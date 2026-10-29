Retro Nsimba. Atacantul Craiovei a purtat ghete speciale la meciul cu Voluntari. Foto

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ghetele legendare purtate de Ronaldo Nazário la Mondialul din 2002

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Moda pieselor de colecție retro a cucerit și vestiarele din campionatul intern, iar ultima apariție a unui astfel de articol vine din vestiarul celor de la Universitatea Craiova. Vârful francez Steven Nsimba a renunțat la modelele de ultimă generație și a ieșit pe gazon într-o pereche impresionantă de Nike Mercurial Vapor 1, modelul lansat în urmă cu peste două decenii, înaintea Campionatului Mondial din Asia.

Ghetele legendare purtate de Ronaldo Nazário la Mondialul din 2002

Modelul purtat de atacantul oltean are o însemnătate istorică uriașă pentru fenomenul fotbalistic. Perechea de ghete Nike Mercurial Vapor 1 a fost lansată inițial pe piață în anul 2002, chiar înaintea Campionatului Mondial din Coreea de Sud și Japonia. Aceasta a reprezentat o adevărată revoluție din punct de vedere tehnologic și estetic, fiind gândite și făcute special pentru a fi cele mai ușoare și aerodinamice ghete create până la acel moment.

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Ghetele au rămas definitiv întipărite în memoria microbiștilor datorită prestațiilor stelare ale legendarului atacant brazilian Ronaldo „Il Fenomeno”. Golgeterul naționalei Braziliei a făcut instrucție cu apărările adverse la acel turneu final. Ronaldo a reușit atunci 8 goluri în 7 partide disputate, marcând inclusiv de 2 ori în victoria din finală împotriva selecționatei Germaniei, scor 2-0. Designul, dar și performanțele impresionante reușite de brazilian le-au transformat rapid într-un obiect de cult pentru microbiștii din întreaga lume.

De la titular la a treia opțiune de atacant

Dincolo de spectacolul oferit de ghetele sale de colecție, situația sportivă a lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova rămâne una departe de a fi ideală. Deși a fost un om crucial în realizarea eventului din stagiunea precedentă, francezul a căzut în dizgrația antrenorului Filipe Coelho, ajungând doar a treia opțiune în avanposturi. În începutul actualului sezom, iar

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Ruptura definitivă dintre jucător și tehnicianul portughez s-a produs în momentul în care Nsimba i-a cerut ferm antrenorului să fie titularizat, conform informațiilor obținute de FANATIK. Refuzat categoric de Coelho, atacantul s-a izolat tot mai mult în cadrul lotului, nu mai manifestă o implicare potrivită la ședințele de pregătire și părăsește imediat baza sportivă la finalul antrenamentelor, stricând așadar definitiv relația cu staff-ul tehnic.