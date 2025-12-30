Sport

Retrospectiva anului 2025! FRF a ales cele mai spectaculoase 10 poze din fotbalul românesc. Galerie Foto

Federația Română de Fotbal a ales zece imagini care să reprezinte retrospectiva anului 2025. Care au fost cele mai importante evenimente ce i-au bucurat pe români
Ciprian Păvăleanu
30.12.2025 | 21:15
Retrospectiva anului 2025 FRF a ales cele mai spectaculoase 10 poze din fotbalul romanesc Galerie Foto
FRF a făcut retrospectiva anului 2025 cu 10 imagini reprezentative. Foto: Colaj FRF.ro
Cu câteva ore înainte de finalul anului 2025, Federația Română de Fotbal a prezentat o serie de imagini care reprezintă retrospectiva ultimelor 12 luni.

Retrospectiva anului 2025 în 10 imagini! Ce momente a ales FRF

Chiar dacă au fost și momente mai puțin plăcute, poporul român s-a putut bucura și de episoade fabuloase în anul 2025. De la parcursul european al FCSB, care s-a oprit în optimile Europa League, până la participarea Universității Craiova în cupele europene, românii au avut multiple momente de bucurie în acest an, iar FRF a ales să reamintească câteva dintre ele prin zece fotografii.

Unul dintre evenimentele importante din acest an calendaristic este clar dubla lui FCSB cu PAOK. Campioana României a reușit să o învingă pe campioana Greciei atât la București, cât și la Salonic, după ce câștigase deja pe Toumba și în faza ligii.

În noul sezon, deși a fost eliminată dramatic din faza ligii din Conference League, calificarea în acest punct al competiției a însemnat deja o mare performanță a oltenilor, care se află la prima participare în „grupele” europene de la revenirea pe prima scenă fotbalistică a României.

Radu Drăgușin a câștigat Europa League, iar Istvan Kovacs a arbitrat finala Champions League

Pe lângă rezultatele echipelor de club din România, în anul 2025 ne putem mândri atât prin performanțele jucătorilor, cât și ale arbitrilor. Deși s-a accidentat la începutul anului, Radu Drăgușin a prins mai multe minute în faza ligii din Europa League pentru Tottenham. La finalul sezonului, Spurs a câștigat competiția, iar stoperul și-a trecut trofeul în palmares.

O altă performanță vine din partea lui Isvtan Kovacs, care a arbitrat finala Ligii Campionilor. Astfel, el a devenit primul „central” care arbitrează finala fiecărei competiții europene intercluburi: Conference League (AS Roma – Feyenoord), Europa League (Atalanta – Bayer Leverkusen) și Champions League (PSG – Inter Milano).

Care sunt cele zece imagini reprezentative alese de FRF

Pe lângă evenimentele de mai sus, Federația Română de Fotbal a ales și alte momente pe care să le ilustreze în retrospectiva anului 2025. Lista de pe frf.ro arată în felul următor:

  1. Bucuria calificării tricolorilor de la naționala U19
  2. Un „poker” de prezențe consecutive la EURO U21 pentru naționala de tineret!
  3. Primul arbitru care a condus finalele celor 3 competiții de club din Europa:
  4. Radu Drăgușin, câștigător al Europa League cu Tottenham!
  5. Florentina Olar, Ioana Bortan și Mirela Pop-Ganea au scris ultima pagină a lor la Echipa Națională după 433 de prezențe adunate sub tricolor!
  6. Un gol ce a reaprins speranțele unei calificări mult așteptate la un Campionat Mondial! (România – Austria 1-0)
  7.  Duel la tineret în finala Cupei României!
  8.  A fost din nou primăvară europeană la București după 7 ani!
  9. Bucurie în Bănie: seri de fotbal european la Craiova
  10.  A treia campioană din istorie a Ligii de Tineret este FCSB!
