să ții cont: