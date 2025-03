Rețete de post delicioase, ieftine și ușor de gătit! Angelica Flutur: „Pui cartofi simpli fierți, cu varză murată. Promit că nu îngrașă”

Rețete de post simple, dar cu un gust aparte ne oferă interpreta de muzică populară din Suceava, Angelica Flutur. Cu doar 30-40 de lei poți hrăni o familie numeroasă. Ai nevoie doar de apă, făină, sare și un borcan de magiun.

Rețete de post delicioase, ieftine și ușor de gătit!

De luni, 03 martie 2025, . Post considerat cel mai dificil din an, deoarece se întinde pe durata a șapte săptămâni. Astfel, gospodinele sunt în căutare de rețete delicioase, dar și ieftine și rapid de făcut.

Pentru FANATIK, Angelica Flutur, interpreta de muzică populară din Moldova a venit cu tipsuri de preparate care să satisfacă cerințele tuturor pofticioșilor. Fie că vorbim de bunătăți sățioase sau de gustări dulci.

„Unii ar spune că e cel mai greu post de ținut, pentru că are șapte săptămâni. Deși, niciodată nu a fost greu de ținut un post, dacă îți dorești cu adevărat. Mai demult, nu știu, pe vremea bunicilor mei, cred că era mult, mult mai greu, pentru că nu erau atâtea produse de post. Cel puțin nu se găseau în comerț. Acum, la tot pasul găsești tot ce vrei.

Eu, însă, nu apelez foarte des la comerț. Am părinți, am socri. Am acasă făcute de ei zacuscă, varză murat, cartofi, fasole, sfeclă, morcov. Toate acestea le gătesc, ori de câte ori reușesc. De multe ori, de exemplu, morcovul îl folosesc pentru salată crudă, sau îl fierb, îl coc. Sunt multe rețete.”, a povestit interpreta Angela Flutur, pentru FANATIK.

„Vă promit că nu îngrașă. Dacă mâncați cât trebuie”

Aflându-ne în sezonul rece, nu avem foarte multe legume proaspete din grădină. Însă, avem ingrediente, precum varza murată, puse de cu toamnă. Cu varză, cartofi, puțin ulei și chimen, Unde mai pui că este și bogată în nutrienți benefici corpului. Ca să nu mai spunem că această rețetă nici nu îngrașă.

„Eu sunt o mare iubitoare de varză murată. O consum, de obicei, cu cartofi fierți. Este o rețetă veche, foarte veche, de pe timpul bunicii, poate chiar străbunicii. Unii ar spune că rețeta mea este lipsită de ceva, nu știu, wow. Dar este o rețetă simplă și gustoasă.

Pui cartofi simpli fierți, cu verze călite, așa le spun eu. Adică varză murată, tocată mărunțel, și trasă în tigaie cu puțin ulei și puțin chimen. Este foarte delicioasă, plină de nutrienți, foarte bogată în tot felul de vitamine. Sățioasă pe deasupra. Și vă promit să nu îngrașă. Dacă mâncați cât trebuie. Dacă vă puneți trei farfurii, e clar, că vă v-a îngrașa.

Sunt multe feluri de mâncare pe care le apreciez și pe care le gătesc în post. Borșul de fasole cu ceapă roșie sau ceapă albă uscată și cu mămăligă rece. Sau mâncărică de fasole scăzută. Numai cu mămăligă, că pâinea îngrașă.”, a mai spus interpreta.

Rețetă de colțunași moldovenești de post

Și, pentru a nu-i uita pe poșticioșii de dulce, de post cu magiun de prune și nuci.

„O rețetă gustoasă, dar ca și desert. Deși, multă lume la noi o mănâncă și ca fel de bază. Sunt colțunașii cu magiun și cu nucă. Se face aluat ca de pâine, doar că nu se pune drojdie. Apă, făină, sare… și atât! Nu aș putea să vă spun gramajele, pentru că niciodată nu am cântărit totul. Se pune la ochi.

Se întinde aluatul și se taie în formă de triunghi. În acel triunghi pui magiun de prune și puțină nucă în interior. Îl lipești bine, ca să nu se desfacă și le pui la fiert în apă clocotită. Le fierbi până se ridică deasupra apei.

După ce le-ai copt pe toate, se călește puțină ceapă tocată mărunt, mărunt. Așa am văzut acasă la mama. Ceapa aurie se pune peste colțunași. Gustul e foarte, foarte bun.”, a încheiat moldoveanca, pentru FANATIK.