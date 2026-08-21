Sport

Revelația SuperLigii a dat lovitura! A transferat un fotbalist dorit de U Craiova și Rapid

Dorin anul trecut de Universitatea Craiova și Rapid, Tiago Goncalves a semnat cu FC Argeș și s-a întors în Superligă. Fundașul portughez jucase ultima oară la Ujpest (Ungaria).
Flaviu Popa
21.08.2026 | 11:13
Revelatia SuperLigii a dat lovitura A transferat un fotbalist dorit de U Craiova si Rapid
ULTIMA ORĂ
Tiago Convalces a ajuns la FC Argeș, după ce a fost dorit de Rapid și Craiova în trecut
ADVERTISEMENT

A ajuns acolo după ce a fost vândut de Hermanstadt cu 600.000 de euro. Conform Digisport, Goncalves a semnat un contract valabil doi ani cu FC Argeș. Portughezul a impresionat în Superliga când juca la Sibiu în perioada 2024 – 2025.

Un fundaș propus Rapidului și Universității Craiova a ajuns în cele din urmă la FC Argeș

Fundașul stânga a intrat atunci pe lista scurtă a celor de la Rapid și Universitatea Craiova, dar a preferat să plece din țară cu destinația Budapesta. Nu s-a impus la Ujpest și a fost cedat sub formă de împrumut după 13 meciuri, în liga a doua din Italia la Mantova.

ADVERTISEMENT

După doar 9 meciuri jucate pentru italieni, cei de la Mantova au decis să nu-l transfere. A ajuns în cele din urmă la FC Argeș, în condițiile în care nici cei de la Ujpest nu mai erau interesați să-l aibă în lot.

FC Argeș era în căutarea unui fundaș stânga pentru acest sezon, în condițiile în care piteștenii îl aveau în lot doar pe Florin Borța. Anul trecut, Daniel Niculae l-a remarcat pe Tiago Goncalves și l-a propus la Rapid, după plecarea lui Andrei Borza.

ADVERTISEMENT
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp...
Digi24.ro
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea

„Răzvan Călugăr este un jucător bun, care vine după o accidentare destul de grea. Cred că are nevoie de un sezon bun în Liga 2, dar este un tânăr de mare perspectivă. Tiago Goncalves, care a fost la Sibiu, ar fi o variantă bună pentru acel post.

ADVERTISEMENT
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu...
Digisport.ro
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu mai are timp. Eu cred că nu se mai întoarce. Costă jumătate de milion”

Rapidiștii nu l-au mai transferat pe Golcalves și s-au reorientat spre jucători din vestul Europei

Nu știu dacă este liber, dar s-ar plia pe stilul Giuleștiului. Sigur o să-i placă și lui Daniel Pancu. Din păcate nu a făcut pasul, a plecat în Ungaria”, declara Daniel Niculae la Digisport.ro.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, rapidiștii au preferat să-l transfere în cele din urmă pe Latif Ouedraogo, venit sub formă de împrumut de la Genoa. De altfel, la Rapid poate ajunge și Ebenezer Annan, fundaș stânga ce va fi împrumutat de giuleșteni de la Saint Etienne din Franța. Giuleștenii vor plăti 150.000 de euro pentru împrumut, dar vor avea și o clauză pentru opțiune de transfer definitiv pentru 1 milion de euro.

Marius Șumudică a anunțat despărțirea de căpitan înainte de CFR – FCSB: „A...
Fanatik
Marius Șumudică a anunțat despărțirea de căpitan înainte de CFR – FCSB: „A plecat deja din oraș!”. Exclusiv
Cine pierde cu adevărat dintr-o despărțire a lui Baiaram de Craiova? Editorial din...
Fanatik
Cine pierde cu adevărat dintr-o despărțire a lui Baiaram de Craiova? Editorial din tribune despre situația vedetei Universitǎții
Video tulburător! Mo Salah, gest de suflet pentru prietenul Isaac Kearney înainte de...
Fanatik
Video tulburător! Mo Salah, gest de suflet pentru prietenul Isaac Kearney înainte de Trabzonspor – Ferencvaros
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Victor Becali a numit următorul transfer important din fotbalul românesc: 'Are calități!'
iamsport.ro
Victor Becali a numit următorul transfer important din fotbalul românesc: 'Are calități!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!