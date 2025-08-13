Retrogradată în Liga a 6-a! Situație incredibilă pentru echipa unui internațional român

Fotbalul internațional a primit o veste șocantă! AC Ajaccio, echipa lui Tony Strata, a fost exclusă din toate competițiile din cauza datoriilor pe care le are. Decizia nu este definitivă, iar formația corsicană poate face apel.

AC Ajaccio, echipa lui Tony Strata și fosta echipă a lui Adrian Mutu, retrogradată în Liga a 6-a din Franța

AC Ajaccio, echipă istorică din Corsica, a primit o veste șocantă. După ce s-a decis retrogradarea în Liga a 3-a, deși și-a câștigat locul, din punct de vedere sportiv, în noul sezon din Ligue 2, echipa lui Tony Strata va merge până în Liga a 6-a dacă nu va avea câștig de cauză.

Din cauza datoriilor de peste 13 milioane de euro, Federația Franceză de Fotbal nu i-a putut permite micuței echipe să evolueze în al treilea eșalon valoric din Hexagon, relatează astfel că „Championnat National” va rămâne cu 17 echipe în loc de 18. „Fotbalul din Corsica pierde unul dintre cluburile sale istorice”, a scris cotidianul francez despre situația echipei AC Ajaccio.

Ce se întâmplă cu Tony Strata. Fundașul are contract până în 2027

care a evoluat pentru toate meciurile naționalei U21 la Campionatul European de tineret din Slovacia. El are dublă cetățenie, română și franceză, iar în sezonul trecut a jucat în 28 de meciuri pentru Ajaccio. În viitorul apropiat, el poate fi o variantă foarte bună pentru Andrei Rațiu, care nu pare să aibă adversar în flancul drept al apărării „tricolore”.

În cazul în care micuța echipă corsicană nu va avea câștig de cauză, cel mai probabil toți jucătorii vor fi lăsați liberi, iar acest lucru se va întâmpla și cu Strata, deși el mai avea contract cu Ajaccio până în anul 2027

AC Ajaccio, ultima destinație în top 5 campioanate a lui Adrian Mutu, înainte de revenirea în Liga 1

După mulți ani de succes în Italia, Adrian Mutu a mai evoluat timp de un sezon și jumătate în Franța, la AC Ajaccio, pe vremea când echipa concura pe prima scenă fotbalistică din Hexagon, Ligue 1.

„ În primul său sezon pentru Ajaccio, Adi Mutu a înscris 11 goluri în 28 de partide, urmând să facă o jumătate de sezon slabă în al doilea său an și să revină în România, la Petrolul Ploiești.

