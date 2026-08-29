Reușește Marius Șumudică o nouă minune la CFR Cluj? „Am crezut că pierde cu 3-0 cu FCSB, își ia bagajul și vine acasă”

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În direct la GIOVANNI SHOW, agentul de jucători a dezvăluit că nici măcar o clipă nu a crezut că FCSB nu va câștiga în Grupa cu cel puțin 3-0, la fel cum a făcut-o și Corvinul Hunedoara.

Giovanni Becali nu se aștepta ca Marius Șumudică să învingă pe FCSB cu un CFR aflat în insolvență

Lucru deja cunoscut, CFR Cluj este în insolvență și problemele sunt abia la început pentru clujeni. În acest context, victoria celor de la CFR din „derby” poate fi considerată o adevărată surpriză.

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. Mai are de suferit încă. I-a revenit glasul puțin. Mă așteptam că pierde cu 2-3-0 își ia bagajul și vine acasă. Mă gândeam că ia 3, poate 4. Mă gândeam că-și ia bagajul și vine acasă. El are încă de tras acolo”, a punctat Giovanni Becali.

Marius Șumudică a anunțat că știe prea bine că a ajuns la o echipă aflată în dificultate financiară, tocmai de aceea nu își va asuma niciun rezultat până în luna octombrie. Pentru Șumudică vor conta enorm următoarele zile, când se forțează deblocarea interdicției la transferuri de către UEFA.

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Giovanni Becali nu crede că Marius Șumudică va reuși să-i calce pe urme lui Daniel Pancu

Mai mult, , pentru că actualul antrenor al Rapidului a fost la CFR în vremuri rele, dar nu atât de rele ca și acum.

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„Pancu nu avea debandada asta, situația asta economică. Intră în insolvență. Trebuie să plătească. Au de plătit jucători, chiar dacă au plecat jucători liberi, rămân salariile să le primească. Pancu are trei salarii de primit, n-a primit niciunul. Și la masa credală trebuie să demonstrezi că poți ajunge acolo. Situația o văd grea”, a explicat Giovanni Becali.

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Daniel Pancu a preluat-o pe CFR Cluj într-un moment în care fanii echipei din Gruia vorbeau deja tot mai des despre play-out, și a reușit să o ducă până pe locul 4 la final de clasament. Pancu a plecat în cele din urmă la Rapid, nemulțumit de condițiile din Gruia.