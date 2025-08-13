Returul Drita – FCSB nu se vede la TV în România! Cât trebuie să plătească microbiștii pentru a urmări meciul pe Voyo

Întâlnirea Drita – FCSB, din manșa secundă a turului 3 preliminar la Europa League, se va desfășura joi, 14 august, de la ora 21:00, pe stadionul Fadil Vokrri din Priștina, și va fi transmisă pe Voyo. Campioana României a avut parte de o revenire fantastică în tur, întorcând rezultatul de la 0-2 la 3-2.

ADVERTISEMENT

Voyo transmite în exclusivitate Drita – FCSB

Postul de televiziune Pro TV este cel care a achiziționat drepturile de televizare ale ”dublei” cu formația din Kosovo. Dacă jocul tur de pe Arena Națională a fost transmis la TV, trustul din Pache Protopopescu a hotărât ca returul să se vadă numai pe Voyo.

În aceste condiții, suporterii ”roș-albaștrilor” vor fi nevoiți să-și facă abonament la platforma de streaming pentru a vedea duelul de la Priștina. În acest moment, Voyo pune la dispoziție trei tipuri de abonamente pentru doritori.

ADVERTISEMENT

Există varianta unui abonament pe o lună la prețul de 4.84 euro, unul pe trei luni cu discount de 33%, ceea ce înseamnă un preț de 9.68 euro, și unul pe un an cu patru luni gratuite, care se ridică la 38.72 euro.

Pro TV, acțiuni în forță împotriva piraților online

, din turul 2 preliminar al Champions League, și la fel ca și acum, a transmis întâlnirea în exclusivitate pe platforma Voyo.

ADVERTISEMENT

Pentru a evita să plătească către trustul din Pache Protopopescu, mulți suporteri români au căutat . Imagini de la Skopje au apărut pe streamuri ilegale și au fost preluate pe diferite conturi de Facebook, YouTube și Tik Tok.

ADVERTISEMENT

Imediat după începerea jocului din Macedonia de Nord, trustul Pro a pornit o vânătoare ale conturilor care transmiteau jocul și în scurt timp toate aceste platforme au fost închise rând pe rând.