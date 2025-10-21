„Retrogradează!” Profeția șocantă a lui Mitică Dragomir despre formația din Cluj! Ce spune de venirea lui Iuliu Mureșan la CFR

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a comentat la PROFEȚIILE LUI MITICĂ două dintre cele mai importante mutări produse în ultimele zile în fotbalul românesc: revenirea lui Iuliu Mureșan în rolul de președinte al lui CFR Cluj și demisia lui Ioan Ovidiu Sabău de pe banca Universității Cluj.

Ce a declarat Mitică Dragomir despre revenirea lui Iuliu Mureșan la CFR Cluj

Cristi Balaj a demisionat din rolul de președinte al lui CFR Cluj, iar Neluțu Varga a decis să îl numească în locul său pe Iuliu Mureșan, care a mai ocupat acest rol timp de aproape două decenii, în perioada 2001 – 2018, înainte de a activa și la alte două cluburi, Hermannstadt și Dinamo.

Dumitru Dragomir e de părere că patronul CFR-ului a luat o decizie excelentă: „Iuliu Mureșan e un foarte bun conducător. Eu l-am avut pe doctor ani de zile, e de o seriozitate nemaipomenită și se pricepe bine la probleme organizatorice. Bun de tot. Și el și Paszkany, foarte buni conducători. (n.r. s-a întărit Neluțu?) Categoric. Iuliu Mureșan e serios, priceput, asta îi trebuie lui Neluțu”.

Dumitru Dragomir, profeție incredibilă despre o formație importantă din Superligă

Universitatea Cluj a rămas fără antrenor principal după ce Ioan Ovidiu Sabău a ales să demisioneze, iar . Mitică Dragomir e de părere că „șepcile roșii” ar putea chiar să retrogradeze în acest sezon. „Nu are echipă deloc.

Mi-e frică să nu retrogradeze. (n.r. dacă ai fi Mutu, te-ai duce la U Cluj?) Depinde ce bani îmi dă. Dar la lotul pe care îl au, nu m-aș duce. Dacă se lasă bătrânii, nu pot să facă 11 inși. Sabău este un antrenor ‘trăznet’, dar nu are cu cine”, a declarat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ce rezultate a avut CFR Cluj în prima perioadă a lui Iuliu Mureșan la club

Cu Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan în fruntea clubului, CFR Cluj a cucerit primele trofee majore din istoria grupării. În mandatul , „feroviarii” au câștigat patru titluri și patru Cupe ale României, înregistrând rezultate importante și în cupele europene.

CFR a participat de trei ori în grupele UEFA Champions League, reușind victorii contra unor echipe uriașe din fotbalul mondial, precum AS Roma sau Manchester United. În sezonul 2012-2013, „feroviarii” au strâns 10 puncte în grupă și au fost extrem de aproape de o calificare în optimi, însă au terminat pe locul 3 din cauza rezultatelor directe nefavorabile contra lui Galatasaray.

CFR Cluj a pierdut și la Ploiești cu Petrolul și Mandorlini este pe făraș

și sunt șanse mari să se ajungă la un acord privitor la rezilierea contractului tehnicianului.

În prezent, în Gruia se ia destul de serios în calcul posibilitatea înlocuirii lui Mandorlini cu un antrenor care activează deja în club, pentru o perioadă de interimat, timp în care se va căuta varianta ideală pentru banca tehnică.