An câinesc pentru Dinamo! 2021 a fost cel mai dificil din istoria clubului: insolvenţă, rezultate dezastruoase şi scandaluri în lanţ

Dinamo Bucureşti este una dintre puţinele echipe de tradiţie ale fotbalului românesc rămase în prima ligă. Însă, în ultimii ani, “câinii” au avut mari probleme, iar 2021 a fost unul dintre cei mai dificili din existenţa clubului.

An câinesc pentru Dinamo! 2021 a fost cel mai dificil din istoria clubului

Fără niciun titlu câştigat în ultimii 14 ani, Dinamo se zbate să rămână în Liga 1 şi să poată supravieţui financiar. Preluarea echipei de către Pablo Cortacero în august 2020 a atras un adevărat dezastru, în condiţiile în care ibericul nu a adus în “Groapă” decât cheltuieli, nu şi venituri.

Începutul de an a venit cu multe rezilieri de contracte şi cu promisiunile lui Pablo Cortacero care spunea repetitiv că banii care să scoată echipa din criză vor veni la “proxima semana” (n.r. săptămâna viitoare).

Cortacero, zero euro!

Din buzunarul spaniolului nu a venit niciun euro şi problemele financiare de la club erau critice. Unul dintre puţinele lucruri bune ale anului a fost creşterea puternică a programului DDB, ajuns în final de 2021 la 15.000 de membri cotizanţi.

Datorită lor, Dinamo a putut să îşi ia licenţa şi cu banii veniţi de la suporteri, clubul a putut supravieţui. În stagiunea trecută echipa a fost ameninţată cu retrogradarea, însă o serie de victorii obţinute sub comanda lui Dusan Uhrin au salvat echipa de la retrogradare.

Salvarea de la retrogradare nu a adus liniştea la echipă!

Însă, nici măcar acest obiectiv nu a adus liniştea la echipă. Datoriile lăsate de managementul spaniol au fost uriaşe şi echipa a intrat în insolvenţă, a doua din istoria clubului. S-a schimbat conducerea şi prin această măsură disperată s-a încercat salvarea clubului.

Administrator special a fost numit Iuliu Mureşan şi administrator judiciar a fost firma RTZ & Partners, reprezentată de Răzvan Zăvăleanu. FANATIK, Zăvăleanu a explicat dezastrul lăsat de managementul iberic:

Prăpăd după Cortacero: “În această perioadă s-au acumulat datorii de 7,5 milioane euro”

“Pot să vă dau niște exemple cu cifre. În această perioadă s-au acumulat datorii de 7,5 milioane euro, dintre care mai mult de jumătate au fost plătite din efortul DDB-ului sau din drepturile tv sau sponsori.

Dar au fost cheltuieli angajate de noua administrație. Din punctul nostru de vedere, multe din aceste cheltuieli au fost inutile și inexplicabile și mă refer la lucruri pe care le știe oricine. Au fost angajați jucători foarte în vârstă, care nu au mai jucat de multă vreme, care nu mai erau capabili să joace, pe salarii foarte mari.

Aceste salarii conjugate cu obligațiile către bugetul de stat au condus către incapacitatea de plată”, a spus Zăvăleanu pentru FANATIK.

Dinamo a intrat în insolvenţă în vară! Mai mulţi “grei” şi Dusan Uhrin au părăsit echipa

Şi din punct de vedere sportiv situaţia a fost dificilă în vară. Când s-a schimbat conducerea şi echipa a intrat în insolvenţă, mai mulţi “grei” de la echipă au plecat, fiind nemulţumiţi de faptul că nu îşi vor mai putea lua banii.

Printre mulţi alţii au plecat piese grele precum Nemec, Fabbrini sau Anton. Mai mult, Dinamo s-a ales şi cu o interdicţie la transferuri dictată de FIFA după o plângere depusă de Isma Lopez, unul dintre jucătorii aduşi pe bani mulţi la echipă.

Dusan Uhrin nu a mai suportat situaţia şi cu o săptămână înainte de startul sezonului a plecat de la echipă. Dario Bonetti a fost convins să preia echipa şi a reuşit un debut remarcabil în noul sezon, în condiţiile date.

S-a ales praful după un start bun de campionat! Patru luni fără victorie în Liga 1

Dinamo a obţinut 6 puncte în primele trei etape, cu victorii obţinute împotriva celor de la Voluntari şi Clinceni. Sorescu a fost one man show în debutul campionatului, reuşind să ajungă la 5 goluri în primele trei etape.

După succesul cu Academica Clinceni a început penuria de rezultate. Dinamo nu a mai bătut pe nimeni timp de patru luni în Casa Pariurilor Liga 1, în schimb a suferit o înfrângere zdrobitoare în derby-ul cu FCSB, scor 0-6.

“Câinii” au alunecat în clasament şi indiferent că echipa a fost condusă de Bonetti, Colceag sau Rednic, Dinamo a uitat să câştige şi a ocupat chiar şi ultimul loc în Liga 1, înainte să vină prima şi singura victorie din ultimele patru luni, 1-0 cu Chindia Târgovişte.

Şapte antrenori schimbaţi în 2021

Victoria trebuia să aducă puţină linişte în final de an pentru “câini”, însă el a fost urmat de un eşec usturător cu CS Mioveni, Dinamo încasând două goluri în prelungiri. Cel mai slab an din istoria clubului a fost “încununat” cu o înfrângere în ultimul meci, 0-2 cu Farul, care lasă echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare pe penultimul loc, cu doar 12 puncte în 21 de etape.

, iar Flavius Stoican a devenit al 7-lea antrenor al lui Dinamo în 2021 după: Ionel Gane, Gigi Mulţescu, Dusan Uhrin, Dario Bonetti, Sorin Colceag şi Mircea Rednic.

Rezoluţia pentru 2022: salvarea de la retrogradare

Situaţia financiară a echipei s-a îmbunătăţit odată cu aprobarea planului de reorganizare şi din acest punct de vedere echipa este pe linia de plutire. Principalul obiectiv pentru 2022 este salvarea de la retrogradare, misiune care se va dovedi dificilă în condiţiile date.

Dinamo nu are un investitor şi în acest an a supravieţuit datorită efoturilor făcute de fani care au fost principalii cotizanţi de la echipă. Oameni de afaceri precum Nicolae Badea, Marian Iuhasz sau Gheorghe Niţu au virat sume importante la club sub formă de sponsorizări.