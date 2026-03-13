Revelația sezonului în SuperLiga, subvenții uriașe de la Primărie! Ponderea salariilor în venituri: 95%! Radiografie financiară

Incontestabil, FC Argeș este performera sezonului regulat în Superliga. Calificată în playoff cu o etapă înainte de finalul sezonului, din postura de nou-promovată, iată o performanță cu adevărat remarcabilă. Hai să analizăm împreună fundamentele financiare ale acestei performanțe.

FC Argeș – radiografia financiară

De data aceasta, când veți privi evoluția în timp (de exemplu a veniturilor operaționale), va trebui să aveți în vedere faptul că argeșenii s-au plimbat între primele două ligi, iar asta se vede întotdeauna atât în venituri, cât și în cheltuieli.

, însă vă atrag din nou atenția că discutăm despre anul financiar 2025, așadar jumătate de sezon de liga 2 și jumătate de sezon de liga 1. Evident, veniturile au crescut semnificativ după promovare, deci lucrurile stau chiar mai bine decât o arată cifrele din acest punct de vedere.

În cazul veniturilor, este foarte importantă structura acestora. Pentru că un club este cu atât mai viabil din punct de vedere financiar, cu cât activitatea să este mai mult susținută de veniturile aduse direct și indirect de suporteri – ticketing, activități comerciale, sponsorizări și alte venituri. Prin ticketing și activități comerciale suporterul aduce direct bani la bugetul clubului, în timp ce prin sponsorizări și alte venituri suporterul contribuie indirect.

Ticketing-ul și activitățile comerciale au adus în 2025 la FC Argeș puțin peste 6% din venituri. Desigur, după promovare totul arată mai bine, iar acest lucru se va vedea și în contabilitate la finalul anului 2026. Totuși, 6% este un procent mic, neîndestulător pentru un club de fotbal viabil financiar. categoria alte venituri este insignifiantă (sub 1%).

Sponsorizările însă contribuie cu 18% la totalul veniturilor operaționale. Sponsorizările reprezintă unitatea de măsură pentru “tracțiunea”, imaginea și audiența clubului și se datorează suporterilor și rezultatelor. Este de așteptat că la final de 2026 să vedem sume mai mari la acest capitol după calificarea în playoff din acest sezon.

De departe însă, cel mai important contribuitor la bugetul clubului este autoritatea locală – 16.6 mil lei în 2025, adică 65% din veniturile operaționale. Evident, la nivel de sezon (nu de an fiscal), suma este probabil mai mare decât atât. Ceea ce înseamnă că FC Argeș este un club dependent de acest tip de subvenții.

Cheltuieli operaționale la FC Argeș

Cumva firesc, cheltuielile au crescut și ele după promovare, într-un ritm mai pronunțat decât veniturile. La fel de firesc, creșterea vine din salarii – 24.3 mil lei în 2025 (ceea ce înseamnă că la nivel de sezon competițional ne învârtim în jurul a 30 de milioane).

Vestea proastă este că ponderea salariilor în venituri a ajuns la 95% în 2025, un nivel cât se poate de riscant. Repet, recomandarea UEFA este ca ponderea să fie undeva la 60%-70%. Drept consecință, operațional clubul este în deficit cu 5.3 milioane lei, dar este de așteptat ca acest deficit să scadă prin consolidarea veniturilor în sezonul viitor.

Cât și cum au contribuit transferurile la FC Argeș

Paradoxal, deși transferurile nu au contribuit la veniturile clubului, veștile sunt bune.

De ce sunt bune? Pentru că cifrele arată că nu s-au cheltuit sume de transfer pentru lotul care a asigurat calificarea în playoff. Nici comisioane extravagante nu s-au plătit – doar 180k lei în 2025. Desigur, efortul financiar se vede în salarii (unde avem și primele de instalare), dar managementul sportiv a fost eficient (rezultatele o confirma). Efectul vânzării lui Caio se va vedea în raportarea de anul viitor, pentru că s-a întâmplat în Ianuarie 2026, iar în vară sigur FC Argeș va mai vinde.

Rezultatul net este negativ (5.4 mil lei), dar nu e surprinzător după liga 2 și după primul sezon de primă ligă. Este însă obligatoriu că următorul sezon să îmbunătățească acest rezultat.

Finanțarea clubului FC Argeș

Elementele de bilanț care ne arată modul în care clubul este finanțat sunt capitalul social, și datoriile la societăți din cadrul grupului și alte părți legate (adică împrumuturi de la acționari).

Capitalul social se păstrează constant la 5,000 lei, așadar finanțarea nu se face prin aport la capitalul social și nici prin împrumuturi. Cum se finanțează atunci clubul? Până acum, în principal prin subvenții de la autoritățile locale (probabil Primărie). Este realitatea dură a fotbalului românesc, care are de multe ori nevoie de susținere din bani publici pentru a rezista.

Firesc, capitalul propriu (diferența dintre active și pasive) e și el negativ (aproape 9 milioane de lei la final de 2025). Performanța financiară și noul stadion (aflat în construcție) pot îmbunătăți situația, dar e nevoie de timp. Până atunci, jucând la Mioveni, ponderea subvențiilor în buget poate scădea numai prin aportul vânzărilor de jucători (în primul rând) și un nivel crescut al sponsorizărilor (în al doilea rând).