Dan Negru și mega-surpriza Revelionului 2022: Dumitru Prunariu – extraterestru și Dorel Vișan – terestru, în jocul măștilor

Unul dintre invitații speciali ai Revelionului Starurilor 2022 – Războiul Generațiilor, realizat de „regele audiențelor”, Dan Negru, este cosmonautul Dumitru Prunariu și se pare că va fi prima apariție într-o scenetă a astronautului… deghizat.

Revelionul 2022 găzduit de postul Antena 1 se anunță plin de surprize și, chiar dacă nu facem reclamă nimănui, este firesc să-i oferim Cezarului ce-i aparține. Potrivit scenariului conceput de , unul dintre invitații de gală va fi cosmonautul Dumitru Prunariu, care, de altfel, în particular este cunoscut drept o persoană sobră. Ei bine, acesta nu doar că va glumi, dar va purta o mască „nepământeană”, iar publicul va fi nevoit să afle cine este celebrul personaj ascuns…

Potrivit surselor noastre, puțini s-au „prins” că în spatele măștii se ascunde singurul român care a călătorit, până acum, în spațiul cosmic. Așadar, îl veți putea urmări pe Dumitru Prunariu într-un sketch inedit, în care va fi susținut de un partener, să-i spunem… profesionist. Și aici, surprizele continuă…

ADVERTISEMENT

Ei bine, actorul care va fi colegul lui în sceneta respectivă este nimeni altul decât Dorel Vișan. Așadar, vom avea parte de două premiere. După apariția lui Dumitru Prunariu, pentru întâia oară într-un asemenea show de divertisment, iată că, tot pentru prima oară îi vom vedea, împreună pe cosmonaut și pe actorul Dorel Vișan, în același studio, pe aceeași scenă. O scenă… terestră și extraterestră, așa cum aveam să aflăm.

Dumitru Prunariu: „Dan Negru m-a convins. Nu mi s-a părut o exagerare ca eu, care am fost în afara atmosferei, să joc rolul de extraterestru”

„Oare o fi prima mea apariție într-o asemenea emisiune? Să fiu sincer, nu mai țin minte dacă nu am mai „jucat” acum vreo 20-30 de ani”, a început dialogul cu noi, luat prin surprindere, Dumitru Prunariu.

ADVERTISEMENT

Întrebat cum a decis să apară într-un show cu o asemenea tematică, Dumitru Prunariu a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK: „Dan Negru m-a convins. Ne cunoaștem de mult timp și Dan a mai realizat câteva emisiuni reușite, la care am fost invitat. Are idei originale și toate sunt de bun simț. Nu mi s-a părut o exagerare ca eu, care am fost în afara atmosferei terestre, să joc rolul unui extraterestru”.

„Dincolo de asta, în respectiva scenetă joc alături de Dorel Vișan, pe care îl apreciez extrem de mult, atât ca actor, cât și ca om. De asemenea, ne știm de foarte mulți ani și astfel am căzut de acord împreună să batem palma și să facem un show”, a adăugat, plăcut surprins de dialog, Dumitru Prunariu.

ADVERTISEMENT

Singurul cosmonaut român, a cărui performanță rămâne inegalabilă, ne-a mărturisit că va sărbători trecerea dintre ani în familie. „De această dată voi sta acasă, nu voi merge nici măcar la restaurant sau în alt loc public. De regulă, când încă nu apăruse pandemia, plecam alături de alte două, trei familii, într-o zonă exotică, în general la căldură. Acum, condițiile sunt total diferite și am decis să rămânem acasă”, a încheiat interlocutorul nostru.

Dorel Vișan: „Un astronaut cu picioarele pe pământ și un pământean cu capul în nori”

Maestrul s-a arătat surprins în momentul în care a aflat că secretul colaborării cu Dumitru Prunariu a ajuns la urechile noastre. „Așa este. Dar numai el este extraterestru. Eu sunt terestru! Colaborarea a fost excelentă. Dumitru Prunariu este un om minunat și ne leagă multe amintiri”, a declarat, pe un ton relaxat, actorul, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Vorbind despre partenerul său din sceneta respectivă, Dorel Vișan a continuat în aceeași manieră: „Prunariu este un astronaut cu picioarele pe pământ și un pământean cu capul în nori, așa că s-a potrivit cu momentul comic”.

Actorul va petrece Anul Nou „în liniște”, alături de prieteni, la o cabană aflată lângă Cheile Turzii. „Alții pleacă în Insulele Galapagos, că parcă acolo Revelionul e mai cu forfoi”, s-a amuzat Dorel Vișan.

ADVERTISEMENT

O paletă variată de invitați, la Revelionul Starurilor – Războiul Generațiilor

Dan Negru are nu doar meritul realizării celui care poartă amprenta muncii sale, ci și pe cel al reunirii unor nume mari ale vieții artistice și sociale care, teoretic, nu au nimic în comun. Experiența realizatorului și-a spus cuvântul și… lucrurile au decurs de la sine, pentru că realizarea unei comunicări între asemenea personaje nu este atât de simplă.

„În atâția ani, e logic să capeți o anumită experiență. Cei vechi, care au mai participat la Revelioanele realizate de mine, mă cunosc. Cei „tineri”, care au venit acum, mă știau de la televizor sau din povești, așa că nu a fost complicat. E ca și cum aș face clătitie timp de 22 de ani și n-ar fi avut cum să nu-mi iasă rețeta”, ne mărturisea, în trecut, realizatorul TV.

Bucuria lui Dan Negru este legată de faptul că a izbutit să reunească în emisiunea sa nume „grele” și uneori dificil de cooptat într-o asemenea formulă, în platoul în care se filmează un show de divertisment. Realizatorul are o , dar „galeria” numelor grele pe care o va etala în cadrul show-ului de Revelion reprezintă o garanție: Loredana, Monica Anghel, Maria Dragomiroiu, Claudiu Bleonț, Anca Țurcașiu, Giani Kiriță, Dorian Popa și… mai ales Gheorghe Zamfir, sunt doar o parte dintre cei care vor face deliciul audienței.

Naiurile lui Gheorghe Zamfir au înghețat în mașină

Printre altele, am mai aflat că, în general, naistul Gheorghe Zamfir se simte mai convenanbil în compania unei anumite formații din Republica Moldova. Zis și făcut. „Axa” București – Chișinău a funcționat, iar trupa de acompaniament a maestrului Zamfir a apărut instantaneu la filmări.

Până aici, totul a decurs conform planurilor. Dar, așa cum se petrec lucrurile în cazul fiecărei producții de proporții, micile inconveniente se nasc exact când și unde nu te aștepți…

Așadar, problema a apărut în alt moment. a cântat la șase naiuri, însă, la un moment dat, și-a uitat instrumentele în mașină. Afară era un frig cumplit, iar în momentul în care le-a adus în studio, naiurile erau înghețate. Cum naiul trebuie să aibă o anumită temperatură, pentru a suna corespunzător, au fost necesare minute bune de așteptare. Totul s-a rezolvat, însă, iar filmările au decurs fără probleme.

Vedeta Antenei 1 recunoaște că modelul a fost preluat de la TVR

Ideea show-ului cu măști nu este una originală, iar Dan Negru a recunoscut acest lucru pe o rețea de socializare. Mulți telespectatori își amintesc de celebra emisiune „Cu mască, fără mască”, difuzată de Televiziunea Română, în anii ’70-’80, în cadrul căreia apăreau vedete ale lumii artistice și sportive, care purtau măști și interpretau diverse scenete.

Emisiunea se derula „live”, iar publicul de la Sala Palatului trebuia să ghicească adevărata identitate a personajelor. Show-ul se desfășura în două părți, prima în care participanții își ascundeau adevărata identitate și interpretau roluri diferite de „meseria” lor de bază, iar în cea de a doua, apăreau în fața auditoriului interpretând cântecele sau scenetele care îi consacraseră de-a lungul timpului.

De altfel, așa cum spuneam, Dan Negru a confirmat acest lucru, pe o rețea de socializare: „Este ultimul an în care prezint show-ul cu măști! Am făcut zeci de Revelioane fără măști și în următoarele mele Revelioane voi renunța la măști”.

„Ideea de vedete mascate ghicite de public este o invenție a TVR. „Cu mască, fără mască” se numea programul și era prezentat de Simona Patraulea, care a murit în 2018, la 87 de ani. Astăzi, formatul cu vedete mascate „Scena Misterelor”, care, recunosc, a copiat „Cu mască fără mască” al TVR-ului, este vândut și în Ungaria”, și-a încheiat mesajul Dan Negru.