Sport

Revanşa lui Cristiano Ronaldo! Este primul jucător din istorie care reuşeşte asta

Cristiano Ronaldo a reușit o „dublă” în partida Portugalia - Uzbekistan și a scris istorie. Ce record fabulos a stabilit starul lusitan în duelul de la Houston.
Bogdan Mariș
23.06.2026 | 20:18
Revansa lui Cristiano Ronaldo Este primul jucator din istorie care reuseste asta
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a scris istorie la Cupa Mondială. FOTO: Profimedia
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-a răzbunat după prestația ștearsă din remiza cu R.D. Congo (1-1) și a scris istorie în partida dintre Portugalia și Uzbekistan. Atacantul celor de la Al-Nassr a deschis scorul în minutul 6 al partidei și a devenit primul fotbalist care înscrie la șase ediții de Cupă Mondială. De asemenea, portughezul a devenit al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria turneelor finale.

UPDATE: Cristiano Ronaldo, „dublă” cu Uzbekistan

După reușita lui Ronaldo, Portugalia și-a dublat avantajul prin Nuno Mendes, care a marcat superb din lovitură liberă, iar cu puțin timp înainte de pauză, Cristiano Ronaldo l-a învins din nou pe portarul Nematov și a realizat „dubla”. Astfel, starul lusitan a ajuns la 975 de reușite în carieră și a devenit cel mai bătrân fotbalist care marchează o „dublă” la Cupa Mondială, depășindu-l pe Lionel Messi.

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Cristiano Ronaldo a scris istorie în Portugalia – Uzbekistan

Cristiano Ronaldo a punctat în duelul Portugalia – Uzbekistan, iar ediția din 2026 devine cea de-a șasea Cupă Mondială la care starul portughez înscrie. De asemenea, la vârsta de 41 de ani, Ronaldo a devenit al doilea cel mai bătrân marcator din istoria competiției, recordul fiind deținut de camerunezul Roger Milla, care avea 42 de ani când a marcat în 1994 într-un duel cu Rusia. Ronaldo a marcat primul său gol la Cupa Mondială în 2006, când a punctat în victoria Portugaliei cu Iran, 2-0. Apoi, în 2010, a închis tabela într-un succes clar, 7-0 cu Coreea de Nord.

La ediția din 2014 a marcat într-o victorie cu Ghana, 2-1, iar turneul din 2018 a fost cel mai bun din acest punct de vedere, starul lusitan reușind să înscrie de patru ori: un hat-trick într-o remiză cu Spania, 3-3, și un gol într-un succes cu Maroc, 1-0. La Cupa Mondială desfășurată în 2022 în Qatar, cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional a deschis scorul într-un duel cu Ghana, 3-2, iar contra Uzbekistanului, în acest an, a stabilit noul record. Înainte de a marca în poarta asiaticilor, Ronaldo era la egalitate cu marele său rival, Lionel Messi, care a înscris la 5 turnee finale. Cei doi au fost prezenți la șase ediții, însă argentinianul nu a punctat la turneul final desfășurat în 2010 în Africa de Sud.

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Cum arată topul celor mai bătrâni marcatori de la Cupa Mondială

La vârsta de 41 de ani și 138 de zile, Cristiano Ronaldo a urcat pe locul 2 în topul celor mai bătrâni marcatori din istoria Cupei Mondiale. Înainte de a puncta în meciul dintre Portugalia și Uzbekistan, lusitanul era pe locul 4 în această ierarhie, însă i-a depășit pe fostul său coechipier Pepe (39 de ani și 283 de zile) și pe rivalul Lionel Messi (38 de ani și 363 de zile).

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Clasamentul este condus în continuare de legendarul atacant camerunez Roger Milla, care avea 42 de ani și 39 de zile când a marcat într-un eșec cu 1-6 contra Rusiei la Cupa Mondială din 1994. Într-o ierarhie a celor mai bătrâni fotbaliști care au jucat la Cupa Mondială, Ronaldo este pe locul 4, fiind depășit de Milla și de doi portari, egipteanul Essam El Hadary (45 de ani și 161 de zile) și columbianul Faryd Mondragon (43 de ani și 3 zile). Cu golul marcat marți, lusitanul a oferit replica după ce a fost criticat dur pentru prestația din meciul cu R.D. Congo.

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