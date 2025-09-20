Sport

Revelația lui Mirel Rădoi după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: ”O să-i întreb pe jucători dacă simt asta”

Deși a fost foarte liniștit după înfrângerea din meciul Oțelul - Universitatea Craiova 1-0, Mirel Rădoi nu a ezitat să-și critice jucătorii pentru greșeala de la golul primit.
Traian Terzian
20.09.2025 | 23:41
Mirel Rădoi a anunțat o discuție cu jucătorii după Oțelul - Universitatea Craiova 1-0. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Primul eșec pentru olteni în actuala ediție de campionat a venit în partida Oțelul – Universitatea Craiova 1-0, iar Mirel Rădoi a pus rezultatul pe seama ghinionului și a lipsei de inspirație a jucătorilor săi.

Ce le-a reproșat Mirel Rădoi jucătorilor săi după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0

Imediat după încheierea întâlnirii de la Galați, din etapa a 10-a a SuperLigii, tehnicianul ”alb-albaștrilor” s-a arătat deranjat de golul încasat din corner, în ciuda faptului că echipa sa este una cu talie.

”Era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție de campionat. Poate e mai bine pentru noi că s-a întâmplat astăzi. Tragem niște concluzii, poate e un duș rece. A fost o partidă cu de toate, am luat multe decizii neinspirate, ne-am încăpățânat să construim pe zona centrală. După am avut mult ghinion.

Stau să mă gândesc dacă adversarul a mai avut o altă ocazie în afară de gol. Sunt dezamăgit, e nemeritat, dar asta este. Știam că bat foarte multe cornere pe prima bară, pe venirea lui Patrick. Când pierzi marcajul… Este o lipsă de responsabilitate greu de rezolvat pe termen lung. Avem o talie foarte mare, dar tot avem aceste probleme”, a declarat Rădoi, la Digi Sport.

Presiunea, factor important în lupta la titlu

Antrenorul Universității Craiova, care nu l-a avut la dispoziție din cauza unei ușoare accidentări pe Assad Al Hamlawi, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, nu consideră că această înfrângere a venit din cauza presiunii pe care o simt elevii săi după ce au avut un parcurs excelent în startul de sezon și s-au instalat în fruntea clasamentului.

”Cumva, astă seară am avut de toate. Decizii neinspirate din partea noastră, ne-am grăbit în multe momente, am intrat în jocul lor de uzură, după 5-6 pase căutam imediat pasa decisivă. După minutul 80 părea un haos de ambele părți.

Nu e prima etapă când suntem pe primul loc. Vom vedea pe parcurs dacă lucrul ăsta ne trage în jos, dacă este o presiune. O să-i întreb și eu pe jucători să văd dacă simt altceva decât atunci când erau pe poziția a doua, a treia sau a patra”, a spus Mirel Rădoi.

