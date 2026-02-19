„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță

ADVERTISEMENT

Ștefan Popescu, președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, a avut o reacție foarte dură după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, și-a exprimat părerea cu privire la situația clubului CSA Steaua, afirmând că gruparea ar trebui să aibă dreptul de a promova în prima divizie.

Ștefan Popescu i-a oferit un răspuns ferm ministrului Radu Miruță și i-a solicitat acestuia să retragă clubul CSA Steaua din toate federațiile sportive. „DOMNULUI MINISTRU RADU MIRUȚĂ! Citesc cu stupoare declarațiile Ministrului Apărării, domnul Radu Miruță, prin care vrea să modifice Legea sportului, în sensul de a permite Clubului Sportiv al Armatei Steaua să promoveze în Liga I de fotbal. Mă adresez direct dumnealui!

Domnule ministru, Înainte de a modifica legea sportului, vă reamintesc că ați depus un jurământ prin care v-ați angajat să respectați Constituția și legile țării! Dacă tot doriți să schimbați legea, vă recomand cu ce să începeți.

1. Modificați art. 11 și art. 148 din Constituție

2. Faceți demersuri să anulați art. 165 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene

3. Anulați art. 7 și art. 17 alin. 2 lit. b din legea nr. 69 din 2000.

Dacă nu sunteți informat, CS Steaua este unitate militară și nu poate să facă decât ce este prevăzut în art. 12 alin. 3 din legea nr. 69 din 2000. Recomandarea mea sinceră, este să retrageți CS Steaua din toate federațiile sportive naționale la care este afiliat. Doar așa respectați Constituția și legile țării! Vedeți Decizia ICCJ nr. 19 din 2023 publicată în Monitorul oficial al României nr. 86 din 30 ianuarie 2024, Recurs în Interesul Legii”, a transmis acesta pe la o zi după .

Cine este Ștefan Popescu. A declarat război Federației Române de Fotbal

Ștefan Popescu este cunoscut în spațiul public ca un contestatar vehement al structurilor sportive din România. . Ștefan , .

. „Clubul CSA Steaua trebuia să se reorganizeze ca structură sportivă de drept privat ca să poată să se afilieze la Federaţia Română de Fotbal. Din câte ştiu, când s-a făcut asociaţia, Ministerul Apărării a scos din Certificatul de Identitate Sportivă ramura fotbal.

Această ramură a fost introdusă din nou în anul 2017, dar nu a ţinut cont de prevederile legale care spun că acest club este decăzut din drepturi. Dacă ai ieşit din termenul respectiv în care trebuie să se facă actele, eşti decăzut din drepturi”, declara Ștefan Popescu în 2024, într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

CSA Steaua, blocată în Liga 2

De la promovarea în Liga 2 în 2021, CSA Steaua a ocupat în două rânduri un loc direct promovabil în Superliga și o dată s-a clasat pe o poziție de baraj. Din nefericire pentru „militari”, situația juridică a clubului a împiedicat accesul în elita fotbalului românesc, deoarece cluburile de drept public nu pot promova în Superliga.