Revelația SuperLigii a dat lovitura! A transferat un fotbalist dorit de U Craiova și Rapid

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A ajuns acolo după ce a fost vândut de Hermanstadt cu 600.000 de euro. Conform Digisport, Goncalves a semnat un contract valabil doi ani cu FC Argeș. Portughezul a impresionat în Superliga când juca la Sibiu în perioada 2024 – 2025.

Un fundaș propus Rapidului și Universității Craiova a ajuns în cele din urmă la FC Argeș

Fundașul stânga a intrat atunci pe lista scurtă a celor de la Rapid și Universitatea Craiova, dar a preferat să plece din țară cu destinația Budapesta. Nu s-a impus la Ujpest și a fost cedat sub formă de împrumut după 13 meciuri, în liga a doua din Italia la Mantova.

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După doar 9 meciuri jucate pentru italieni, cei de la Mantova au decis să nu-l transfere. A ajuns în cele din urmă la FC Argeș, în condițiile în care nici cei de la Ujpest nu mai erau interesați să-l aibă în lot.

FC Argeș era în căutarea unui fundaș stânga pentru acest sezon, în condițiile în care piteștenii îl aveau în lot doar pe Florin Borța. Anul trecut, și l-a propus la Rapid, după plecarea lui Andrei Borza.

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„Răzvan Călugăr este un jucător bun, care vine după o accidentare destul de grea. Cred că are nevoie de un sezon bun în Liga 2, dar este un tânăr de mare perspectivă. Tiago Goncalves, care a fost la Sibiu, ar fi o variantă bună pentru acel post.

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Rapidiștii nu l-au mai transferat pe Golcalves și s-au reorientat spre jucători din vestul Europei

Nu știu dacă este liber, dar s-ar plia pe stilul Giuleștiului. Sigur o să-i placă și lui Daniel Pancu. Din păcate nu a făcut pasul, a plecat în Ungaria”, declara Daniel Niculae la

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Cu toate acestea, rapidiștii au preferat să-l transfere în cele din urmă pe Latif Ouedraogo, venit sub formă de împrumut de la Genoa. De altfel, la Rapid poate ajunge și Ebenezer Annan, fundaș stânga ce va fi împrumutat de giuleșteni de la Saint Etienne din Franța. , dar vor avea și o clauză pentru opțiune de transfer definitiv pentru 1 milion de euro.