Reușita sezonului în Turcia, la doar 4 zile după ce a jucat cu FCSB! Golul incredibil marcat de Asensio pentru Fenerbahce. Video

Trupa pregătită de Domenico Tedesco este la mare luptă pentru primul loc cu marea rivală, Galatasaray, iar duelul cu Kocaelispor a fost câștigat și datorită geniului lui Marco Asensio, fostul star de la Real Madrid.

Marco Asensio, starul lui Fenerbahce, gol senzațional marcat la câteva zile după duelul cu FCSB din Europa League

Ibericul, care a fost rezervă la partida cu FCSB, , însă a intrat pe teren în partea secundă, a fost trimis din primul minut de data aceasta la duelul din campionat și a reușit să-și pună amprenta cu vârf și îndesat. Asensio a deschis scorul în minutul 45+1, după o primă repriză nu foarte reușită pentru trupa sa.

Mijlocașul ofensiv a preluat la aproximativ 25 de metri de poarta adversă, a armat stângul și a șutat la colțul lung, la vinclu, și a reușit astfel să marcheze ceea ce ar putea să fie golul sezonului în campionatul din Turcia. Portarul advers nu a avut nicio șansă să pareze mingea, drept dovadă plonjonul disperat, care a fost, în final, doar pentru fotografi.

De altfel, în perioada în care juca pentru Real Madrid, Marco Asensio a fost recunoscut pentru golurile extrem de spectaculoase înscrise. El a punctat cu Barcelona, atât pe Santiago Bernabeu, cât și pe Camp Nou, iar ambele reușite au fost de generic, cu șuturi de la distanță care s-au oprit în vinclul porții adverse.

Fenerbahce, victorie importantă la câteva zile după egalul cu FCSB din Europa League

Repriza secundă a fost la fel de echilibrată, însă a arătat valoarea superioară și a știut să conserve rezultatul până aproape de finalul confruntării. Nene, venit de pe bancă, a înscris și el, cu un șut din careu, și a stabilit scorul final, 2-0 pentru oaspeți, care continuă cursa de urmărire a celor de la Galatasaray.

Formația pregătită de Okan Buruk a învins și ea în runda cu numărul 20 din Super Lig, 4-0, pe Kayserispor, meci disputat pe teren propriu. Datorită acestui succes, gruparea cimbombom a ajuns la 49 de puncte și are un avans de 3 puncte față de cei de la Fenerbahce, iar distanță față de locul 3, ocupat de Trabzonspor, rămâne de 7 puncte.