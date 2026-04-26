Returul sferturilor Champions League la handbal feminin, live video. CSM Bucureşti şi Gloria Bistrița joacă cu calificarea în Final Four pe masă

CSM Bucureşti a cedat la limită pe terenul lui Esbjerg (scor 25-26), în timp ce Gloria Bistriţa a pierdut, tot la limită, cu Brest (scor 35-36). „Tigroaicele” speră să dea lovitura la retur, acasă, în timp ce bistrițenele vor avea o deplasare extrem de complicată. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu ce se întâmplă cu cele două reprezentante ale României în competiția de handbal feminin. Primele echipe calificate în Final Four-ul de la Budapesta sunt Metz și Gyor.
EHF Champions League Feminin revine în atenția fanilor handbalului cu returul sferturilor. Manșele tur s-au consumat în weekendul 18-19 aprilie, iar confruntările decisive se dau acum pe 25, respectiv 26 aprilie. Nicio formație nu este încă sigură de prezența în Final Four, astfel că returul va fi tratat cu maximă seriozitate de către fiecare echipă.
Atât CSM București cât și Gloria Bistrița vor juca duminică, 26 aprilie. „Tigroaicele” vin după un 25-26 cu Esbjerg, dar vor încerca să profite de sprijinul publicului din Polivalentă, unde sunt așteptați 5.000 de spectatori, și să răstoarne soarta calificării în meciul programat de la ora 17:00. Gloria Bistrița a cedat cu 35-36 în primul meci cu Brest, iar returul din Franța este programat de la 19:00. Bistrițenele au totuși încredere că pot să elimine formația care ajungea până în finala ediției din 2021.
Noua rundă din competiție vine cu alte meciuri tari, iar victoriile din retur vor contura tabolul fazei următoare. Final Four-ul Ligii Campionilor este programat pe 6 și 7 iunie, în MVP Dome din Budapesta. Iată programul complet:
Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV.
Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia returului sferturilor din EHF Liga Campionilor feminin. Gloria Bistrița, în calitate de oaspete, are o cotă de 2,90 la victorie. CSM București, în schimb, care joacă acasă, are șanse destul de mari la un succes cu Esbjerg, fiind cotată cu 1,85.