Ana Maria Popescu se retrage din scrimă după două decenii: „Mă duc să termin de plâns”. Video

Cupa Mondială de scrimă de la Dubai a fost ultima competiție oficială pentru Ana Maria Popescu. La respectivul concurs, ea a ocupat locul 2, iar marți a anunțat, prin intermediul unui vlog postat pe pagina personală de youtube, că renunță la sportul de performanță.

Ana Maria Popescu nu simte nevoia să meargă mai departe ca sportivă

„Se pare că se încheie. Peste 20 de ani petrecuţi în sala de scrimă… A fost ultima competiţie (n.r. – etapă de Cupa Mondială) pentru mine. Credeam că sunt pregătită pentru momentul ăsta, pentru că nu simt să merg mai departe.

Asta a fost tot şi cumva cred că din copilărie mi-am promis că o să simt momentul în care să mă opresc. E momentul. Acest moment a venit, ştiu treaba asta, nu mai am motivaţie să merg mai departe.

E momentul unei noi vieți pentru Ana Maria Popescu

Totul doare prea tare, e momentul să încep o nouă viaţă, să am o viaţă în afara sălii de strimă. În sală voi reveni, dar nu voi mai îmbrăca acest costum într-o competiţie oficială şi e greu. Am început fără podium, dar termin pe podium, locul 2 (n.r. – la Cupa Mondială).

Cred că mama a avut dreptate atunci când m-am întors la primul campionat naţional, clasându-mă penultima. Mi-a spus că dacă întorc clasamentul invers, mă simt vicecampioană.

2021 a fost un an de argint pentru Ana Maria Popescu

Uite că azi sunt vicecampioană, , dar sunt bucuroasă că, deşi nu a fost una dintre competiţiile foarte tari, sunt bucuroasă că am apucat să urc pe podium.

Ţin să vă mulţumesc tuturor pentru sprijin, tuturor oamenilor cu care am colaborat de-a lungul timpului, oamenii cu care am crescut, cu care am făcut echipă, începând de la federaţie, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, COSR, toţi oamenii care au fost implicaţi în povestea asta şi sper să scriem poveşti frumoase pentru sportivii români.

Ana Maria Popescu anunță că vor urma și alte surprize

Vă iubesc pe toţi şi vă mulţumesc, mai ales vouă care sunteţi pe social media şi aţi fost alături de mine, atunci când s-a terminat cu medalie, dar mai ales atunci când am dat nuca-n perete, de la începutul competiţiei.

Sper să rămâneţi alături de mine, pentru că s-a încheiat un capitol din viaţa mea, dar cu siguranţă vor urma alte surprize. Mă duc să termin de plâns”, a spus ea pe vlog-ul personal.

De-a lungul carierei, Ana Maria Popescu a câștigat 3 medalii olimpice, 6 mondiale şi 11 europene, dintre care 9 de aur în total. Totodată a câștigat 37 de etape de Cupă Mondială. Toate acestea au făcut-o cea mai titrată scrimeră din România. În plus, a fost desemnată de forul internațional , record în domeniu.

Unul dintre modelele Anei Maria Popescu este un rugbyst în fotoliu rulant

La jumătatea lunii octombrie, Ana Maria Popescu a dat drumul unui nou vlog pe pagina personală de youtube, în care prezenta care sunt persoanele eroii ei. Pe locul 5 al ierarhiei figurează , la cinci zile după ce a împlinit 20 de ani.

„George este un tip extraordinar. Este un tip foarte mișto, pe care l-am cunoscut, am avut ocazia să ne întâlnim de mai multe ori, dar căruia nu i-am spus niciodată cât de mișto mi se pare că este el.

George, când nu este la serviciu, este în sala de recuperare. Adică acasă la el. Și-a transformat, pratic, camera, în sală de recuperare. Și băiatul ăsta are o energie atât de bună încât pe mine multe ori mă face de să-mi fie rușine că astăzi nu am chef să fac nimic. Serios.

Îți mulțumesc, George, pentru lecțiile pe care mi le predai de fiecare dată când am eu un moment, așa, în care nu am chef de nimic, și tu ești acolo. Mai scrii, așa, două rânduri de la tine, și, brusc, îmi dau seama că nu am niciun motiv să mă plâng”, a explicat campioana motivul pentru George este unul dintre modelele ei.