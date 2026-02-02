Sport

Reușita sezonului în Turcia, la doar 4 zile după ce a jucat cu FCSB! Golul incredibil marcat de Asensio pentru Fenerbahce. Video

La doar 4 zile după ce a făcut egal cu FCSB, 1-1, în grupa principală din Europa League, Fenerbahce a reușit o victorie importantă, în campionat, 2-0, cu Kocaelispor.
Mihai Alecu
02.02.2026 | 22:50
Trupa pregătită de Domenico Tedesco este la mare luptă pentru primul loc cu marea rivală, Galatasaray, iar duelul cu Kocaelispor a fost câștigat și datorită geniului lui Marco Asensio, fostul star de la Real Madrid.

Ibericul, care a fost rezervă la partida cu FCSB, din Europa League, însă a intrat pe teren în partea secundă, a fost trimis din primul minut de data aceasta la duelul din campionat și a reușit să-și pună amprenta cu vârf și îndesat. Asensio a deschis scorul în minutul 45+1, după o primă repriză nu foarte reușită pentru trupa sa.

Mijlocașul ofensiv a preluat la aproximativ 25 de metri de poarta adversă, a armat stângul și a șutat la colțul lung, la vinclu, și a reușit astfel să marcheze ceea ce ar putea să fie golul sezonului în campionatul din Turcia. Portarul advers nu a avut nicio șansă să pareze mingea, drept dovadă plonjonul disperat, care a fost, în final, doar pentru fotografi.

De altfel, în perioada în care juca pentru Real Madrid, Marco Asensio a fost recunoscut pentru golurile extrem de spectaculoase înscrise. El a punctat cu Barcelona, atât pe Santiago Bernabeu, cât și pe Camp Nou, iar ambele reușite au fost de generic, cu șuturi de la distanță care s-au oprit în vinclul porții adverse.

Fenerbahce, victorie importantă la câteva zile după egalul cu FCSB din Europa League

Repriza secundă a fost la fel de echilibrată, însă Fenerbahce a arătat valoarea superioară și a știut să conserve rezultatul până aproape de finalul confruntării. Nene, venit de pe bancă, a înscris și el, cu un șut din careu, și a stabilit scorul final, 2-0 pentru oaspeți, care continuă cursa de urmărire a celor de la Galatasaray.

Formația pregătită de Okan Buruk a învins și ea în runda cu numărul 20 din Super Lig, 4-0, pe Kayserispor, meci disputat pe teren propriu. Datorită acestui succes, gruparea cimbombom a ajuns la 49 de puncte și are un avans de 3 puncte față de cei de la Fenerbahce, iar distanță față de locul 3, ocupat de Trabzonspor, rămâne de 7 puncte.

