Sport

Returul Drita – FCSB nu se vede la TV în România! Cât trebuie să plătească microbiștii pentru a urmări meciul pe Voyo

Fanii campioanei FCSB sunt din nou nevoiți să se întoarcă la platforma de streaming Voyo pentru a-și vedea favoriții la returul cu Drita.
Traian Terzian
13.08.2025 | 13:54
Returul Drita FCSB nu se vede la TV in Romania Cat trebuie sa plateasca microbistii pentru a urmari meciul pe Voyo
SPECIAL FANATIK
Returul dintre Drita și FCSB se vede doar pe Voyo. Cât costă un abonament. Sursă foto: colaj Fanatik

Întâlnirea Drita – FCSB, din manșa secundă a turului 3 preliminar la Europa League, se va desfășura joi, 14 august, de la ora 21:00, pe stadionul Fadil Vokrri din Priștina, și va fi transmisă pe Voyo. Campioana României a avut parte de o revenire fantastică în tur, întorcând rezultatul de la 0-2 la 3-2.

ADVERTISEMENT

Voyo transmite în exclusivitate Drita – FCSB

Postul de televiziune Pro TV este cel care a achiziționat drepturile de televizare ale ”dublei” cu formația din Kosovo. Dacă jocul tur de pe Arena Națională a fost transmis la TV, trustul din Pache Protopopescu a hotărât ca returul să se vadă numai pe Voyo.

În aceste condiții, suporterii ”roș-albaștrilor” vor fi nevoiți să-și facă abonament la platforma de streaming pentru a vedea duelul de la Priștina. În acest moment, Voyo pune la dispoziție trei tipuri de abonamente pentru doritori.

ADVERTISEMENT

Există varianta unui abonament pe o lună la prețul de 4.84 euro, unul pe trei luni cu discount de 33%, ceea ce înseamnă un preț de 9.68 euro, și unul pe un an cu patru luni gratuite, care se ridică la 38.72 euro.

Pro TV, acțiuni în forță împotriva piraților online

Pro TV a avut drepturile de televizare și pentru meciul Shkendija – FCSB, din turul 2 preliminar al Champions League, și la fel ca și acum, a transmis întâlnirea în exclusivitate pe platforma Voyo.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Pentru a evita să plătească către trustul din Pache Protopopescu, mulți suporteri români au căutat alternative de vedea partida în timp real. Imagini de la Skopje au apărut pe streamuri ilegale și au fost preluate pe diferite conturi de Facebook, YouTube și Tik Tok.

ADVERTISEMENT
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat...
Digisport.ro
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"

Imediat după începerea jocului din Macedonia de Nord, trustul Pro a pornit o vânătoare ale conturilor care transmiteau jocul și în scurt timp toate aceste platforme au fost închise rând pe rând.

ADVERTISEMENT
2.50 este cota BETANO pentru pronosticul ”2 solist și peste 2.5” la meciul Drita - FCSB
Genoa lui Dan Șucu, record istoric înainte de noul sezon de Serie A!...
Fanatik
Genoa lui Dan Șucu, record istoric înainte de noul sezon de Serie A! Topul în care stă mai bine decât Juventus și Lazio
FCSB a plecat în Kosovo pentru returul cu Drita din Europa League. Lotul...
Fanatik
FCSB a plecat în Kosovo pentru returul cu Drita din Europa League. Lotul deplasat de Charalambous + de ce lipsește Risto Radunovic
Când se va bate din nou Dinamo la titlu? Costel Orac face radiografia...
Fanatik
Când se va bate din nou Dinamo la titlu? Costel Orac face radiografia echipei lui Kopic: “Banca e încă subţire”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe...
iamsport.ro
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe străzi: 'Nu mai știe nimic despre el. Este într-o situație foarte, foarte grea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!