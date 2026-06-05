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Retras de la CFR, Ciprian Deac ar putea continua fotbalul în Cluj! Ofertă oficială pentru legenda „feroviarilor”: „Ne-am gândit la el mai de mult!”

Ciprian Deac s-a retras la finalul acestui sezon de la echipa pentru care și-a dedicat aproape întreaga carieră, însă ar putea rămâne în fotbal! Legenda lui CFR a primit invitație de la o altă echipă din Cluj
Ciprian Păvăleanu
05.06.2026 | 09:15
Retras de la CFR Ciprian Deac ar putea continua fotbalul in Cluj Oferta oficiala pentru legenda feroviarilor Neam gandit la el mai de mult
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Ciprian Deac a primit o invitație din partea patronului formației din Cluj. Foto: Sportpictures.eu
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Ciprian Deac (40 de ani) și-a luat adio de la fotbalul profesionist chiar de la echipa pe care a iubit-o cel mai mult. Chiar dacă nu a mai fost un jucător important pentru CFR Cluj în acest sezon, mijlocașul s-a despărțit în termeni foarte buni de „feroviari” și urmează să primească un post în conducerea clubului. Până atunci, patronul celor de la Sănătatea Cluj dorește să-l convingă pe Deac să vină la Liga a III-a.

Ciprian Deac, așteptat la Liga a III-a. Invitație direct de la patronul Sănătății Cluj

Cu siguranță, Ciprian Deac nu va mai juca fotbal la nivel profesionist și va începe o carieră pe partea administrativă. Neluțu Varga și Iuliu Mureșan îi pregătesc un post de vicepreședinte în cadrul clubului CFR Cluj, însă, până atunci, patronul Sănătății Cluj, echipă ce evoluează în Liga a III-a din România, i-a oferit o invitație mijlocașului de 40 de ani.

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Aurelian Ghișa a declarat că ar fi onorat ca Ciprian Deac să joace pentru Sănătatea Cluj atunci când timpul îi va permite: „De ce nu? Chiar dacă rămâne în cadrul clubului ar putea să vină să joace la noi, dacă dorește. Îi facem o invitație.

Ne-am gândit și mai demult la el și ne-am bucura dacă în timpul liber ar veni să joace pentru Sănătatea. Poate i-ar prinde bine și lui, pentru întreținere și continuitate. Au fost mai mulți jucători care au venit la noi, după retragere. I-am primit cu brațele deschise, cum l-am primi și pe Ciprian Deac. Ar fi o onoare pentru noi”, a transmis Aurelian Ghișa, conform liga2.prosport.ro.

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Cum a trăit Ciprian Deac ultimul său sezon pentru CFR Cluj

În ultimul sezon pentru clubul său de suflet, Ciprian Deac nu a prins foarte multe minute pe teren, însă acest lucru nu l-a făcut să nu își dea sufletul pentru CFR Cluj chiar și atunci când nu reușea să atingă mingea într-un meci. Fostul mijlocaș al „feroviarilor” nu a plecat urechea la părerile altora, fiind motivat de dorința de a se retrage de la clubul care i-a oferit totul.

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„Foarte mulți prieteni, foarte mulți colegi, efectiv colegii îmi spuneau: Cipri, dacă eram în locul tău… De multe ori am intrat după minutul 90, a fost un meci în care cred că nici n-am atins mingea… Pentru multă lume părea așa ca și un fel de umilință. În mintea mea, și cred cu tărie asta, și așa ar trebui să gândească orice jucător, eu n-am intrat nici pentru Daniel Pancu, nici pentru domnul Mureșan, nici pentru domnul Neluțu Varga. Eu am intrat pentru club, pentru fotbal, pentru că respect meseria asta.

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Nu contează cât, dacă era să intru pentru o secundă, o secundă intram. Am intrat pentru club și pentru iubirea față de CFR, clubul care mi-a dat multe, și pentru suporteri și respectul pe care mi l-au arătat. Lucrurile astea m-au făcut să merg înainte, pentru că puteam de multe ori să refuz”, a declarat Deac pentru TVR Cluj.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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