Retragerea unui campion. Marian Drăgulescu spune „adio” gimnasticii după Mondialele din Japonia

Cel mai titrat gimnast român al tuturor timpurilor, Marian Drăgulescu, va pleca miercuri la ultima lui competiție oficială, Campionatul Mondial din Japonia, programat între 18 și 24 octombrie, la Kitakyushu.

„Va fi ultima mea competiţie internaţională la care voi fi prezent. Mi-aş dori să-mi închei această carieră cu o medalie. Ar fi nemaipomenit. Am 13 Campionate Mondiale la activ, multe medalii de aur, eu zic că e ceva.

Dar dintre toate aceste competiţii mondiale la care am fost prezent dacă ar fi să aleg una singură care mi-a rămas în suflet atunci aceasta ar fi cea de la Londra din 2009, unde am cucerit două medalii de aur.

Acolo m-am simţit excelent, pentru că în sală se aflau foarte mulţi români. Parcă eram acasă. Îmi aduc aminte că bucuria a fost atât de mare încât, la final, m-am urcat pe masa de sărituri fluturând steagul României”, a precizat Drăgulescu pentru .

Marian Drăgulescu are în palmares opt titluri mondiale și zece europene

Palmaresul celui care i se spune „Marocanul” este impresionant. Are opt titluri mondiale, dintre care două la Gent în 2001 (la sol și sărituri), unul la Debrețin în 2002 (sol), unul la Melbourne în 2005 (sărituri), două la Aarhus în 2006 (sărituri și sol), două la Londra în 2009 (sol și sărituri).

De asemenea, a câștigat zece medalii de aur la Campionatele Europene: una în 2000 la Bremen (sol), două în 2002 la Patras (cu echipa și la sărituri), patru la Ljubljana în 2004 (cu echipa, la individual compus, la sărituri și la sol), una la Debrețin în 2005 (sol), una la Volos în 2006 (sărituri), și .

Marele regret este că nu a câștigat nicio medalie de aur la Jocurile Olimpice, având în palmares argintul obținut la sol în 2004, la Atena.

„Săritura Drăgulescu” a venit dintr-o frustrare

În 1999, Marian Drăgulescu a inventat săritura care îi poartă numele. „Am exersat-o de 10 ori pe zi timp de 6 zile pe săptămână. Și am făcut asta cam două luni până am încercat-o în concurs.

Deci au fost cam 500 de sărituri. Au fost și sărituri care au durat câțiva ani de zile până le-am învățat. Am inventat «săritura Drăgulescu» din cauza unei frustrări. Eram foarte bun la sol și sărituri, dar la sărituri ratam mai mereu execuțiile dificile în competiții.

Aveam o săritură în care eu nu vedeam aterizarea. Era la ghici. Și săream aiurea din cauza adrenalinei. Și mă tot gândeam ce să fac ca să rămân în picioare. A venit dintr-o nevoie.

Și m-am gândit să mă întorc cu fața către masa de sărituri. Șapte ani n-a avut nimeni curajul să o facă. Din 1999 până în 2006. «Săritura Drăgulescu 2» e mult mai dificilă decât prima”, a zis Marian Drăgulescu la .

Niciun gimnast român nu face „săritura Drăgulescu”

Dacă pe plan internațional sunt câțiva gimnaști care execută «săritura Drăgulescu», pe plan intern nu are nimeni curaj. „Este un element interesant, dar și înfricoșător”, după cum spune chiar inventatorul ei.

A încercat la antrenamente Gabriel Burtănete, un sportiv pe care Marian îl consideră drept urmaşul lui: „Este un gimnast foarte talentat. Eu cred că el ar putea să execute această săritură.

Depinde însă de cum se va lucra cu el la antrenamente. Dacă federaţia va decide, eu mi-aş dori să îmbrac treningul de antrenor şi să intru în sala de la Lia Manoliu. Aş putea lucra cu Gabi şi nu numai cu el”, a mai spus Marian Drăgulescu pentru telekomsport.ro.

Marian Drăgulescu vrea să pună umărul la reconstrucţia sportului românesc

În ceea ce privește perioada de după Campionatul Mondial din Japonia, Drăgulescu spune că vrea să continue tot în gimnastică, dar ca antrenor „Asta îmi doresc. Este rândul nostru, după ce ne lăsăm de sportul de performanţă să punem umărul la reconstrucţia sportului românesc”, este .

„Am spus că anul acesta mă voi retrage. Odată cu înaintarea spre finalul carierei, devin tot mai nostalgic, dar având în vedere că voi continua tot în gimnastică…

Asta îmi doresc, din altă poziţie, cea de antrenor, iar satisfacţiile vor fi la fel de mari ca atunci când concuram pe aparate. Este rândul nostru, după ce ne lăsăm de sportul de performanţă, să punem umărul la reconstrucţia sportului românesc.

Mi-a plăcut tot la Jocurile Olimpice, sala de competiţie, de antrenament, satul olimpic, mâncarea, totul a fost ok. La fiecare competiţie am riscat şi am şi câştigat, dar mai sunt şi competiţii unde nu iese treaba.

Am avut cele mai dificile sărituri din concurs, o să vedeţi că săritura Drăgulescu va fi în program la cel puţin trei concurenţi în finala de la sărituri”, declara Drăgulescu în luna iulie.

Drăgulescu s-a mai retras de trei ori, dar a revenit de fiecare dată

Gimnastul s-a retras din activitatea competițională în 2002, dar nu a stat departe de sală decât câteva luni. La finele anului 2009, el s-a retras din nou, dar a revenit în 2011, pentru a participa la JO de din 2012, informează COSR.

Spre supărarea sa, nu a fost selecționat în echipa olimpică și s-a retras din nou, o vreme antrenând copii la CS Dinamo, alături de fostul sau coleg Marius Urzică. A revenit în 2015 și a cucerit medalia de argint la sărituri la CM de la Glasgow, fiind primul gimnast român care și-a asigurat prezenta la JO de la Rio de Janeiro, din 2016.

În 2017, la CE de la Cluj-Napoca, a devenit sportivul român cu cele mai multe medalii de aur cucerite la Europene, 10, depășind-o pe Nadia Comăneci, care are nouă titluri continentale.

A început să practice gimnastica în 1988, la 7 ani, sub îndrumarea profesorului Petre Sacerdoțeanu. A fost legitimat la CS Dinamo, unde a stat până în 2011, când a plecat la Steaua.