Retrospectiva anului 2025! FRF a ales cele mai spectaculoase 10 poze din fotbalul românesc. Galerie Foto

Cu câteva ore înainte de finalul anului 2025, Federația Română de Fotbal a prezentat o serie de imagini care reprezintă retrospectiva ultimelor 12 luni.

Chiar dacă au fost și momente mai puțin plăcute, poporul român s-a putut bucura și de episoade fabuloase în anul 2025. De la parcursul european al FCSB, care s-a oprit în optimile Europa League, până la participarea Universității Craiova în cupele europene, românii au avut multiple momente de bucurie în acest an, iar FRF a ales să reamintească câteva dintre ele prin zece fotografii.

Unul dintre evenimentele importante din acest an calendaristic este clar dubla lui FCSB cu PAOK. Campioana României a reușit să o învingă pe campioana Greciei atât la București, cât și la Salonic, după ce câștigase deja pe Toumba și în faza ligii.

În noul sezon, deși a fost eliminată dramatic din faza ligii din Conference League, calificarea în acest punct al competiției a însemnat deja o mare performanță a oltenilor, care se află la prima participare în „grupele” europene de la revenirea pe prima scenă fotbalistică a României.

Radu Drăgușin a câștigat Europa League, iar Istvan Kovacs a arbitrat finala Champions League

în anul 2025 ne putem mândri atât prin performanțele jucătorilor, cât și ale arbitrilor. Deși s-a accidentat la începutul anului, Radu Drăgușin a prins mai multe minute în faza ligii din Europa League pentru Tottenham. La finalul sezonului, Spurs a câștigat competiția, iar stoperul și-a trecut trofeul în palmares.

Astfel, el a devenit primul „central” care arbitrează finala fiecărei competiții europene intercluburi: Conference League (AS Roma – Feyenoord), Europa League (Atalanta – Bayer Leverkusen) și Champions League (PSG – Inter Milano).

Care sunt cele zece imagini reprezentative alese de FRF

Pe lângă evenimentele de mai sus, Federația Română de Fotbal a ales și alte momente pe care să le ilustreze în retrospectiva anului 2025. Lista de pe arată în felul următor:

