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Mijlocaşul James Rodriguez, în vârstă de 35 de ani, a anunţat, că îşi încheie cariera internaţională, după 15 ani la naționaala Columbiei. El a participat, printre altele, la trei Cupe Mondiale alături de „Cafeteros”, ultima dintre acestea având loc în această vară în America de Nord.

James Rodrigues a jucat 131 de meciuri pentru Columbia

„Plec cu sufletul împăcat, pentru că ştiu că am dat absolut totul (…). Mulţumesc Columbia”, a declarat cel care este considerat unul dintre cei mai buni jucători columbieni din toate timpurile. Fostul mijlocaş al echipelor Real Madrid, Bayern München, AS Monaco şi FC Porto a disputat 131 de meciuri în tricoul naţionalei Columbiei, în care a marcat 31 de goluri. El a fost convocat prima dată în toamna anului 2011 și a jucat finala Copa America din 2024, pierdută după prelungiri împotriva Argentinei (0-1).

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Dintre cele trei ediţii ale Cupei Mondiale la care a participat cu el în echipă (2014, 2018, 2026), Columbia a ajuns în sferturile de finală în Brazilia în 2014, o premieră în istoria ţării sale.

A semnat cu Atletico Nacional

„Cafeteros” au fost învinşi de ţara gazdă cu 2-1, James Rodriguez marcând singurul gol al Columbiei din penalty. El a terminat ca golgheter al acelei ediţii, cu şase goluri înscrise, dintre care unul de generic. Anul acesta, el a jucat în toate cele cinci meciuri ale Columbiei, până la eliminarea la loviturile de departajare din optimile de finală împotriva Elveţiei (0-0 după prelungiri), fără să înscrie niciun gol.

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La nivel de club, el are în palmares două titluri în Liga Campionilor cu Real Madrid, în 2016 şi 2017.

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James era liber de contract după despărțirea de Minnesota United. Aventura din MLS a fost una foarte scurtă. Columbianul ajunsese în Statele Unite la începutul lui 2026, după perioada petrecută în Mexic, la Club León. Contractul cu Minnesota era valabil până în vara acestui an, cu opțiune de prelungire, însă colaborarea nu a continuat.

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De la Messi și Neuer, până la Mane și Mahrez – mulți au spus adio naționalei

Ultimii ani au fost extrem de agitați pentru fostul star de la Real Madrid. După plecarea de pe Santiago Bernabéu în 2020, James a semnat cu Everton și a lucrat din nou cu Carlo Ancelotti. A urmat transferul în Qatar, la Al-Rayyan, iar în 2022 s-a întors în Europa, la Olympiacos. Nici aventura din Grecia nu a fost de lungă durată. În 2023 a ajuns în Brazilia, la São Paulo, înainte să revină în Europa pentru o scurtă experiență la Rayo Vallecano.

James Rodriguez face parte dintr-o serie întreagă de fotbaliști, care au spus adio echipelor naționale, după Cupa Mondială din 2026. , la Mane (Senegal), Mahrez (Algeria), Neymar (Brazilia), Neuer (Germania) până la Arnautovic (Austria) și Schick (Cehia) și Ochoa (Mexic), toți sus pus adio fotbalului internațional.